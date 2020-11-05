Преміум по-французьки: тестуємо DS 7 Crossback

Французький кросовер DS 7 Crossback займає верхній рядок у ієрархії кросоверів бренду DS. Команда АвтоОБОЗ розбиралася, чи можна всерйоз говорити про преміум-клас або це чергова фантазія маркетологів.

DS 7 Crossback завоював нагороду конкурса "Автомобіль року в Україні" в номінації "Дизайн" obozrevatel.com

Зовнішній шарм

Почнемо, традиційно з зовнішнього вигляду. Автомобіль, безумовно, привертає увагу своїм нетривіальним дизайном екстер'єру. Велика кількість хрому, унікальна світлодіодна оптика і велика емблема DS на ромбовидної решітці радіатора привертають увагу до машини.

DS 7 Crossback obozrevatel.com

DS 7 Crossback obozrevatel.com

Цікавий силует з високою поясною лінією, хромована окантовка стекол і об'ємні виштамповки в нижній частині кузова створюють гармонійний вигляд. Мало того, пороги повністю закриті, так що одяг завжди буде чистим.

DS 7 Crossback obozrevatel.com

А ззаду DS 7 Crossback взагалі виглядає дуже цілісно завдяки 3D-ліхтарям, масивному дифузору і достатку хрому.

DS 7 Crossback виглядає дуже цілісно obozrevatel.com

Дивно, але машина виглядає більшою, ніж вона є насправді. Довжина кросовера 4573 мм, а колісна база – 2738 мм. За своїми габаритними розмірами DS 7 Crossback знаходиться між Audi Q3 і Audi Q5. Повною мірою насолодившись дизайном цього автомобіля, вирушаємо знайомиться з салоном.

Діаманти назавжди?

Дизайнери інтер'єру розгулялися не на жарт. Кругом ромби, покликані нібито нагадати про огранювання діамантів. Спірне рішення. Та й за кількістю ромбів всіх розмірів явний перебір. Панель приладів з двома цифровими дисплеями має претензійний дизайн і перевантажена деталями. Складається враження, що кожен, хто працював над інтер'єром хотів додати що-небудь від себе, тому вийшов якийсь набір Lego.

Панель приладів з двома цифровими дисплеями має претензійний дизайн і перевантажена деталями obozrevatel.com

Та й до ергономіки є питання. Наприклад, навіщо було розташовувати клавіші склопідйомників на трансмісивному тунелі, а регулятор положення дзеркал – на торпеді зліва від рульової колонки? Автори цього рішення мабуть довгий час їздили на Renault Logan.

Клавіші приводів стекол розташували на трансмісивному тунелі obozrevatel.com

Регулювання дзеркал "сховали" на приладовій панелі зліва від рульової колонки obozrevatel.com

Тепер перейдемо до гордості творців інтер'єру DS 7 Crossback – многостраничной шкалою приладів. Графіка дивна і малоінформативна, і знову ці ромби...

DS 7 Crossback obozrevatel.com

DS 7 Crossback obozrevatel.com

DS 7 Crossback obozrevatel.com

Цікава деталь, покликана підкреслити преміальність моделі – аналоговий годинник B.R.M., якими прикрасили центральну чаcть торпеди. При вимкненому запаленні він ховається в панелі. Нижче розташована ромбовидна кнопка запуску і зупинки двигуна.

По центру торпеди встановили аналоговий годинник BRM obozrevatel.com

Водійське і пасажирське крісла у DS 7 Crossback не тільки забезпечені всілякими регулюваннями, але і мають функцію масажу. Такий опцією не можуть похвалитися багато більш дорожчіх конкурентів. Самі крісла дуже зручні і приємні, забезпечені підігрівом і вентиляцією. Шкіряне оздолення виглядає симпатично і нагадує про моделі DS, які випускалися раніше під брендом Citroen.

Водійське і пасажирське крісла у DS 7 Crossback не тільки забезпечені всілякими регулюваннями, але і мають функцію масажу obozrevatel.com

DS 7 Crossback obozrevatel.com

Доступ до заднього ряду сидінь через широкий поріг не надто зручний, але зате для пасажирів заднього ряду передбачили окремий блок управління кліматичною системою, а спинки дивана мають електропривод, що дозволяє змінити кут їх нахилу. Така преміальна опція доступна далеко не для кожного автомобіля класу "люкс".

