Skoda Karoq: розумні рішення

Команда OBOZREVATEL розбиралася, в чому секрет успіху кросоверів на прикладі Skoda Karoq – переможця конкурсу "Автомобіль 2019 року" в номінації "Компактний кросовер".

У новому форматі

Дизайн Karoq виконаний в стилістиці більшого кросовера Kodiaq, а модульну платформу MQB автомобіль розділив з численними родичами з концерну Volkswagen.

Skoda Karoq нагадує своїм дизайном більший кросовер Kodiaq

Skoda Karoq став значно більші моделі Yeti

У Skoda Karoq оригінально вирішена головна світлотехніка

Karoq прийшов на зміну моделі Yeti, в порівнянні з яким новий кросовер став більший. Довжина моделі зросла до 4382 мм (+160 мм), а ширина - до 1841 мм (+48 мм). Для зниження коефіцієнта аеродинамічного опору висоту машини зменшили до 1603 мм. Колісна база передньопривідних версій становить 2638 мм, а у повнопривідних модифікацій вона дорівнює 2630 мм, що також більше, ніж було у Yeti (2578 мм).

Skoda Karoq

Надбавка в габаритних розмірах позитивно позначилася на просторі в салоні. Дизайн інтер'єру нагадує інші моделі Skoda, але при цьому не позбавлений оригінальності. Наприклад, Karoq першим серед автомобілів чеського бренду отримав опціонну цифрову приладову панель. Є тут і великий широкоформатний дисплей інформаційно-розважальної системи з підтримкою Android Auto і Apple Car Play, і хороша аудіосистема Canton c 10-у динаміками, і навігація Columbus.

Дизайн інтер'єру нагадує інші моделі Skoda, але при цьому не позбавлений оригінальності

Skoda Karoq

Мультимедійна система пропонує широкий функціонал

Камера заднього виду позбавлена динамічних ліній, але має передні і задні датчики паркування

Зручність і комфорт

На тестовій версії встановлені зручні передні крісла з розвиненою бічною підтримкою, а водійське крім електроприводу забезпечили пам'яттю положення. У холодну пору року приємною опцією є підігрів керма, а також передніх і задніх сидінь.

Зручне водійське крісло має підігрів, електроприводи і пам'ять положення

На центральному тунелі є ніша для смарфона і USB-порт

Позаду місце досить, але третьому пасажирові буде заважати високий трансмісійний тунель і виступає панель переднього підлокітника з індивідуальними дефлекторами обдування, розеткою на 220В і USB-портом.

Для задніх пасажирів передбачені дефлектори обдування, підігрів сидінь, розетка на 220 і USB-порт

Варто зазначити, що Skoda Karoq рясніє різноманітними "розумними" рішеннями, які називали в компанії Simply Clever. Всі вони спрямовані на те, щоб всім користувачам в автомобілі було максимально зручно і комфортно. Це стосується як ергономіки в цілому, так і безлічі приємних дрібниць, – від скребка для очищення стекол взимку до комплекту гачків і сіток в багажнику.

У багажнику передбачені гачки і сітки для кріплення

"Під зав'язку"

Тестовий Karoq оснащений індивідуальними задніми кріслами VarioFlex. Їх можна зрушувати, складати не тільки спинки, але і подушки кожного крісла, а при необхідності, будь-яка з крісел можна демонтувати. Завдяки таким широким можливостям для трансформації обсяг корисного простору багажного відділення можна змінювати в діапазоні від 521 до 1810 літрів. Крім того, на пікніку знімні крісла чудово підійдуть для відпочинку.

Але є в такій конструкції і свої мінуси. По-перше, потужні фіксатори потребують солідному зусиллі, та й демонтаж крісел потребують фізичної сили. По-друге, рівною багажної майданчики при складених спинках не вийде.

Тестова версія отримала індивідуальні крісла другого ряду

Сидіння VarioFlex можна скласти або повністю демонтувати з салону

Крім місткого багажника в автомобілі передбачена велика кількість відділень для всякої всячини, включаючи об'ємний бардачок, місткі кишені в дверях і зручний глибокий відсік-органайзер в центральному підлокітнику. У надрах багажника ховається "докатка" з комплектом інструментів.

