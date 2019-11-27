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29 листопада • оновлено в 12:33
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Сімейний лімузин: тестуємо 7-місний кросовер Chery Tiggo 8

5.3т
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Новий семимісний кросовер Chery Tiggo 8 здивував своїм дизайном і привабливою ціною.

Команда OBOZREVATEL провела тест-драйв нового флагманського позашляховика Chery Tiggo 8.

Продукція компанії Chery давно і добре відома українським автолюбителям. Навесні нинішнього року компанія презентувала в Китаї новий 7-місцевий кросовер Tiggo 8, а через кілька місяців новинка прибула в Україну.

Chery Tiggo 8

Chery Tiggo 8

Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8: яскрава індивідуальність

З кожним роком автомобілі з Піднебесної стають все більш досконалими. Той шлях, який багато світових брендів проходили десятиліттями, їх китайським конкурентам вдалося подолати за набагато коротший термін.

Chery Tiggo 8

Chery Tiggo 8

Obozrevatel.com

Це добре видно на прикладі нового Chery Tiggo 8. Автомобіль з'явився в модельній лінійці зовсім недавно, але вже встиг викликати великий інтерес споживачів. Почнемо з того, що кросовер виглядає дуже сучасно і самобутньо. Дизайнери компанії змогли надати вигляду моделі привабливий і, до певної міри, респектабельний вигляд.

Хромований декор використовується акуратно, без надмірностей. Крім того, машина отримала виразну облицювання радіатора і повністю світлодіодні фари Full-LED.

Chery Tiggo 8

Chery Tiggo 8

Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8 отримав повністю світлодіодні фари Full-LED

Chery Tiggo 8 отримав повністю світлодіодні фари Full-LED

Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8

Chery Tiggo 8

Obozrevatel.com

Добре виглядають стандартні для всіх версій 18-дюймові легкосплавні диски з шинами розмірністю 235/55.

Chery Tiggo 8

Chery Tiggo 8

Obozrevatel.com

За своїми габаритними розмірами (4700x1860x1705 мм) Tiggo 8 зіставимо з такими моделями, як Hyundai Santa Fe (4770x1890x1680 мм) і Mitsubishi Outlander (4695x1810x1710 мм). При цьому тільки Outlander пропонує 7-місцеву конфігурацію салону, а 7-місцевий Hyundai Grand Santa Fe значно більші Tiggo 8.

Chery Tiggo 8

Chery Tiggo 8

Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8: для великої компанії

Вдосталь намилувавшись на Tiggo 8 збираємося всередину. І треба сказати, тут є чому здивуватися. Перше, що зустрічає водія, це кришталевий передзвін, який лунає з динаміків, а на приладовій панелі запалюється два цифрових дисплея. Так, ви не помилилися, в Tiggo 8 7-дюймова цифрова шкала приладів, а над торпедою височить 10,25-дюймовий дисплей мультимедійної системи.

Chery Tiggo 8 дивує якістю обробки і використовуваними матеріалами

Chery Tiggo 8 дивує якістю обробки і використовуваними матеріалами

Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8

Chery Tiggo 8

Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8

Chery Tiggo 8

Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8 отримав цифрову 8-дюймову приладову шкалу

Chery Tiggo 8 отримав цифрову 8-дюймову приладову шкалу

Obozrevatel.com

Для тих, кому не хочеться залишати свої папілярні візерунки на екрані, творці Tiggo 8 передбачили акуратні клавіші, розташовані під екраном. Але і це ще не все ... Панель управління кліматичною установкою має власний монохромний екран. Регулювати температуру можна за допомогою звичних "шайб", а інші кнопки – сенсорні.

По центру торпеди Chery Tiggo 8 височить 10,25-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи

По центру торпеди Chery Tiggo 8 височить 10,25-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи

Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8

Chery Tiggo 8

Obozrevatel.com

Передні крісла забезпечені електроприводами і підігрівом. Посадка зручна, а крісла мають розвинену бічну підтримку.

Chery Tiggo 8 пропонується аудіосистема з 6 або 8-у динаміками

Chery Tiggo 8 пропонується аудіосистема з 6 або 8-у динаміками

Obozrevatel.com

Гальмо стоянки - з електроприводом, є система HDC, парктроник і два режими драйву – еко і спорт

Гальмо стоянки - з електроприводом, є система HDC, парктроник і два режими драйву – еко і спорт

Obozrevatel.com

Під центральним підлокітником ховається глибокий відсік для дрібниць і кілька розеток. По сусідству є ще одна ніша і два підстаканники

Під центральним підлокітником ховається глибокий відсік для дрібниць і кілька розеток. По сусідству є ще одна ніша і два підстаканники

Obozrevatel.com

Найбільше радує якість збірки і використовувані оздоблювальні матеріали – все виглядає добротно, а деталі підігнані дуже акуратно. Відчувається, що фахівці з інтер'єру провели чимало часу над вивченням продукції провідних світових брендів.

