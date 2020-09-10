Шість літрів на "сотню": тестуємо Honda CR-V Hybrid
Черговим героєм тестового парку Авто Обозу став один з найцікавіших гібридних автомобілів, представлених на українському ринку – новий кросовер Honda CR-V Hybrid.
З оновленою моделлю CR-V ми вже познайомилися на тесті, який провели на початку року. Тепер прийшла черга інноваційного гібриду на його базі.
Згідно зі стратегією електрифікації бренду в Європі, компанія Honda активно модернізує модельний ряд, розробляє і подає нові моделі гібридів і електрокарів. Першим автомобілем нового покоління електрифікованих Honda в Україні став кросовер CR-V Hybrid.
Він оснащений передовою гібридною установкою i-MMD (Intelligent Multi Mode Drive), яка дозволяє домогтися від силового агрегату практично блискавичної віддачі і динаміки, властивої "чистим" електромобілям, при цьому отримати середню витрату пального на рівні 5-6 л на 100 км (в залежності від стилю водіння). Але, головною перевагою цього кросовера є його незалежність від зарядних станцій. Не дарма в компанії Honda його називають "електромобілем, який не вимагає зарядки".
Як працює i-MMD?
Давайте ж розберемося, що являє собою інноваційна гібридна установка i-MMD. Вона складається з літій-іонної батареї, розташованої під підлогою багажника, тягового електродвигуна потужністю 184 к.с., генератора, який виробляє електроенергію для його живлення і бензинового двигуна. Під капотом встановлений 145-сильний мотор 2.0 i-VTEC, який працює по економічному циклу Аткінсона.
Суть роботи гібридної системи i-MMD полягає в тому, що бензиновий 2-літровий мотор працює постійно, але використовується для приводу генератора. До ведучих коліс він підключається короткочасно і тільки якщо електроніка системи вважатиме це за необхідне. Система не вимагає від водія ніяких зусиль, а перемикання між трьома режимами її роботи здійснюється в автоматичному режимі абсолютно непомітно.
Єдиний випадок, коли ДВС не працює зовсім, це режим Electric drive. У ньому автомобіль використовує для харчування електромотора використовується літій-іонна батарея. При збільшенні навантаження система переходить в режим Hybrid drive. В цьому випадку автомобіль як і раніше приводиться в рух електромотором, але живлення для нього забезпечує генератор, що обертається ДВС. І лише в режимі Engine drive для руху кросовера використовується ДВС, який підключається до коліс за допомогою муфти.
Навіщо це зроблено? Щоб максимально підвищити ефективність роботи ДВС і знизити витрату палива. Справа в тому, що при обертанні генератора ДВС працює з постійним навантаженням в найбільш сприятливому режимі. І, як показав наш тест, реальний показник витрати палива практично не відрізняється від заявленого виробником.
Завдяки системі i-MMD новий CR-V став найбільш "просунутим" гібридом в своєму класі з точки зору паливної економічності і енергоефективності. Залежно від версії середня витрата кросовера складає 5,3-5,5 л на 100 км пробігу. Важливо, що компанія надає гарантію на гібридну силову установку 5 років.
Комплектації та ціни
На українському ринку гібридна Honda CR-V Hybrid пропонується в трьох комплектаціях: Executive 2WD, Executive 4WD і Prestige 4WD. Вартість автомобіля стартує з позначки 1162900 грн за моноприводних версію, а найбільш укомплектована повнопривідна модифікація обійдеться мінімум в 1301900 грн.
* Ціна дана за станом на 10.09.2020.
Резюме
Як ми вже встигли переконатися в випадку з бензиновою версією Honda CR-V, у цього кросовера безліч переваг. Він забезпечує високий рівень комфорту поїздки, має просторий салон і містким багажником. У випадку з гібридною модифікацій, до цього списку додається паливна економічність і гідна динаміка. Крім того, і без того високий рівень акустичного комфорту в гібриді задає нові стандарти.
Єдиним мінусом новинки є його вартість. У порівнянні з бензиновою CR-V 1.5 Turbo 4WD в комплектації Executive, гібридний варіант обійдеться на 170 тисяч грн дорожче.
Дякуємо компанії "Прайд Мотор", офіційного дистриб'ютора автомобілів і мотоциклів Honda в Україні, за допомогу в організації тесту.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почалися продажі інноваційного гібридного хетчбека Honda Jazz e: HEV.