Ніша в центральному підлокітнику максимально продумана для зручності користування

Під підлогою багагжніка ховається "докатка"

На двох циліндрах

Під капотом тестового кросовера розташувався інноваційний-циліндровий мотор 1.5 TSI з турбіною із змінною геометрією і можливістю відключення пари циліндрів. Він розвиває потужність 150 к.с. і має крутний момент в 250 Нм. У парі з ним працює 7-ступінчаста роботизована коробка передач DSG з двома зчепленнями і спортивним режимом роботи.

Skoda Karoq навіть в моноприводних виконанні цілком органічно відчуває себе за межами швидкісних магістралей

Цікаво, що про роботу мотора на двох циліндрах можна здогадатися тільки завдяки відповідного напису, яка з'являється на шкалі приладів. Тандем турбомотора і роботизованою КП працює чітко і злагоджено. А економити паливо допомагає система старт-стоп, яка спрацьовує плавно, без ривків.

Тестова версія Skoda Karoq оснащена 7-ступінчастою роботизованою КП DSG

"Просунутим" користувачам пропонується самостійно вибрати режими роботи силового агрегату за допомогою перемикача Driving Mode Select. Наприклад, в режимі Eco автомобіль стає флегматичним і неквапливим в своїх реакціях, а переключившись в Sport, навпаки, постійно провокує до динамічної їзди. Крім того, є ще режими Normal і Individual. В останньому випадку можна створити власну конфігурацію налаштувань роботи двигуна, рульового управління і активного круїз-контролю.

Вище швидкість – менше ям

Підвіска Karoq залишила приємні враження. Спереду на машині встановлені стійки McPherson, а ззаду – напівзалежна конструкція. Перше, на що звертаєш увагу, коли долаєш горби і ями – хороша звукоізоляція. Всі шуми від роботи підвіски звучать приглушено, а нерівності машина долає без особливого дискомфорту для пасажирів. Ходу підвіски не завжди вистачає, але це претензії не до машини, а до роботи вітчизняного "Автодору".

Skoda Karoq має тиху і енергоємної підвіскою

В цілому, підвіска на Karoq досить щільна і пружна, що також позитивно позначається на проходженні поворотів. Рульове управління інформативне – зусилля на кермі зростає в міру збільшення швидкості руху.

Стильні задні ліхтарі нагадують про традиції майстрів богемського кришталю

Одним з достоїнств Skoda Karoq є високий рівень безпеки. Автомобіль успішно пройшов тести європейської організації EuroNCAP і отримав максимальний рейтинг "5 зірок". Кросовер пропонує широкий асортимент електронних помічників, в тому числі Front Assist, систему контролю за сліпими зонами і моніторингу втоми водія.

ціни

Ціна Skoda Karoq в залежності від комплектації варіюється від 617 151 грн. * За версію початкового рівня Ambition з 1,4-літровим бензиновим мотором і монопріводом до 858 812 грн. * За внедорожную модифікацію Scout з 2-літровим турбодизелем і повнопривідною трансмісією.

* Ціни дані на 10.01.2020 р

Skoda Karoq – один з кращих представників у своєму класі

резюме

Підводячи підсумки тесту можна сміливо сказати, що це один з найпривабливіших компактних кросоверів на вітчизняному ринку. Крім гармонійної зовнішності, він дуже практичний в повсякденному експлуатації і досить місткий, незважаючи на свої компактні розміри. Крім того, компанія пропонує велику кількість різноманітних опцій, що дозволяють створити автомобіль з урахуванням індивідуальних потреб користувача. Сучасний полуторалітровий турбомотор укупі з роботизованою КП DSG забезпечує динамічне прискорення і високі швидкісні характеристики.

Дякуємо компанії "Єврокар" за допомогу в проведенні тесту.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в компанії Skoda підготували конкурента Renault Duster.

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