При колісній базі в 2,7 м особливе роздолля – на другому ряді сидінь. Завдяки рівній підлозі і зовсім незначного виступу панелі вентиляції тут можна цілком комфортно розташуватися втрьох. Крайнє праве крісло другого ряду має регулювання в поздовжньому напрямку, що дозволяє забратися на третій ряд сидінь. Крім того, спинки другого ряду мають регулювання кута нахилу.

Праве сидіння другого ряду можна регулювати в поздовжньому напрямку.

Праве сидіння другого ряду можна регулювати в поздовжньому напрямку.

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Третій ряд традиційно передбачений для дітей або дуже "компактних" дорослих пасажирів. Але і для них в колісних арках передбачили індивідуальні підстаканники і ніші для дрібниць.

Цікаво, що навіть якщо салон укомплектований "під зав'язку", все одно залишається ще 193 літра для багажу. Якщо скласти третій ряд, утворюється рівний майданчик, а обсяг багажника збільшиться до 892 л. У максимально "вантажний" конфігурації в салоні Tiggo 8 можна провести великогабаритні вантажі об'ємом до 1930 л.

При 7-місцевій конфігурації в багажник Chery Tiggo 8 поміститися 193 л поклажі

При 7-місцевій конфігурації в багажник Chery Tiggo 8 поміститися 193 л поклажі

Obozrevatel.com

При повністю складених сидіннях другого і третього ряду утворюється рівна підлога, а об'єм багажного відділення досягає 1930 літрів.

При повністю складених сидіннях другого і третього ряду утворюється рівна підлога, а об'єм багажного відділення досягає 1930 літрів.

Obozrevatel.com

Під підлогою багажника є місце для інструментів і додаткове відділення для багажу

Під підлогою багажника є місце для інструментів і додаткове відділення для багажу

Obozrevatel.com

Chery Tiggo 8: д райверскіе особливості

Для Chery Tiggo 8 доступний тільки один силовий агрегат – це турбований 1,5-літровий бензиновий мотор потужністю 147 к.с. У тестовій версії він працює в тандемі з 6-ступінчастою роботизованою коробкою передач від німецької компанії Getrag. Крутний момент такого мотора 210 Нм, причому доступний він в діапазоні від 1750 до 4000 об/хв.

Під капотом Chery Tiggo 8 – 1,5-літровій бензіновій турбомотор потужністю 147 к.с.

Під капотом Chery Tiggo 8 – 1,5-літровій бензіновій турбомотор потужністю 147 к.с.

Obozrevatel.com

Повністю незалежна підвіска приємно радує на великих нерівностях, які машина просто ігнорує, а ось інформацію про дрібних ямах і тріщинах кросовер повідомляє в повному обсязі. Зусилля на кермі мінімальні, але виконувати маневри потрібно з деяким випередженням.

Хромований декор використовується акуратно, без надмірностей.

Хромований декор використовується акуратно, без надмірностей.

Obozrevatel.com

З точки зору акустичного комфорту машина залишила подвійні почуття. З одного боку, двигуна не чутно навіть на високих оборотах, з іншого – хотілося б, щоб шум від дороги був менш настирливим. Ну і нарешті, кілька слів про економічність. В "пробках" витрата палива виявився несподівано великим – 12,5 л / 100 км, але якщо вирватися на оперативний простір, то він знизиться до позначки 8,5-9 л / 100 км.

Chery Tiggo 8

Chery Tiggo 8

Obozrevatel.com

Конкурентні переваги Chery Tiggo 8 – приваблива ціна, виразний зовнішній вигляд, просторий 7-місцевий салон і опції, які пропонує автомобіль за свою ціну. До речі, про ціни, вартість автомобіля стартує з позначки 476 190 грн. *, А максимальна комплектація обійдеться в 543 530 грн. *

* Ціни з урахуванням ПДВ станом на 26.11.2019.

Дякуємо Офіційного дистриб'ютора Chery в Україні, компанію ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ", за допомогу в проведенні тесту.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
кросовер позашляховик Chery новини авто
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