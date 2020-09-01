Лев атакує: тестуємо друге покоління Peugeot 2008

Навіть масова істерія на тлі пандемії коронавируса не змогла вплинути на величезний інтерес, який викликав в Україні новий Peugeot 2008.

Цей яскравий і екстравагантний кросовер на тиждень "прописався" в нашому тестовому парку.

Дебют нового покоління Peugeot 2008 відбувся влітку 2019 року. Фото: obozrevatel.com

Стиль і образ

Поява в модельній гаммі Peugeot компактного кросовера 2008 відбулося у 2013 році. Автомобіль розділив платформу з родинним хетчбеком 208 і успадкував широку гаму силових агрегатів, McPherson спереду і напівзалежну підвіску – ззаду. Від хетчбека новинку також відрізняє збільшений дорожній просвіт і "позашляховий" обвіс.

У порівнянні з попередником новий 2008 стали довшими, ширше і нижче. Фото: obozrevatel.com

За аналогічним "рецептом" створено друге покоління кросовера, який знову розділив свої технічні компоненти з новою генерацією моделі 208. У порівнянні з попередником 2008 став довшим, ширшим і нижчим. Довжина машини зросла на 141 мм (4300 мм), ширина на 31 мм (1770 мм), а висота зменшена на 26 мм (1530 мм). За рахунок змінених пропорцій кросовер виглядає більш агресивно, що допоможе залучити ширшу аудиторію.

Колісна база новинки збільшилася і тепер досягає 2650 мм (+112 мм). Фото: obozrevatel.com

Важливо, що колісна база також збільшилася і тепер досягає 2650 мм (+112 мм). Це позитивно позначилося на комфорті для пасажирів, а також дозволило збільшити обсяг багажника на 45 літрів. До останнього ми ще повернемося...

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Але головне, що успадкував 2008 от моделі 208 – це яскравий дизайн, який дозволяє безпомилково впізнати автомобіль в дорожньому потоці. До речі, нагадаю, що навесні дизайнери відзначили обидві моделі престижною нагородою Red Dot Award 2020.

Автомобіль привертає увагу оригінальною світлотехнікою з характерними "іклами" по обидва боки переднього бампера. Фото: obozrevatel.com

Тему хижаків з сімейства котячих продовжують і задні ліхтарі з трьома світлодіодними "кігтями" в кожному. Фото: obozrevatel.com

Цікавим дизайнерським рішенням стали задні стійки, які прикрасили декоративними глянцевими накладками. Це створює ілюзію безперервного бічного скла машини. Додайте до цього "симетричні" виштамповки на передніх і задніх крилах, а також чорний незабарвлений задній бампер. Все це формує гармонійний образ новинки.

Цікавим дизайнерським рішенням стали задні стійки, які прикрасили декоративними глянцевими накладками. Фото: obozrevatel.com

У новий вимір

Не менш цікаво і самобутньо виглядає інтер'єр Peugeot 2008. Дизайнери знову здивували, представивши нові грані фірмової концепції i-Cockpit. Її поява в 2014 році на Peugeot 308 стало справжньою революцією в дизайні інтер'єрів і заслужено відзначено численними нагородами.

Peugeot 2008 отримав інноваційну цифрову приладову панель з тривимірним зображенням. Фото: obozrevatel.com

Тепер її доповнили 3D-шкалою приладів з "багатошаровим" відображенням інформації та безліччю варіантів персоналізації виведеної інформації. Така шкала приладів виглядає не тільки ефектно, але і функціонально – дозволяючи погляду фокусуватися спершу на більш пріоритетною інформації, а потім – на менш.

Тривимірна панель приладів виглядає дуже незвично. Фото: obozrevatel.com

Конфігурацію панелі можна змінювати індивідуально за допомогою селектора на кермі. Фото: obozrevatel.com

Peugeot 2008. Фото: obozrevatel.com

Peugeot 2008. Фото: obozrevatel.com

Крім того, для новинки пропонується мультимедійна система з великим сенсорним екраном, який розгорнут до водія, причому, керувати ним можна і звичними клавішами-"тумблерами" на центральній консолі. Система підтримує технології Apple CarPlay і Android Auto, а для меломанів передбачена опціонна аудіосистема, створена спільно з відомою французькою компанією Focal. Вона включає в себе 12-канальний 515-ватний підсилювач, 10 динаміків і сабвуфер.

На центральний дисплей виводиться інформація від камери заднього виду. Фото: obozrevatel.com

Серед цікавих особливостей новинки – наявність різних портів USB (вже з середньою комплектації їх чотири) – класичного і USB-C, а також спеціальний виступ на відкидний кришці відділення для дрібниць, що дозволяє горизонтально розташувати на ній смартфон. Здавалося б, дрібниця, але наскільки зручна і практична...

Спеціальний виступ на відкидний кришці відділення для дрібниць дозволяє горизонтально розташувати на ній смартфон. Фото: obozrevatel.com

Взагалі, якщо говорити про ергономіку, то 2008 задає нові стандарти в організації робочого місця водія. Зручне спортивне кермо, 3D-прилади, шкіряні сидіння з функцією масажу і електрорегулювання, інтуїтивно зрозумілі органи управління – все зроблено так, щоб драйвер отримував максимальне задоволення за кермом.

