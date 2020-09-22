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Маленький кросовер з великими амбіціями: тестуємо DS 3 Crossback

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Тест-драйв
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Тест-драйв DS 3 Crossback: маленький кросовер з великими амбіціями. Фото: obozrevatel.com

Преміальний бренд DS Automobiles розширює лінійку пропонованих в Україні моделей. До більшої моделі DS 7 Crossback додався молодший представник сімейства кросоверів – DS 3 Crossback, який на тиждень надійшов в розпорядження команди АвтоОБОЗ.

DS 3 Crossback. Фото:

Від "Богині" до DS

Коли ми говоримо про бренд DS Automobiles, відразу згадується модель DS 19, яка навіть сьогодні, через 65 років після свого дебюту виглядає божественно. Своє прагнення виділятися в сірій масі однотипних автомобілів і пропонувати передові рішення бренд сповідує донині, поєднуючи в собі технологічні ноу-хау, французьку розкіш і дух авангарду.

У компанії DS Automobiles дизайнерам дали карт-бланш, щоб вони могли утримувати високо підняту планку Фламініо Бертоні, автора легендарної "Богині". Тому в образі DS 3 Crossback реалізовано багато цікавих ідей і рішень, що виділяють автомобіль на тлі "однокласників". Наприклад, автомобіль отримав оригінальні "плавники" на середніх стійках, химерні фари головного світла і не менш виразні бампера.

DS 3 Crossback. Фото:
DS 3 Crossback. Фото:
DS 3 Crossback. Фото:

Ще однією цікавою "фішкою" моделі стали оригінальні дверні ручки, які автоматично висуваються з корпусу, коли ключ-брелок виявляється в радіусі 1,5 м від машини. Це зручно і практично.

DS 3 Crossback. Фото:
DS 3 Crossback. Фото:

Багато деталей екстер'єру перегукуються з флагманським кросовером DS 7 Crossback, але якщо "старший брат" виглядає більш рафінованим, то DS 3 Crossback явно націлений на молодшу аудиторію.

DS 3 Crossback. Фото:
DS 3 Crossback. Фото:
DS 3 Crossback. Фото:

Наш тестовий екземпляр був сріблясто-сірого кольору. Гарний, однак, не найкращий варіант з запропонованої палітри кольорів, але і в цьому виконанні автомобіль безпомилково виділяється в дорожньому потоці.

DS 3 Crossback. Фото:

Царство ромба

Новинка отримала власний вид приладової панелі, а про причетність до сім'ї DS нагадують характерні переключателі- "ромбики" на трансмісивному тунелі і схожий 10,3-дюймовий екран мультимедійної системи, який перемістили на верхню частину торпеди.

DS 3 Crossback. Фото:
DS 3 Crossback. Фото:

До речі, і тут не обійшлося без яскравих деталей. Наприклад, дуже цікаво виглядають ромбовидні кнопки управління другорядними функціями і квадратні подіуми для дефлекторів системи кондиціонування і вентиляції, розташовані на верхній частині передніх дверей.

Оригінально виглядають ромбовидні кнопки управління другорядними функціями. Фото:
На верхній частині передніх дверей розташували квадратні подіуми повітряних дефлекторів. Фото:

Цифрова приладова панель дозволяє міняти форму подачі інформації в залежності від уподобань драйвера, вона може бути насиченою численними даними або видавати мінімальну кількість інформації.

Цифрова приладова панель може налаштовуватися з урахуванням уподобань користувача. Фото:
Вона може постачати водія різноманітними даними від ботів комп'ютера... Фото:
...або показувати підказки навігатора. Фото:

На центральній консолі є містка ніша для смартфона з можливістю бездротової зарядки, але якщо ваш гаджет не підтримує цю функцію, то поруч є USB-порт.

Широка майданчик для бездротової зарядки смартфона і кнопка запуску двигуна. Фото:
Між передніми сидіннями є два підстаканники і глибоке відділення для дрібниць в підлокітнику. Фото:

Мене особисто здивували розміри відділення для рукавичок. Воно не просто містке, але і забезпечено окремим "слотом" для фірмової папки з документами.

