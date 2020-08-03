Mazda CX-9: подорожуємо з комфортом

Літо – прекрасний час для відпочинку і подорожей. Якщо ви збираєтеся на природу з великою веселою компанією, то можна скористатися просторим і комфортним кросовером Mazda CX-9.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

"Американські коріння"

Флагман сімейства кросоверів Mazda спочатку створювався для американського ринку, але з часом його почали пропонувати і на інших ринках, в тому числі, в Україні. Друге покоління моделі виконано у фірмовому стилі Kodo, для якого характерні плавні вигини і чуттєві форми.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Незважаючи на великі розміри, автомобіль виглядає гармонійно і елегантно. Крім того, велика колісна база забезпечує високий рівень комфорту поїздки. Легкий кермо і електронні помічники водія дозволять без праці припаркувати машину навіть в умовах обмеженої видимості.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Просторо для сімох

У салоні все звично і доступно для розуміння. Автомобіль абсолютно не вимагає звикання, а якщо це вже не перша ваша Mazda, то в СХ-9 ви будете почувати себе як вдома. Яскрава цифро-аналогова шкала приладів з бездоганною графікою забезпечує водія всією необхідною інформацією, крім того, частина даних дублюється на проекційний екран безпосередньо перед очима водія.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Крісло водія мають зручну форму з численними регулюваннями і пам'яттю положень. Є електроприводи і біля переднього пасажирського сидіння.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

На другому ряду можна розташуватися практично з таким же комфортом, як і попереду за рахунок регулювання нахилу спинки, а також практично повній відсутності трансмісійного тунелю.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

На третьому ряду місця, звичайно ж, не так багато, але навіть тут в СХ-9 досить зручно, особливо, якщо грамотно розпорядитися 4-ма підстаканниками.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Для подорожей на великі відстані в автомобілі передбачена велика кількість ніш і відділень для речей. Навіть при максимальній пасажиромісткості для багажу залишається ще 230 л. Якщо ж необхідно перевезти великі вантажі, то при повністю складеному другому і третьому ряді сидінь в СХ-9 можна завантажити в машину до 1848 літрів.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Потужність – достатня

Mazda CX-9 пропонується в Україні з 2,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 231 к.с. Він працює в парі з 6-ступінчастим "автоматом" і системою постійного повного приводу. До речі, СХ-9 пропонує кращі в класі крутним моментом, величина якого досягає 420 Нм вже при 2000 об / хв.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

З таким арсеналом п'ятиметровий кросовер здатний розганятися до 210 км / год, а розгін до першої "сотні" займає 8,6 секунди. Треба сказати, що на швидкісній трасі СХ-9 демонструє свої найкращі якості – комфорт і стабільність руху. Мотора цілком вистачає щоб швидко виконувати маневри, а повороти машина проходить без зайвих кренів. При цьому, незважаючи на розміри і масу, автомобіль демонструє цілком помірний "апетит" – близько 8 літрів на трасі і приблизно 12-13 л в умовах щільного міського трафіку.

Mazda CX-9. Фото: obozrevatel.com

Спереду на СХ-9 устновлено стійки McPherson, а ззаду – "многоричажка". Налаштування незалежної підвіски дозволяють впевнено почувати себе на будь-яких дорожніх покриттях, будь це грунтовка, асфальт або бруківка. В останньому випадку особливо хочеться відзначити якість звуко- і шумоізоляції, яка, напевно, найкраща серед всіх автомобілів Mazda.

Як і личить флагману, СХ-9 має багату комплектацію. Для українських покупців пропонується два варіанти виконання моделі – Primium (1 401 900 грн. *) І Top (454 700. *).

* Ціна дана за станом на 03.08.2020.

Резюме

Mazda СХ-9 підійде сімейним покупцям, як альтернатива мінівену. Крім того, це хороший вибір для любителів подорожей і активного отдиха У першому випадку, ви отримаєте високий рівень комфорту, який спообна забезпечити збалансована підвіска і велика колісна база. У другому випадку можливості трансформації салону дозволять взяти з собою в дорогу різноманітний спортивний інвентар, а також аксесуари для будь-яких типів активності на природі. А привабливий дизайн і солідні розміри підкреслять смак і статус власника.

Дякуємо ДП "АВТО Інтернешнл", офіційного імпортера і дистриб'ютора Mazda в Україні, за допомогу в організації тесту.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mazda представила нову версію Mazda 3 з турбомотором і повним приводом.