Управління кутом нахилу спинки задніх сидінь покладено на клавіші на двері obozrevatel.com

Спереду для водія і пасажира передбачені USB-порт, розетка на 12В і навіть майданчик для індукційної зарядки смартфона, а для задніх пасажирів підготували одразу 2 порту USB. Ось тільки підігріву задніх сидінь немає.

Під центральним дисплеєм є ніша для індукційної зарядки смартфона, USB-порт і розетка на 12В obozrevatel.com

Задні пасажири зможуть створити власний мікроклімат obozrevatel.com

В машині передбачено безліч відділень для дрібниць, а багажне відділення має рекордний для класу обсяг 555 літрів. Сам багажник – еталон практичності. Тут є все: окремі ніші з боків для дрібниць, подвійна підлога з фіксатором положення полки, хороше світло, гачки і фіксатори для багажу.

DS 7 Crossback obozrevatel.com

DS 7 Crossback obozrevatel.com

DS 7 Crossback obozrevatel.com

Мало того, під підлогою розташувалася "докатка" і необхідний набір інструментів. Двері багажного відділення обладнано електроприводом і системою безконтактного доступу, яка дійсно працює. Єдине, до чого можна причепитися, так це велика вантажна висота, але цим грішать більшість сучасних кросоверів.

Найбільший в класі багажник можна збільшити, склавши частково або повністю спинку заднього дивана obozrevatel.com

У багажнику знайшлося місце для "докатки" obozrevatel.com

М'яко і комфортно

У рух наш DS 7 Crossback призводить безальтернативний 180-сильний 2-літровий турбодизель, що працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач японської компанії Aisin. Це, на мій погляд, прекрасний тандем як з точки зору динаміки, так і паливної економічності. Витрата пального за час тесту склав з урахуванням наших столичних пробок приблизно від 4,5 до 6,5 л на 100 км в залежності від активності використання педалі акселератора. Для тих, хто віддає перевагу активному стилю водіння, підготували режим Sport. Він дозволить не тільки максимально реалізувати можливості всіх систем машини, а й насолодитися приємним буркотінням двигуна.

DS 7 Crossback obozrevatel.com

Спереду на машині встановлені стійки McPherson, а ззаду – багатоважільна конструкція. Адаптивна підвіска DS Active Scan досить м'яка і комфортна, але при активному маневруванні з'являється хиткість і розгойдування. Автомобіль забезпечує досить комфортний рівень шумо- і звукоізоляції. Для меломанів у DS 7 Crossback є високоякісна аудіосистема Focal Electra c 6-динаміками, пропонована як опція.

Ще однією цікавою опцією є система нічного бачення, яка здатна розпізнавати пішоходів, велосипедистів та навіть домашніх тварин. Взагалі, вночі DS 7 Crossback робить їзду дуже приємною і безпечною за рахунок адаптивної системи освітлення. Наприклад, фари не тільки змінюють інтенсивність своєї роботи, але і напрямок при поворотах, додатково підсвічуючи внутрішній радіус за допомогою "противотуманки".

Адаптивні світлодіодні фари зроблять вашу поїздку в темний час доби приємною і безпечною obozrevatel.com

Комплектації та ціни

Українським покупцям пропонується три варіанти виконання DS 7 Crossback. Всі версії добре укомплектовані. Вартість стартує з 1 208 300 грн* за модифікацію Performance Line. Варіант So Chic обійдеться мінімум в 1 317 900 грн*, а за топову Grand Chic просять від 1 450 000 грн*. Вже у стартовій Performance Line є все необхідне для комфорту і безпеки.

* Ціни дані на 05.11.2020 р

DS 7 Crossback obozrevatel.com

Резюме

Якщо вам подобаються французькі автомобілі, то DS 7 Crossback безсумнівною є квінтесенцією французького стилю. В автомобілі багато дійсно преміальних "фішок", багате оснащення і дорогі якісні матеріали.

DS 7 Crossback добре укомплектований у всіх версіях obozrevatel.com

Але є і прикрі непорозуміння, наприклад, відсутність підігріву задніх сидінь. Також до недоліків можна віднести відсутність вибору інших варіантів двигуна і трансмісії.

Дизайн салону не всім припаде до смаку obozrevatel.com

Окремо варто згадати еклектичний дизайн салону зі спірними рішеннями як в області ергономіки, так і комп'ютерної графіки. Загалом, перш ніж робити вибір на користь DS 7 Crossback, варто як слід подумати, чи готові ви до компромісів.

DS 7 Crossback obozrevatel.com

Дякуємо Представництво PSA Group в Україні за допомогу в проведенні тесту.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , нову преміальну модель DS будуть робити на заводі Opel.