Ящик для рукавичок не тільки величезний, але і має спеціальну кишеню для папки з документами. Фото:
Папка для документів оформлена у фірмовому стилі. Фото:

А ось ззаду тіснувато, втім, це очікувано від компактного автомобіля, де деяким простором пожертвували на догоду габаритами та маневровністі.

Широкий поріг і вузька задні двері, яка відкривається на невеликий кут, істотно ускладнюють висадку/посадку. Фото:
Для задніх пасажирів не передбачили ні додаткової зарядки, ні портів USB, ні дефлекторів обдування. Фото:

Ну і нарешті, багажник. У DS 3 об'єм багажного відділення складає від 350 до 1050 літрів в залежності від положення спинки заднього ряду. Під підлогою розташувалися не лише органайзер з інструментами, а й запасне колесо, що останнім часом зустрічається все рідше.

DS 3 Crossback обсяг багажного відділення становить від 350 до 1050 л в залежності від положення спинки заднього ряду. Фото:
Під підлогою розташувалися не лише органайзер з інструментами, а й запасне колесо. Фото:

В русі

Для українських покупців DS 3 Crossback пропонується з 1,2-літровим бензиновим турбомотором потужністю 130 або 155 сил, а також з 1,5-літровим турбодизелем на 130 "конячок". В обох випадках автомобіль оснащується 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач, а привід здійснюється на передні колеса.

DS 3 Crossback. Фото:

У нашому варіанті кросовер був оснащений бензиновим мотором, який продемонстрував помірну динаміку розгону. Варто все ж пам'ятати, що це компактний кросовер, а не гоночний болід. Зате по маневровністі та легкості управління DS 3 Crossback вище всяких похвал. Зручне кермо з усіченим ободом приємно лягає в руки. На швидкості воно відчутно важчає, а на малих швидкостях обертати його можна навіть мізинцем. За даними виробника з таким силовим агрегатом новинка здатна розганятися до 196 км/год. З урахуванням нинішніх штрафів перевіряти це особисто дорогувато, так що, повіримо на слово.

DS 3 Crossback. Фото:

Але найбільше вразила в цьому автомобілі підвіска. Так, не дивуйтеся. Незважаючи на коротку базу (2558 мм), 18-дюймові колісні диски і напівзалежну задню підвіску, DS 3 Crossback відрізняється високим їздовим комфортом. Як дрібні, так і великі перешкоди на своєму шляху автомобіль долав без особливих зусиль. Збита, енергоємна підвіска продемонструвала свою "всеїдність", що укупі з хорошою звукоізоляцією дозволять в повній мірі насолоджуватися драйвом навіть на розбитих важкими вантажівками дорогах. На мій погляд, настройки підвіски у DS 3 Crossback набагато краще, ніж у багатьох більших кросоверів.

Комплектації та ціни

Отже, що ж пропонується українським покупцям DS 3 Crossback. Для моделі підготували дві комплектації – So Chic і Grand Chic. Бензинова 130-сильна версія в початковій версії обійдеться в 701 800 грн, а за найдорожчу модифікацію просять 845 700. Отримати додаткову інформацію про новинку і зв'язатися з представниками компанії можна не виходячи з дому – для цього достатньо оформити заявку на сайті.

* Ціни дані на 22.09.2020 р

DS 3 Crossback. Фото:

Резюме

Кросовер DS 3 Crossback привертає увагу своїм нетривіальним дизайном, оригінальними рішеннями в інтер'єрі, а також забезпечує високий рівень комфорту поїздки. Автомобіль дозволить повною мірою підкреслити вашу індивідуальність і пристрасть до самовираження.

Дякуємо Представництву PSA Group в Україні за допомогу в проведенні тесту.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, нову преміальну модель DS будуть робити на заводі Opel.

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