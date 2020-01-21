Peugeot Rifter: партнер на всі випадки життя

У 2018 році в сімействі Peugeot з'явився новий персонаж на ім'я Rifter. Що він собою являє розбиралася команда АвтоОБОЗ.

Peugeot Rifter веде свій родовід від комерційного фургона Partner

Отже, почнемо з імені. У компанії вирішили розділити вантажні і пасажирські модифікацій популярної моделі Partner і придумали для останніх дзвінке ім'я Rifter. У компанії не пояснюють етимології даного слова, але певний сенс в ньому все-таки є. В англійському дієслово to rift позначає "розщеплювати, розколювати", а додавання суфікса "-er" перетворює процес в відповідний іменник ...

Peugeot Rifter отримав прівлекательній дизайн, причому, від Partner його легко відрізнити по захисному обвісу

У кроссоверним стилі

У компанії з ентузіазмом взялися за дизайн нового представника сім'ї Peugeot. Відрізнити Rifter від Partner не важко по захисному пластиковому обвісу по всьому периметру кузова в кроссоверним стилі. А комплектація Allure відрізняється також іншим переднім пофарбованим бампером, наявністю рейлингов на даху і дзеркалами в колір кузова.

Якщо весь вантаж не помістився, можна скористатися рейлингами на даху

Наша тестова версія Rifter є подовжену модифікацію L2 зі збільшеною до 2975 мм (+190 мм) колісною базою. Незалежно від розмірів колісної бази, автомобіль може вміщати до 7 осіб, включаючи водія. Незважаючи на солідну довжину (у версії L2 – 4753 мм), керувати цим автомобілем не складає ніяких труднощів, а захисний обвіс і солідний кліренс в 180 мм істотно полегшує пересування по нашим дорогам.

Peugeot Rifter отримав виразні фари зі світлодіодними ДГЗ і функцією підсвічування поворотів

Peugeot Rifter

Зовні машина виглядає строго і солідно. Але, на жаль, на тестовій версії були базові сталеві 16-дюймові колісні диски, яки дещо порушували загальну гармонію стилю. Але це не проблема, адже за доплату в версії Allure можна замовити легкосплавні 16-дюймові.

Peugeot Rifter

на сімох

Дизайн інтер'єру Rifter справляє приємне враження. Незважаючи на родинні зв'язки з Partner, у всьому відчувається його пасажирська спрямованість і прагнення догодити всім мешканцям салону. Всі сидіння індивідуальні, з можливістю трансформації.

Peugeot Rifter можна замовити як в 5-, так і в 7-місному виконанні

Зазвичай третій ряд пропонує досить мало комфорту, але у випадку з Rifter це повноцінні зручні крісла з достатньою відстанню до спинок другого ряду. Крім того, доступ до них дуже простий за рахунок того, що бічні крісла другого ряду складаються "в підлогу".

У длиннобазной версії на третьому ряду пасажирів не буде тісно

Складені сидіння другого ряду утворюють майже рівну площадку для багажу

Салон Rifter можна легко трансформувати з пасажирського у вантажний. Кожне з крісел другого і третього ряду складаються, а сидіння третього ряду легко демонтуються. Наприклад, при вилазці на природу їх можна задіяти для пікніка. А для перевезення довгих предметів можна скласти ще і спинку переднього пасажирського крісла.

Сидіння третього ряду можна або скласти, або повністю демонтувати і використовувати для пікніка

Залежно від ваших потреб в салоні можна перевозити від 1538 до 2693 літрів поклажі. Крім того, по всьому салону є безліч відділень і відсіків для дрібниць, включаючи два бардачка на приладовій панелі, місткий бокс на трансмісивному тунелі, а також консоль над лобовим склом. До речі, під панеллю приладів є зручний відсік для смартфона з бездротовою зарядкою.

У салоні Rifter безліч різноманітних відділень для дрібниць по всьому салону

Є ніша за центральним монітором

Є відділення для багажу або документів над лобовим склом

Під водійським кріслом є невеликий шухляда

i-Cockpit

Насправді, перше, на що звертаєш увагу, потрапивши в салон Rifter, це приладова панель i-Cockpit і спортивне кермо. На мій погляд, це найкраще рішення дизайну інтер'єру останніх років, а то що його органічно адаптували для Rifter заслуговує окремої похвали.

Панель приладів i-Cockpit і спортивне кермо – фірмова "фішка" Peugeot

Peugeot Rifter

Центральну консоль трохи розгорнуто до водія, а над нею гордо височить 8-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи.

Весь простір від приладової панелі до спинок передніх сидінь займає значний за своїми розмірами бокс

Крім того, на торцевій частині цього боксу є дефлектори обдування для задніх пасажирів з регулюваннями.