Peugeot 2008 задає нові стандарти в організації робочого місця водія. Фото: obozrevatel.com

У Peugeot 2008 все зроблено так, щоб драйвер отримував максимальне задоволення від їзди. Фото: obozrevatel.com

Говорячи про пасажирів ззаду можна відзначити, що і в попередньому поколінні 2008-го вільного місця для двох на другому ряду було більш ніж достатньо, а тепер з урахуванням збільшеної бази тут стало ще просторіше.

У салоні передбачено безліч відділень для дрібниць, включаючи глибокий бокс між передніми кріслами. Багажне відділення досить містке. При максимальному завантаженні салону його обсяг становить 434 л, а повністю склавши спинку другого ряду його можна збільшити до 1467 л.

У базовому стані об'єм багажного відділення – 434 л. Фото: obozrevatel.com

Для перевезення великогабаритних вантажів можна скласти задній ряд. Фото: obozrevatel.com

Багажне відділення має знімну полицю зі зручною ручкою. Фото: obozrevatel.com

Якщо прибрати полку, то обсяг багажника збільшиться до максимальних 1467 л. Фото: obozrevatel.com

Під підлогою знаходиться ніша для "докатки" і інструментів. Фото: obozrevatel.com

На дорозі

В Україні Peugeot 2008 представлений в п'яти версіях, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для кожного конкретного покупця. Для любителів бензинових моторів пропонується 3-циліндровий 1,2-літровий мотор сімейства PureTech, який в залежності від версії розвиває – 100, 130 або 155 сил. Дизельний двигун має в своєму арсеналі 130 "конячок". Залежно від типу і потужності мотора, в парі з ним буде працювати 6-ступінчаста "механіка", класичний 6- або 8-ступінчастий "автомат" від японської компанії Aisin.

В Україні Peugeot 2008 представлений в п'яти версіях, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для кожного конкретного покупця. фото: obozrevatel.com

У тестовій версії у нас була модифікація з 8-ступінчастою АКП і турбованим 155-сильним мотором. Цей тандем здатний залишити приємне відчуття від драйву. Автомобіль легко і невимушено набирає швидкість. Легкий і маневрений кросовер впевнено почуває себе в дорожньому потоці. Це сама "жвава" модифікація 2008-го, яка доступна для вітчизняних споживачів. У зв'язку зі швидкісними обмеженнями, що діють в Україні, ми вирішили не перевіряти справедливість паспортних даних, але судячи по динаміці розгону, в них можна повірити. Відзначимо лише, що виробник обіцяє максимальну швидкість 213 км/год, а розгін до першої "сотні" займає не більше 8 секунд.

Тест-драйв Peugeot 2008. Фото: obozrevatel.com

В черговий раз порадувало зручне кермо і підсилювач з хорошим зворотним зв'язком. Зусилля на кермі плавно зростає зі збільшенням швидкості і знижується, коли необхідно маневрувати в умовах обмеженого простору на тісних міських вулицях або паркінгу.

Відповідно до призначення, відсутність у 2008-го повного приводу є цілком закономірним. Це дозволяє здешевити конструкцію і знизити витрату палива. А в складних дорожніх умовах на допомогу прийде перевірена часом система Grip Control, яка скоректує роботу Esс і Traction Control в залежності від ситуації і обраного режиму.

З урахуванням збільшеної бази для задніх пасажирів стало ще просторіше. Фото: obozrevatel.com

На рівній дорозі машина досить комфортна, але на нерівностях проявляється вертикальне розгойдування, а при зміні смуги відчувається, що ззаду встановлена балка. З іншого боку, у машини дуже "дорослий" кліренс – 190 мм, ніж далеко не всі кросовери можуть похвалитися. І в місті, піднімаючись на високі перешкоди, це навіть важливіше повного приводу.

Комплектації та ціни

Отже, що ж ми можемо вибрати в разі з 2008-м. Комплектацій три – Active, Allure і GT-Line. Стартова ціна новинки – 545200 грн. За цю суму ви отримаєте бензинову модифікацію в середній комплектації Allure зі 130-сильним мотором і 6-ступінчастою МКП.

Тестова версія була представлена в комплектації Allure. Фото: obozrevatel.com

У максимальному виконанні GT-Line можна замовити автомобіль з 155-сильним бензиновим мотором або 130-сильним турбодизелем. В обох випадках в парі з ними буде працювати 8-ступінчастий "автомат". Бензинова буде коштувати 738 млн грн, а з дизелем – 774200 грн.

* Ціни дані на 25.08.2020 р

резюме

Новий Peugeot 2008 – можливість показати всім, що ви готові до активного драйву і експресії на дорозі. На тлі конкурентів черговий продукт компанії Peugeot виглядає сміливо і відразу привертає увагу оточуючих. Не менш ефектним вийшов дизайн салону з його футуристичної панеллю приладів. Та й в цілому 2008 виглядає набагато дорожче, ніж деякі кросовери більш високого класу.

Peugeot виглядає сміливо і відразу привертає увагу оточуючих. Фото: obozrevatel.com

Дякуємо Представництво PSA Group в Україні за допомогу в проведенні тесту.

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