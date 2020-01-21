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21 січня • оновлено в 08:30
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Peugeot Rifter: партнер на всі випадки життя

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У 2018 році в сімействі Peugeot з'явився новий персонаж на ім'я Rifter. Що він собою являє розбиралася команда АвтоОБОЗ.

Peugeot Rifter веде свій родовід від комерційного фургона Partner

Peugeot Rifter веде свій родовід від комерційного фургона Partner

Отже, почнемо з імені. У компанії вирішили розділити вантажні і пасажирські модифікацій популярної моделі Partner і придумали для останніх дзвінке ім'я Rifter. У компанії не пояснюють етимології даного слова, але певний сенс в ньому все-таки є. В англійському дієслово to rift позначає "розщеплювати, розколювати", а додавання суфікса "-er" перетворює процес в відповідний іменник ...

Peugeot Rifter отримав прівлекательній дизайн, причому, від Partner його легко відрізнити по захисному обвісу

Peugeot Rifter отримав прівлекательній дизайн, причому, від Partner його легко відрізнити по захисному обвісу

У кроссоверним стилі

У компанії з ентузіазмом взялися за дизайн нового представника сім'ї Peugeot. Відрізнити Rifter від Partner не важко по захисному пластиковому обвісу по всьому периметру кузова в кроссоверним стилі. А комплектація Allure відрізняється також іншим переднім пофарбованим бампером, наявністю рейлингов на даху і дзеркалами в колір кузова.

Якщо весь вантаж не помістився, можна скористатися рейлингами на даху

Якщо весь вантаж не помістився, можна скористатися рейлингами на даху

Наша тестова версія Rifter є подовжену модифікацію L2 зі збільшеною до 2975 мм (+190 мм) колісною базою. Незалежно від розмірів колісної бази, автомобіль може вміщати до 7 осіб, включаючи водія. Незважаючи на солідну довжину (у версії L2 – 4753 мм), керувати цим автомобілем не складає ніяких труднощів, а захисний обвіс і солідний кліренс в 180 мм істотно полегшує пересування по нашим дорогам.

Peugeot Rifter отримав виразні фари зі світлодіодними ДГЗ і функцією підсвічування поворотів

Peugeot Rifter отримав виразні фари зі світлодіодними ДГЗ і функцією підсвічування поворотів

Peugeot Rifter

Peugeot Rifter

Зовні машина виглядає строго і солідно. Але, на жаль, на тестовій версії були базові сталеві 16-дюймові колісні диски, яки дещо порушували загальну гармонію стилю. Але це не проблема, адже за доплату в версії Allure можна замовити легкосплавні 16-дюймові.

Peugeot Rifter

Peugeot Rifter

на сімох

Дизайн інтер'єру Rifter справляє приємне враження. Незважаючи на родинні зв'язки з Partner, у всьому відчувається його пасажирська спрямованість і прагнення догодити всім мешканцям салону. Всі сидіння індивідуальні, з можливістю трансформації.

Peugeot Rifter можна замовити як в 5-, так і в 7-місному виконанні

Peugeot Rifter можна замовити як в 5-, так і в 7-місному виконанні

Зазвичай третій ряд пропонує досить мало комфорту, але у випадку з Rifter це повноцінні зручні крісла з достатньою відстанню до спинок другого ряду. Крім того, доступ до них дуже простий за рахунок того, що бічні крісла другого ряду складаються "в підлогу".

У длиннобазной версії на третьому ряду пасажирів не буде тісно

У длиннобазной версії на третьому ряду пасажирів не буде тісно

Складені сидіння другого ряду утворюють майже рівну площадку для багажу

Складені сидіння другого ряду утворюють майже рівну площадку для багажу

Салон Rifter можна легко трансформувати з пасажирського у вантажний. Кожне з крісел другого і третього ряду складаються, а сидіння третього ряду легко демонтуються. Наприклад, при вилазці на природу їх можна задіяти для пікніка. А для перевезення довгих предметів можна скласти ще і спинку переднього пасажирського крісла.

Сидіння третього ряду можна або скласти, або повністю демонтувати і використовувати для пікніка

Сидіння третього ряду можна або скласти, або повністю демонтувати і використовувати для пікніка

Залежно від ваших потреб в салоні можна перевозити від 1538 до 2693 літрів поклажі. Крім того, по всьому салону є безліч відділень і відсіків для дрібниць, включаючи два бардачка на приладовій панелі, місткий бокс на трансмісивному тунелі, а також консоль над лобовим склом. До речі, під панеллю приладів є зручний відсік для смартфона з бездротовою зарядкою.

У салоні Rifter безліч різноманітних відділень для дрібниць по всьому салону

У салоні Rifter безліч різноманітних відділень для дрібниць по всьому салону

Є ніша за центральним монітором

Є ніша за центральним монітором

Є відділення для багажу або документів над лобовим склом

Є відділення для багажу або документів над лобовим склом

Під водійським кріслом є невеликий шухляда

Під водійським кріслом є невеликий шухляда

i-Cockpit

Насправді, перше, на що звертаєш увагу, потрапивши в салон Rifter, це приладова панель i-Cockpit і спортивне кермо. На мій погляд, це найкраще рішення дизайну інтер'єру останніх років, а то що його органічно адаптували для Rifter заслуговує окремої похвали.

Панель приладів i-Cockpit і спортивне кермо – фірмова "фішка" Peugeot

Панель приладів i-Cockpit і спортивне кермо – фірмова "фішка" Peugeot

Peugeot Rifter

Peugeot Rifter

Центральну консоль трохи розгорнуто до водія, а над нею гордо височить 8-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи.