Бічні стекла забезпечені електроприводом і шторками

Єдине, до чого можна причепитися, так це блок управління кліматом. Його сильно розтягнули в просторі, в результаті до клавіші управління швидкістю обдування потрібно тягнутися, а кнопки включення рециркуляції і керування напрямком потоків перекриваються кермом.

Вище швидкість, менше ям

В Україні для Rifter пропонується два варіанти силових агрегатів – 1,6-літровий HDi 92, що працює в парі з 5-ступінчастою "механікою" або 1,5-літровий BlueHDi, з яким працює 8-ступінчаста автоматична КП. Тестова машина була в першому варіанті, з 92-сильним дизельним мотором і МКП, а треба сказати, я залишився дуже задоволений таким тандемом.

Peugeot Rifter демонструє відмінну паливну економічність: на трасі витрата знизився до 5,2 л/100 км

Так, можливо комусь здасться цього замало, але для щільного міського потоку цього достатньо. І навіть якщо вибратися на швидкісну трасу, цього мотора вистачає, щоб відчувати себе комфортно. У місті тяговітий еластичний дизель розкриває всі свої переваги. По-перше, він вже при 900 об/хв готовий надати до 80% крутного моменту, а до 1500 оборотів – все 230 Нм в вашому розпорядженні. По-друге, він охоче готовий пробачити помилки у виборі передачі. По-третє, витрата навіть по пробкам не виходить за 7,2 л на "сотню", а якщо трафік не щільний, то можна домогтися укластися в 6,5 л. До речі, для недосвідчених користувачів на приладовій шкалою є цифрові підказки оптимальної передачі. "Механіка" працює чітко, хоча, звичайно, від 6-й передачі я б не відмовився.

Незважаючи на довжину майже 4,8 м, Rifter дуже маневрений в місті

Ходові якості Rifter теж порадували. Не в останню чергу на комфорті позначилося те, що машина длиннобазная. За рахунок цього багато дрібні нерівності залишилися без уваги. Та й з великими перешкодами машина, незважаючи на напівзалежну задню підвіску, справляється гідно. А якщо її ще й завантажити... Все-таки не забувайте, що Rifter створений на базі утилітарного Partner.

Керувати машиною – одне задоволення. Легке зручне кермо, великі дзеркала і камера заднього виду з декількома режимами відображення дозволяють забути, що довжина тестової машини 4,8 метра. Вивороту вистачає навіть з урахуванням великої бази.

Рух заднім ходом полегшує камера заднього виду з динамічними лініями і кількома видами

Та й до гальм питань не виникло. Машина впевнено виконує всі команди водія, але без зайвого завзяття. Іноді на сучасних машинах варто лише доторкнутися до педалі гальма, як вона вже встає "на диби", а за Rifter подібного помічено не було.

На бездоріжжі допоможе фірмова система Grip Control з п'ятьма режимами роботи

Тепер кілька слів про "кроссоверні" складові. Крім захисного обвісу та дорожнього просвіту на 180 мм в арсеналі Rifter є фірмова система Grip Control, яка дозволяє змінювати налаштування електронних помічників в залежності від типу дорожнього покриття. Це, звичайно, не повний привід, але з іншого боку, більшість покупців купують кросовери з монопріводом.

Peugeot Rifter

Ціни і комплектації

Peugeot Rifter здатний задовольнити найвимогливіших покупців. Крім двох варіантів колісної бази, автомобіль пропонує два дизельних мотора і дві коробок передач, а також два варіанти салону – 5 або 7-місний. Залежно від обраних опцій вартість моделі варіюється від 463 900 грн.* в базовому виконанні до 670 400 грн.* За максимально укомплектовану версію з 130-сильним мотором і 8-ступінчастою АКП.

* Ціни дані за станом на 21.01.2020 р

резюме

Нове покоління моделі відрізняється не тільки гучним ім'ям, але і поліпшеним комфортом. Серед незаперечних переваг можна назвати помірний "апетит" еластичного і тяговитого дизельного мотора, "всеїдність" підвіски і маневреність. Особливо варто відзначити багатофункціональність просторого салону.

У списку опцій є адаптивний круїз-контроль

Тестова версія в комплектації Allure здатна здивувати кількістю опцій, які роблять поїздку не тільки більш комфортною, але і безпечною. Якщо вам необхідний місткий 7-місний автомобіль, який можна використовувати не тільки для великої компанії, але і в якості "робочої конячки", то до Peugeot Rifter варто придивитися.

Дякуємо Представництво PSA Group в Україні за допомогу в проведенні тесту.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Peugeot представила електричний фургон зі значним запасом ходу.

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