Розкіш в мініатюрі: тестуємо гібридний Lexus UX

У компанії Lexus завжди намагаються запропонувати покупцям саме той продукт, який найбільш затребуваний на ринку. Черговим прикладом може служити міський преміальних кросовер UX, який на тиждень став тестової машиною АвтоОбозу.

Для створення самого маленького представника сім'ї Lexus застосували глобальну "тойотовську" платформу GA-C зі стійками McPherson спереду і подвійними поперечними важелями ззаду. Довжина кросовера складає 4495 мм, ширина – 1840 мм, висота – 1520 мм, а колісна база – 2640 мм.

"Здоровань"

Одним з козирів у боротьбі з конкурентами є нетривіальна зовнішність, виконана в стилістиці більших моделей бренду. Автомобіль виділяється рельєфними "мускулами" крил, характерною облицюванням радіатора, малюнок якої "змінюється" в залежності від кута зору, а також задньої світлотехнікою, яка розтягнута на всю ширину задньої панелі. Світлодіодна стрічка складається з 120 діодів і об'єднує праву і ліву задні фари.

Щоб поліпшити аеродинаміку крила і ліхтарі отримали особливу форму, яка допомагає знизити завихрення в задній частині кузова. Навіть дизайн колісних дисків був оптимізований для зниження опору повітрю.

Затишно, як вдома

Дизайном інтер'єру Lexus UX багато в чому нагадує своїх більших родичів. У салоні дуже затишно, а використовувані матеріали приємні як візуально, так і на дотик. Перед водієм розташувалася цифрова панель приладів.

Крім ефектної шкали приладів оперативна інформація для водія виводиться на лобове скло за допомогою кольорового проектора.

Цікавою особливістю новинки стали дефлектори вентиляції, регулювання яких здійснюється однією рукояткою, а бездротове підсвічування реалізовано за допомогою ефекту індукції.

Для управління інформаційно-розважальною системою на центральній консолі є сенсорна панель. Програмне забезпечення дозволяє виводити на екран найширший спектр інформації і конфігурувати її на свій розсуд.

Салон оброблений комбінованою шкірою з перфорованими вставками. Зручне положення за кермом допомагають знайти численні регулювання рульової колонки і сидінь, оснащених поперековим валиком.

Задній диван має центральний підлокітник з двома підстаканниками, а спинка складається в співвідношенні 40/60. Крім того, для пасажирів передбачили індивідуальні дефлектори вентиляції і два USB-порта.

Об'єм багажного відділення достатньою скромний – всього 220 л, але при необхідності його можна істотно збільшити, відкинувши спинки задніх крісел. Ще одним оригінальним рішенням стала складається шторка багажного відділення, отстегнув кріплення якої її можна легко скласти.

Два мотора, два характери

Українським покупцям Lexus UX доступний в двох варіантах силового агрегату. Версія UX 200 оснащується 2-літровим мотором з регулюванням фаз газорозподілу на впуску і випуску, масляним насосом змінної продуктивності і просунутою системою охолодження. Мотор працює в парі з інноваційною трансмісією Direct Shift, що поєднує в собі варіатор з механічною стартовою передачею. Остання дозволяє швидше рушати з місця, а вступає в роботу пізніше варіатор став компактніше і легше. 150-сильний бензиновий двигун легко розганяє новинку до 180 км/год. Причому в міському циклі передньопривідний кросовер витрачає близько 7 л на "сотню".

Версія UX 250h оснащується гібридним силовим агрегатом четвертого покоління на основі 2-літрового ДВС. Сумарна потужність новинки – 184 л. с. У складі силового блоку – гібридна безступінчата трансмісія. В залежності від побажань UX 250h може бути передньопривідним або оснащуватися електричним повним приводом E-Four з окремим електродвигуном, який приводить у рух колеса на задній осі.

Нова нікель-металогідридні батарея стала компактніше. Вона знаходиться під задніми кріслами і оснащена поліпшеною системою охолодження. Бортовий комп'ютер аналізує стиль водіння, пророкує зміни в трафіку, а також дорожні умови, вибираючи оптимальний режим роботи установки.

Легкий, компактний, маневрений

Ретельно продумана конструкція дозволила максимально знизити центр ваги. Для зниження ваги новинки бічні двері, крила і капот виконані з алюмінієвих сплавів, а двері багажника – з полімерного матеріалу. Для збільшення жорсткості кузова крім звичайної зварювання використана лазерна. Все це позитивно позначилося на керованості автомобіля.

Незважаючи на те, що автомобіль належить до категорії кросоверів, за своїми їздовим характеристикам UX нічим не поступається легковим авто С-класу. Керованість Lexus UX нагадує звичайний легковий автомобіль з тією лише відмінністю, що посадка тут вище і дорожній просвіт більше. Завдяки незалежній підвісці всіх коліс UX забезпечує високий рівень комфорту. Пружна підвіска дозволяє згладжувати дрібні огріхи дорожнього полотна, але навіть великі перешкоди автомобіль долає без особливих незручностей для мешканців салону.

Осінь сподобалася робота фірмового комплексу безпеки Lexus Safety System+ останнього покоління. Він включає в себе повний набір електронних помічників, що дозволяють мінімізувати наслідки в разі ДТП.

Ціни і комплектації

Найменший представник сім'ї кросоверів Lexus пропонується в декількох комплектаціях: Eco, Business, Business+ (для UX 250h), Launch і F Sport.

Вартість Lexus UX в Україні починається з 990 746 грн. за базову версію UX 200 з 2-літровим бензиновим мотором. Гібридний UX 250h оцінюється мінімум в 1075034 грн.

Ціни дані за станом на 05.10.2020 р

Резюме

Lexus UX має в своєму активі привабливу зовнішність, економічні силові агрегати і повний комплекс систем безпеки. До його незаперечними достоїнств можна віднести компактні розміри, що дозволяють комфортно почувати себе в умовах тісної мегаполісу з його постійними проблемами парковки. У салоні дуже зручно, а по ергономіці UX можна сміливо назвати одним з кращих в класі. Особливо варто відзначити енергоємну підвіску, яка добре справляється з покладеними на неї функціями. Налаштування забезпечують плавний хід на нерівностях і чіпкість в швидкісних віражах.

Дякуємо компанії "Тойота-Україна" за допомогу в проведенні тесту.

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