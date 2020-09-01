Лев атакує: тестуємо друге покоління Peugeot 2008
Навіть масова істерія на тлі пандемії коронавируса не змогла вплинути на величезний інтерес, який викликав в Україні новий Peugeot 2008.
Цей яскравий і екстравагантний кросовер на тиждень "прописався" в нашому тестовому парку.
Стиль і образ
Поява в модельній гаммі Peugeot компактного кросовера 2008 відбулося у 2013 році. Автомобіль розділив платформу з родинним хетчбеком 208 і успадкував широку гаму силових агрегатів, McPherson спереду і напівзалежну підвіску – ззаду. Від хетчбека новинку також відрізняє збільшений дорожній просвіт і "позашляховий" обвіс.
За аналогічним "рецептом" створено друге покоління кросовера, який знову розділив свої технічні компоненти з новою генерацією моделі 208. У порівнянні з попередником 2008 став довшим, ширшим і нижчим. Довжина машини зросла на 141 мм (4300 мм), ширина на 31 мм (1770 мм), а висота зменшена на 26 мм (1530 мм). За рахунок змінених пропорцій кросовер виглядає більш агресивно, що допоможе залучити ширшу аудиторію.
Важливо, що колісна база також збільшилася і тепер досягає 2650 мм (+112 мм). Це позитивно позначилося на комфорті для пасажирів, а також дозволило збільшити обсяг багажника на 45 літрів. До останнього ми ще повернемося...
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Але головне, що успадкував 2008 от моделі 208 – це яскравий дизайн, який дозволяє безпомилково впізнати автомобіль в дорожньому потоці. До речі, нагадаю, що навесні дизайнери відзначили обидві моделі престижною нагородою Red Dot Award 2020.
Цікавим дизайнерським рішенням стали задні стійки, які прикрасили декоративними глянцевими накладками. Це створює ілюзію безперервного бічного скла машини. Додайте до цього "симетричні" виштамповки на передніх і задніх крилах, а також чорний незабарвлений задній бампер. Все це формує гармонійний образ новинки.
У новий вимір
Не менш цікаво і самобутньо виглядає інтер'єр Peugeot 2008. Дизайнери знову здивували, представивши нові грані фірмової концепції i-Cockpit. Її поява в 2014 році на Peugeot 308 стало справжньою революцією в дизайні інтер'єрів і заслужено відзначено численними нагородами.
Тепер її доповнили 3D-шкалою приладів з "багатошаровим" відображенням інформації та безліччю варіантів персоналізації виведеної інформації. Така шкала приладів виглядає не тільки ефектно, але і функціонально – дозволяючи погляду фокусуватися спершу на більш пріоритетною інформації, а потім – на менш.
Крім того, для новинки пропонується мультимедійна система з великим сенсорним екраном, який розгорнут до водія, причому, керувати ним можна і звичними клавішами-"тумблерами" на центральній консолі. Система підтримує технології Apple CarPlay і Android Auto, а для меломанів передбачена опціонна аудіосистема, створена спільно з відомою французькою компанією Focal. Вона включає в себе 12-канальний 515-ватний підсилювач, 10 динаміків і сабвуфер.
Серед цікавих особливостей новинки – наявність різних портів USB (вже з середньою комплектації їх чотири) – класичного і USB-C, а також спеціальний виступ на відкидний кришці відділення для дрібниць, що дозволяє горизонтально розташувати на ній смартфон. Здавалося б, дрібниця, але наскільки зручна і практична...
Взагалі, якщо говорити про ергономіку, то 2008 задає нові стандарти в організації робочого місця водія. Зручне спортивне кермо, 3D-прилади, шкіряні сидіння з функцією масажу і електрорегулювання, інтуїтивно зрозумілі органи управління – все зроблено так, щоб драйвер отримував максимальне задоволення за кермом.
Говорячи про пасажирів ззаду можна відзначити, що і в попередньому поколінні 2008-го вільного місця для двох на другому ряду було більш ніж достатньо, а тепер з урахуванням збільшеної бази тут стало ще просторіше.
У салоні передбачено безліч відділень для дрібниць, включаючи глибокий бокс між передніми кріслами. Багажне відділення досить містке. При максимальному завантаженні салону його обсяг становить 434 л, а повністю склавши спинку другого ряду його можна збільшити до 1467 л.
На дорозі
В Україні Peugeot 2008 представлений в п'яти версіях, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для кожного конкретного покупця. Для любителів бензинових моторів пропонується 3-циліндровий 1,2-літровий мотор сімейства PureTech, який в залежності від версії розвиває – 100, 130 або 155 сил. Дизельний двигун має в своєму арсеналі 130 "конячок". Залежно від типу і потужності мотора, в парі з ним буде працювати 6-ступінчаста "механіка", класичний 6- або 8-ступінчастий "автомат" від японської компанії Aisin.
У тестовій версії у нас була модифікація з 8-ступінчастою АКП і турбованим 155-сильним мотором. Цей тандем здатний залишити приємне відчуття від драйву. Автомобіль легко і невимушено набирає швидкість. Легкий і маневрений кросовер впевнено почуває себе в дорожньому потоці. Це сама "жвава" модифікація 2008-го, яка доступна для вітчизняних споживачів. У зв'язку зі швидкісними обмеженнями, що діють в Україні, ми вирішили не перевіряти справедливість паспортних даних, але судячи по динаміці розгону, в них можна повірити. Відзначимо лише, що виробник обіцяє максимальну швидкість 213 км/год, а розгін до першої "сотні" займає не більше 8 секунд.
В черговий раз порадувало зручне кермо і підсилювач з хорошим зворотним зв'язком. Зусилля на кермі плавно зростає зі збільшенням швидкості і знижується, коли необхідно маневрувати в умовах обмеженого простору на тісних міських вулицях або паркінгу.
Відповідно до призначення, відсутність у 2008-го повного приводу є цілком закономірним. Це дозволяє здешевити конструкцію і знизити витрату палива. А в складних дорожніх умовах на допомогу прийде перевірена часом система Grip Control, яка скоректує роботу Esс і Traction Control в залежності від ситуації і обраного режиму.
На рівній дорозі машина досить комфортна, але на нерівностях проявляється вертикальне розгойдування, а при зміні смуги відчувається, що ззаду встановлена балка. З іншого боку, у машини дуже "дорослий" кліренс – 190 мм, ніж далеко не всі кросовери можуть похвалитися. І в місті, піднімаючись на високі перешкоди, це навіть важливіше повного приводу.
Комплектації та ціни
Отже, що ж ми можемо вибрати в разі з 2008-м. Комплектацій три – Active, Allure і GT-Line. Стартова ціна новинки – 545200 грн. За цю суму ви отримаєте бензинову модифікацію в середній комплектації Allure зі 130-сильним мотором і 6-ступінчастою МКП.
У максимальному виконанні GT-Line можна замовити автомобіль з 155-сильним бензиновим мотором або 130-сильним турбодизелем. В обох випадках в парі з ними буде працювати 8-ступінчастий "автомат". Бензинова буде коштувати 738 млн грн, а з дизелем – 774200 грн.
* Ціни дані на 25.08.2020 р
резюме
Новий Peugeot 2008 – можливість показати всім, що ви готові до активного драйву і експресії на дорозі. На тлі конкурентів черговий продукт компанії Peugeot виглядає сміливо і відразу привертає увагу оточуючих. Не менш ефектним вийшов дизайн салону з його футуристичної панеллю приладів. Та й в цілому 2008 виглядає набагато дорожче, ніж деякі кросовери більш високого класу.
Дякуємо Представництво PSA Group в Україні за допомогу в проведенні тесту.
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