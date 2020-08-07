Моторна революція: тестуємо кросовер Infiniti QX50

У компанії Infiniti постійно дбають про вдосконалення своєї продукції. Нещодавно АвтоОбоз провів тест-драйв седана Q50 з інноваційною системою управління "по дротах", а герой нашого нового огляду здивував світ революційним мотором. Але, про все по порядку ...

Друге покоління кросовера Infiniti QX50 виглядає виразно і самобутньо. Фото: obozrevatel.com

Автомобіль побудований на новій платформі і отримав купеподібний кузов, багато прикрашений хромом. Нова стилістика бренду дозволила надати вигляду кросовера стрімкість і агресивність.

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

Відмінною особливістю QX50 є оригінальні "зигзагоподібні" задній стійки, форму яких підкреслили хромованими окладами бічних стекол. Фото: obozrevatel.com

QX50 з цікавістю дивиться на світ вузькими фарами з "надбрівними дугами" денних ходових вогнів. Фото: obozrevatel.com

Cзаді QX50 отримав футуристичні світлодіодні ліхтарі з 3D-ефектом. Фото: obozrevatel.com

Дорожній просвіт став більше, ніж у попередника, а великий радіус колісних арок дозволяє встановлювати на моделі 19- і 20-дюймові колісні диски. Фото: obozrevatel.com

Турбо ХХ I століття

Більше 20 років інженери компаній Nissan та Infiniti працювали над створенням революційного мотора із змінним ступенем стиснення. Підсумком багаторічних досліджень став 4-циліндровий бензиновий VC-Turbo. Інноваційність двигуна з системою VC-Turbo полягає в тому, що він здатний самостійно трансформуватися, збільшуючи або зменшуючи об'єм камери згоряння.

Infiniti QX50 оснащений революційним двигуном із змінним ступенем стиснення. Фото: obozrevatel.com

Багатоважільна конструкція дозволяє змінювати положення шатуна щодо колінчастого вала і фізично варіює об'єм камери згоряння в діапазоні від 1970 до 1997 см3. Це призводить до зміни ступеня стиснення – від 8:1 для максимальної потужності до 14:1 для максимальної ефективності і економічності.

Як це працює, можна подивитися в невеликому відео, підготовленому інженерами Nissan/Infiniti:

Контроль за всіма процесами здійснює електронний блок керування двигуном, який автоматично вибирає оптимальну ступінь стиснення в залежності від навантаження і умов експлуатації. Така технологія дозволяє знизити витрату палива і рівень шкідливих викидів, а також зменшити рівень шуму і вібрації. При цьому новий двигун легше і компактніше дволітрових аналогів.

Реалізувати потенціал турбомотора допомагають безступінчатий варіатор X-Tronic CVT з імітацією 8-ми передач і інтелектуальна система повного приводу AWD. Залежно від дорожньої ситуації трансмісія перерозподіляє до 50% крутного момент на задню вісь.

Ще однією цікавою особливістю нового QX50 є можливість вибору однієї з двох систем рульового управління – традиційної з електропідсилювачем або "просунутої" Direct Adaptive Steering (DAS) без механічного зв'язку з колесами. Обидва варіанти підлаштовуються під манеру водіння і враховують зворотну реакцію від дороги. Система DAS доповнює руху водія при динамічному проходженні поворотів, дозволяє знизити рівень вібрацій на кермі і підвищити маневреність.

Задоволення і комфорт

Автомобіль налаштовує на неспішну їзду, дозволяючи отримати задоволення від пейзажів за вікном. Але якщо необхідно прискоритися, це не складно – на педаль газу кросовер відгукується швидко, незважаючи на майже 2 тонни ваги. Динаміку рекордної не назвеш, але 7,3 секунди до першої "сотні" – цілком гідний результат.

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

Тандем варіатора і мотора бездоганний – все відбувається плавно, а реакції на педаль газу лінійні. Комбінована витрата виробник заявляє на рівні 8,6 л / 100 км. В принципі, цього можна домогтися, якщо їздити спокійно і без необхідності не заганяти стрілку тахометра в "червону зону".

При наборі швидкості кермо важчає, а на малих швидкостях крутити його зможе і дитина. Від упору до упору - близько двох з половиною оборотів. Головне задоволення в точності реакції. Зробити кермо гостріше можна, якщо вибрати спортивний режим руху.

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

У нормальних дорожніх умовах привід здійснюється на передні колеса, але, якщо колеса починають прослизати, автоматично підключається задня вісь, причому, система Active Brake Limited Slip дозволяє розподіляти крутний момент між колесами однієї осі.

Спереду у QX50 встановили стійки McPherson, а ззаду використовується багатоважільна конструкція. Підвіска налаштована по-європейськи, вона щільна і пружна. Автомобіль демонструє хорошу стійкість як на прямих ділянках дороги, так і в поворотах. Колії машина не помічає, а на рульову колонку приходить мінімум вібрацій від дороги. Хоча великі нерівності, по можливості, краще не брати до уваги. Така підвіска сподобається тим, хто віддає перевагу активному стилю водіння.

