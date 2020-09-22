Маленький кросовер з великими амбіціями: тестуємо DS 3 Crossback

Преміальний бренд DS Automobiles розширює лінійку пропонованих в Україні моделей. До більшої моделі DS 7 Crossback додався молодший представник сімейства кросоверів – DS 3 Crossback, який на тиждень надійшов в розпорядження команди АвтоОБОЗ.

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

Від "Богині" до DS

Коли ми говоримо про бренд DS Automobiles, відразу згадується модель DS 19, яка навіть сьогодні, через 65 років після свого дебюту виглядає божественно. Своє прагнення виділятися в сірій масі однотипних автомобілів і пропонувати передові рішення бренд сповідує донині, поєднуючи в собі технологічні ноу-хау, французьку розкіш і дух авангарду.

У компанії DS Automobiles дизайнерам дали карт-бланш, щоб вони могли утримувати високо підняту планку Фламініо Бертоні, автора легендарної "Богині". Тому в образі DS 3 Crossback реалізовано багато цікавих ідей і рішень, що виділяють автомобіль на тлі "однокласників". Наприклад, автомобіль отримав оригінальні "плавники" на середніх стійках, химерні фари головного світла і не менш виразні бампера.

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

Ще однією цікавою "фішкою" моделі стали оригінальні дверні ручки, які автоматично висуваються з корпусу, коли ключ-брелок виявляється в радіусі 1,5 м від машини. Це зручно і практично.

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

Багато деталей екстер'єру перегукуються з флагманським кросовером DS 7 Crossback, але якщо "старший брат" виглядає більш рафінованим, то DS 3 Crossback явно націлений на молодшу аудиторію.

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

Наш тестовий екземпляр був сріблясто-сірого кольору. Гарний, однак, не найкращий варіант з запропонованої палітри кольорів, але і в цьому виконанні автомобіль безпомилково виділяється в дорожньому потоці.

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

Царство ромба

Новинка отримала власний вид приладової панелі, а про причетність до сім'ї DS нагадують характерні переключателі- "ромбики" на трансмісивному тунелі і схожий 10,3-дюймовий екран мультимедійної системи, який перемістили на верхню частину торпеди.

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

До речі, і тут не обійшлося без яскравих деталей. Наприклад, дуже цікаво виглядають ромбовидні кнопки управління другорядними функціями і квадратні подіуми для дефлекторів системи кондиціонування і вентиляції, розташовані на верхній частині передніх дверей.

Оригінально виглядають ромбовидні кнопки управління другорядними функціями. Фото: obozrevatel.com

На верхній частині передніх дверей розташували квадратні подіуми повітряних дефлекторів. Фото: obozrevatel.com

Цифрова приладова панель дозволяє міняти форму подачі інформації в залежності від уподобань драйвера, вона може бути насиченою численними даними або видавати мінімальну кількість інформації.

Цифрова приладова панель може налаштовуватися з урахуванням уподобань користувача. Фото: obozrevatel.com

Вона може постачати водія різноманітними даними від ботів комп'ютера... Фото: obozrevatel.com

...або показувати підказки навігатора. Фото: obozrevatel.com

На центральній консолі є містка ніша для смартфона з можливістю бездротової зарядки, але якщо ваш гаджет не підтримує цю функцію, то поруч є USB-порт.

Широка майданчик для бездротової зарядки смартфона і кнопка запуску двигуна. Фото: obozrevatel.com

Між передніми сидіннями є два підстаканники і глибоке відділення для дрібниць в підлокітнику. Фото: obozrevatel.com

Мене особисто здивували розміри відділення для рукавичок. Воно не просто містке, але і забезпечено окремим "слотом" для фірмової папки з документами.

Ящик для рукавичок не тільки величезний, але і має спеціальну кишеню для папки з документами. Фото: obozrevatel.com

Папка для документів оформлена у фірмовому стилі. Фото: obozrevatel.com

А ось ззаду тіснувато, втім, це очікувано від компактного автомобіля, де деяким простором пожертвували на догоду габаритами та маневровністі.

Широкий поріг і вузька задні двері, яка відкривається на невеликий кут, істотно ускладнюють висадку/посадку. Фото: obozrevatel.com

Для задніх пасажирів не передбачили ні додаткової зарядки, ні портів USB, ні дефлекторів обдування. Фото: obozrevatel.com

Ну і нарешті, багажник. У DS 3 об'єм багажного відділення складає від 350 до 1050 літрів в залежності від положення спинки заднього ряду. Під підлогою розташувалися не лише органайзер з інструментами, а й запасне колесо, що останнім часом зустрічається все рідше.

DS 3 Crossback обсяг багажного відділення становить від 350 до 1050 л в залежності від положення спинки заднього ряду. Фото: obozrevatel.com

Під підлогою розташувалися не лише органайзер з інструментами, а й запасне колесо. Фото: obozrevatel.com

В русі

Для українських покупців DS 3 Crossback пропонується з 1,2-літровим бензиновим турбомотором потужністю 130 або 155 сил, а також з 1,5-літровим турбодизелем на 130 "конячок". В обох випадках автомобіль оснащується 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач, а привід здійснюється на передні колеса.

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

У нашому варіанті кросовер був оснащений бензиновим мотором, який продемонстрував помірну динаміку розгону. Варто все ж пам'ятати, що це компактний кросовер, а не гоночний болід. Зате по маневровністі та легкості управління DS 3 Crossback вище всяких похвал. Зручне кермо з усіченим ободом приємно лягає в руки. На швидкості воно відчутно важчає, а на малих швидкостях обертати його можна навіть мізинцем. За даними виробника з таким силовим агрегатом новинка здатна розганятися до 196 км/год. З урахуванням нинішніх штрафів перевіряти це особисто дорогувато, так що, повіримо на слово.

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

Але найбільше вразила в цьому автомобілі підвіска. Так, не дивуйтеся. Незважаючи на коротку базу (2558 мм), 18-дюймові колісні диски і напівзалежну задню підвіску, DS 3 Crossback відрізняється високим їздовим комфортом. Як дрібні, так і великі перешкоди на своєму шляху автомобіль долав без особливих зусиль. Збита, енергоємна підвіска продемонструвала свою "всеїдність", що укупі з хорошою звукоізоляцією дозволять в повній мірі насолоджуватися драйвом навіть на розбитих важкими вантажівками дорогах. На мій погляд, настройки підвіски у DS 3 Crossback набагато краще, ніж у багатьох більших кросоверів.

Комплектації та ціни

Отже, що ж пропонується українським покупцям DS 3 Crossback. Для моделі підготували дві комплектації – So Chic і Grand Chic. Бензинова 130-сильна версія в початковій версії обійдеться в 701 800 грн, а за найдорожчу модифікацію просять 845 700. Отримати додаткову інформацію про новинку і зв'язатися з представниками компанії можна не виходячи з дому – для цього достатньо оформити заявку на сайті.

* Ціни дані на 22.09.2020 р

DS 3 Crossback. Фото: obozrevatel.com

Резюме

Кросовер DS 3 Crossback привертає увагу своїм нетривіальним дизайном, оригінальними рішеннями в інтер'єрі, а також забезпечує високий рівень комфорту поїздки. Автомобіль дозволить повною мірою підкреслити вашу індивідуальність і пристрасть до самовираження.

Дякуємо Представництву PSA Group в Україні за допомогу в проведенні тесту.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, нову преміальну модель DS будуть робити на заводі Opel.