Весь простір від приладової панелі до спинок передніх сидінь займає значний за своїми розмірами бокс

Весь простір від приладової панелі до спинок передніх сидінь займає значний за своїми розмірами бокс

Крім того, на торцевій частині цього боксу є дефлектори обдування для задніх пасажирів з регулюваннями.

Крім того, на торцевій частині цього боксу є дефлектори обдування для задніх пасажирів з регулюваннями.

Бічні стекла забезпечені електроприводом і шторками

Бічні стекла забезпечені електроприводом і шторками

Єдине, до чого можна причепитися, так це блок управління кліматом. Його сильно розтягнули в просторі, в результаті до клавіші управління швидкістю обдування потрібно тягнутися, а кнопки включення рециркуляції і керування напрямком потоків перекриваються кермом.

Вище швидкість, менше ям

В Україні для Rifter пропонується два варіанти силових агрегатів – 1,6-літровий HDi 92, що працює в парі з 5-ступінчастою "механікою" або 1,5-літровий BlueHDi, з яким працює 8-ступінчаста автоматична КП. Тестова машина була в першому варіанті, з 92-сильним дизельним мотором і МКП, а треба сказати, я залишився дуже задоволений таким тандемом.

Peugeot Rifter демонструє відмінну паливну економічність: на трасі витрата знизився до 5,2 л/100 км

Peugeot Rifter демонструє відмінну паливну економічність: на трасі витрата знизився до 5,2 л/100 км

Так, можливо комусь здасться цього замало, але для щільного міського потоку цього достатньо. І навіть якщо вибратися на швидкісну трасу, цього мотора вистачає, щоб відчувати себе комфортно. У місті тяговітий еластичний дизель розкриває всі свої переваги. По-перше, він вже при 900 об/хв готовий надати до 80% крутного моменту, а до 1500 оборотів – все 230 Нм в вашому розпорядженні. По-друге, він охоче готовий пробачити помилки у виборі передачі. По-третє, витрата навіть по пробкам не виходить за 7,2 л на "сотню", а якщо трафік не щільний, то можна домогтися укластися в 6,5 л. До речі, для недосвідчених користувачів на приладовій шкалою є цифрові підказки оптимальної передачі. "Механіка" працює чітко, хоча, звичайно, від 6-й передачі я б не відмовився.

Незважаючи на довжину майже 4,8 м, Rifter дуже маневрений в місті

Незважаючи на довжину майже 4,8 м, Rifter дуже маневрений в місті

Ходові якості Rifter теж порадували. Не в останню чергу на комфорті позначилося те, що машина длиннобазная. За рахунок цього багато дрібні нерівності залишилися без уваги. Та й з великими перешкодами машина, незважаючи на напівзалежну задню підвіску, справляється гідно. А якщо її ще й завантажити... Все-таки не забувайте, що Rifter створений на базі утилітарного Partner.

Керувати машиною – одне задоволення. Легке зручне кермо, великі дзеркала і камера заднього виду з декількома режимами відображення дозволяють забути, що довжина тестової машини 4,8 метра. Вивороту вистачає навіть з урахуванням великої бази.

Рух заднім ходом полегшує камера заднього виду з динамічними лініями і кількома видами

Рух заднім ходом полегшує камера заднього виду з динамічними лініями і кількома видами

Та й до гальм питань не виникло. Машина впевнено виконує всі команди водія, але без зайвого завзяття. Іноді на сучасних машинах варто лише доторкнутися до педалі гальма, як вона вже встає "на диби", а за Rifter подібного помічено не було.

На бездоріжжі допоможе фірмова система Grip Control з п'ятьма режимами роботи

На бездоріжжі допоможе фірмова система Grip Control з п'ятьма режимами роботи

Тепер кілька слів про "кроссоверні" складові. Крім захисного обвісу та дорожнього просвіту на 180 мм в арсеналі Rifter є фірмова система Grip Control, яка дозволяє змінювати налаштування електронних помічників в залежності від типу дорожнього покриття. Це, звичайно, не повний привід, але з іншого боку, більшість покупців купують кросовери з монопріводом.

Peugeot Rifter

Peugeot Rifter

Ціни і комплектації

Peugeot Rifter здатний задовольнити найвимогливіших покупців. Крім двох варіантів колісної бази, автомобіль пропонує два дизельних мотора і дві коробок передач, а також два варіанти салону – 5 або 7-місний. Залежно від обраних опцій вартість моделі варіюється від 463 900 грн.* в базовому виконанні до 670 400 грн.* За максимально укомплектовану версію з 130-сильним мотором і 8-ступінчастою АКП.

* Ціни дані за станом на 21.01.2020 р

резюме

Нове покоління моделі відрізняється не тільки гучним ім'ям, але і поліпшеним комфортом. Серед незаперечних переваг можна назвати помірний "апетит" еластичного і тяговитого дизельного мотора, "всеїдність" підвіски і маневреність. Особливо варто відзначити багатофункціональність просторого салону.

У списку опцій є адаптивний круїз-контроль

У списку опцій є адаптивний круїз-контроль

Тестова версія в комплектації Allure здатна здивувати кількістю опцій, які роблять поїздку не тільки більш комфортною, але і безпечною. Якщо вам необхідний місткий 7-місний автомобіль, який можна використовувати не тільки для великої компанії, але і в якості "робочої конячки", то до Peugeot Rifter варто придивитися.

Дякуємо Представництво PSA Group в Україні за допомогу в проведенні тесту.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Peugeot представила електричний фургон зі значним запасом ходу.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
Peugeot новини авто тест-драйв
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