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

багатство матеріалів

Топова версія Infiniti QX50 виглядає вельми претензійно. Для обробки використана напіваніліновою шкіра, декоративні панелі з натурального клена і штучна замша Ultrasuede. Сидіння сконструйовані з урахуванням спільних досліджень NASA і університету Кейо – спеціальна форма знижує навантаження на спину і стегна.

У виконанні Autograph салон отримав ексклюзивні дизайн. Крісла оздоблені білою напіваніліновою шкірою з перфорацією. Фото: obozrevatel.com

Інтер'єр прикрасили коричневими і синіми замшевими вставками, а також декоративними панелями з натурального білого клена. Фото: obozrevatel.com

Рульове колесо оздоблене натуральною шкірою, а вставки з матового хрому підкреслюють спортивність. Для водія передбачені чотири монітори – проекційний дисплей розташований прямо на лінії погляду водія, два дисплея вмонтовані в центральну консоль і ще один встановлений в центрі приладової панелі.

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

Система Intouch дає водієві доступ до налаштувань автомобіля в області комфорту і розваг. Все управління системою виведено на два сенсорні дисплеї з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, розташованих на центральній панелі. Також функціями системи можна керувати за допомогою селектора.

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

3-зонний клімат-контроль дозволяє задати свою температуру окремо для водія, переднього пасажира і пасажирів другого ряду. Система обладнана салонним фільтром і автоматичною рециркуляцією повітря.

Кліматом ззаду можна управляти окремо. Тут же є розетка на 12V і порт USB. Фото: obozrevatel.com

Пасажирам ніщо не завадить насолоджуватися видом пропливають хмар або зоряного неба. Все завдяки великій панорамної даху, яка простягається від передніх сидінь до багажного відділення.

Автомобіль отримав велику панорамний дах з люком. Фото: obozrevatel.com

Меломани оцінять якість роботи акустичної системи Bose. 15 динаміків розташування таким чином, щоб створити максимально реалістичний об'ємний звук і зменшити зовнішні шуми. Технологія Advanced Staging Technology використовує покращені динаміки і новий процесор, щоб створити ефект присутності на живому концерті.

Багажник QX50 вміщує 565 л поклажі. Фото: obozrevatel.com

Якщо потрібно перевести більше вантажу, то сидіння другого ряду складаються, утворюючи рівну площадку. Фото: obozrevatel.com

При складених сидіннях з собою можна прихопити 1139 л всякої всячини. Фото: obozrevatel.com

Під підлогою багажника знаходиться органайзер для інструментів, АКБ і модуль аудіосистеми Bose.Фото: obozrevatel.com

Все під контролем

Автомобіль оснащений численними системами допомоги для водія. Наприклад, для безпечного маневрування заднім ходом передбачена система кругового огляду з функцією розпізнавання рухомих об'єктів, а також система Backup Collision Intervention, яка не допустить зіткнення під час руху заднім ходом.

На Infiniti QX50 встановлена система кругового огляду, що дозволяє водієві вибрати необхідний ракурс в залежності від умов руху. Фото: obozrevatel.com

Вид зверху. Фото: obozrevatel.com

Вид збоку на праву сторону кузова. Фото: obozrevatel.com

Унікальна технологія Predictive Forward Collision Warning стежить не тільки за автомобілем попереду, але і за автомобілем, наступним попереду нього, щоб попередити про зниження швидкості потоку. Система попередження і запобігання з'їзду зі смуги руху постійно відстежує дорожню розмітку і подає сигнал, якщо автомобіль відхиляється в сторону, а при необхідності поверне машину назад в смугу.

Адаптивна система контролю сліпих зон також не дозволить виїхати на смугу руху при наявності перешкоди. Технологія Distance Control Assist стежить за дорогою і попереджає, коли ви опиняєтеся занадто близько до рухомого попереду автомобіля. Якщо ви продовжуєте наближатися, автоматично включається гальмування. Загалом, конструктори Infiniti забезпечили новий QX50 всім необхідним, щоб ваша поїздка була комфортною і безпечною.

Infiniti QX50. Фото: obozrevatel.com

Комплектації та ціни

Infiniti QX50 пропонується на українському ринку в трьох комплектаціях: Pure, Luxe, Sensory і Autograph. Мінімальна ціна моделі – 1 134 910 грн. * Всі вони оснащуються 249-сильним 2-літровим мотором, варіатором X-Tronic CVT з режимом ручного перемикання передач і повним приводом. З урахуванням багатої комплектації версія Q50 Autograph пропонується в Україні за ціною від 1 700 350 грн. *

* Ціни дані за станом на 06.08.2020.

Дякуємо компанії "Ніссан Мотор Україна", офіційного імпортера Nissan і Infiniti в Україні, за допомогу в організації тесту.

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