Шість літрів на "сотню": тестуємо Honda CR-V Hybrid

Черговим героєм тестового парку Авто Обозу став один з найцікавіших гібридних автомобілів, представлених на українському ринку – новий кросовер Honda CR-V Hybrid.

2020 Honda CR-V Hybrid. Фото: obozrevatel.com

З оновленою моделлю CR-V ми вже познайомилися на тесті, який провели на початку року. Тепер прийшла черга інноваційного гібриду на його базі.

2020 Honda CR-V Hybrid. Фото: obozrevatel.com

Згідно зі стратегією електрифікації бренду в Європі, компанія Honda активно модернізує модельний ряд, розробляє і подає нові моделі гібридів і електрокарів. Першим автомобілем нового покоління електрифікованих Honda в Україні став кросовер CR-V Hybrid.

2020 Honda CR-V Hybrid. Фото: obozrevatel.com

Він оснащений передовою гібридною установкою i-MMD (Intelligent Multi Mode Drive), яка дозволяє домогтися від силового агрегату практично блискавичної віддачі і динаміки, властивої "чистим" електромобілям, при цьому отримати середню витрату пального на рівні 5-6 л на 100 км (в залежності від стилю водіння). Але, головною перевагою цього кросовера є його незалежність від зарядних станцій. Не дарма в компанії Honda його називають "електромобілем, який не вимагає зарядки".

Як працює i-MMD?

Давайте ж розберемося, що являє собою інноваційна гібридна установка i-MMD. Вона складається з літій-іонної батареї, розташованої під підлогою багажника, тягового електродвигуна потужністю 184 к.с., генератора, який виробляє електроенергію для його живлення і бензинового двигуна. Під капотом встановлений 145-сильний мотор 2.0 i-VTEC, який працює по економічному циклу Аткінсона.

Суть роботи гібридної системи i-MMD полягає в тому, що бензиновий 2-літровий мотор працює постійно, але використовується для приводу генератора. До ведучих коліс він підключається короткочасно і тільки якщо електроніка системи вважатиме це за необхідне. Система не вимагає від водія ніяких зусиль, а перемикання між трьома режимами її роботи здійснюється в автоматичному режимі абсолютно непомітно.

Під капотом новинки ховається 2-літровий бензиновий ДВС, генератор і тяговий електромотор потужністю 184 к.с. Фото: obozrevatel.com

Єдиний випадок, коли ДВС не працює зовсім, це режим Electric drive. У ньому автомобіль використовує для харчування електромотора використовується літій-іонна батарея. При збільшенні навантаження система переходить в режим Hybrid drive. В цьому випадку автомобіль як і раніше приводиться в рух електромотором, але живлення для нього забезпечує генератор, що обертається ДВС. І лише в режимі Engine drive для руху кросовера використовується ДВС, який підключається до коліс за допомогою муфти.

Замість звичного важеля КП у гібрида набір кнопок режимів руху. Фото: obozrevatel.com

Навіщо це зроблено? Щоб максимально підвищити ефективність роботи ДВС і знизити витрату палива. Справа в тому, що при обертанні генератора ДВС працює з постійним навантаженням в найбільш сприятливому режимі. І, як показав наш тест, реальний показник витрати палива практично не відрізняється від заявленого виробником.

2020 Honda CR-V Hybrid. Фото: obozrevatel.com

Завдяки системі i-MMD новий CR-V став найбільш "просунутим" гібридом в своєму класі з точки зору паливної економічності і енергоефективності. Залежно від версії середня витрата кросовера складає 5,3-5,5 л на 100 км пробігу. Важливо, що компанія надає гарантію на гібридну силову установку 5 років.

2020 Honda CR-V Hybrid. Фото: obozrevatel.com

Багатьма допоміжними функціями можна керувати клавішами на кермі. Фото: obozrevatel.com

Цифрова приладова панель надає водієві всю палітру необхідних даних. фото: obozrevatel.com

У автомобіля безліч відділень і відсіків для дрібниць. фото: obozrevatel.com

2020 Honda CR-V Hybrid. Фото: obozrevatel.com

Водійське крісло забезпечене регулюванням поперекової підтримки. Фото: obozrevatel.com

Для задніх пасажирів пропонуються індивідуальні дефлектори системи обігріву та вентиляції, а також два USB-роз'єму на 2,5 А кожен. Фото: obozrevatel.com

Позаду дуже просторо і комфортно для людей навіть з ростом вище середнього. Фото: obozrevatel.com

Спинки задніх сидінь можна скласти як частково, так і повністю. Фото: obozrevatel.com

Склавши спинку об'єм багажного відсіку зросте до 1064 л (до рівня вікон) або 1692 л (до стелі). Фото: obozrevatel.com

У повнопривідної версії максимальний об'єм багажника 1638 л. Фото: obozrevatel.com

У CR-V Hybrid під підлогою багажника розташовується літій-іонна батарея і органайзер з мінімумом инстументов. Фото: obozrevatel.com

Комплектації та ціни

На українському ринку гібридна Honda CR-V Hybrid пропонується в трьох комплектаціях: Executive 2WD, Executive 4WD і Prestige 4WD. Вартість автомобіля стартує з позначки 1162900 грн за моноприводних версію, а найбільш укомплектована повнопривідна модифікація обійдеться мінімум в 1301900 грн.

* Ціна дана за станом на 10.09.2020.

Резюме

Як ми вже встигли переконатися в випадку з бензиновою версією Honda CR-V, у цього кросовера безліч переваг. Він забезпечує високий рівень комфорту поїздки, має просторий салон і містким багажником. У випадку з гібридною модифікацій, до цього списку додається паливна економічність і гідна динаміка. Крім того, і без того високий рівень акустичного комфорту в гібриді задає нові стандарти.

Одним з головних достоїнств CR-V Hybrid – дуже економічний силовий агрегат. Фото: obozrevatel.com

Єдиним мінусом новинки є його вартість. У порівнянні з бензиновою CR-V 1.5 Turbo 4WD в комплектації Executive, гібридний варіант обійдеться на 170 тисяч грн дорожче.

2020 Honda CR-V Hybrid. Фото: obozrevatel.com

Дякуємо компанії "Прайд Мотор", офіційного дистриб'ютора автомобілів і мотоциклів Honda в Україні, за допомогу в організації тесту.

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