Класика і сучасність: тестуємо Mazda6

Одним з найбільш привабливих автомобілів нинішнього десятиліття є Mazda6. Переживши кілька оновлень, ця модель не перестає радувати любителів класичних седанів, серед яких і команда АвтоОБОЗ.

Mazda6 obozrevatel.com

Представлена в 2012 році Mazda6 являла собою практично досконалий продукт, як по своєму унікальному дизайну, так і за внутрішнім змістом. Але вже через кілька років після дебюту, японці представили рестайлінгову версію флагмана своєї легковий лінійки, довівши справедливість твердження, що "немає меж совершеству".

Природно, що з урахуванням положення Mazda6 в модельній ієрархії бренду, до неї пред'являються особливі вимоги. Новинка продовжує розвивати ідеї концепції Skyactiv, яка передбачає комплексний підхід до конструювання не тільки автомобіля в цілому, але і всіх його елементів. А дизайнерам вдалося розкрити нові грані фірмового стилю KODO.

Mazda6 obozrevatel.com

Дизайн

Дізнатися оновлену Mazda6 можна по іншому оформлення решітки радіатора і новим фарам. За рахунок того, що "противотуманки" стали невід'ємною частиною світового модуля, дизайнери змогли надати переднім бампером більш виразну форму. Крім того, седан відрізняється новими задніми ліхтарями і іншою кришкою багажника, а вихлопні труби збільшеного діаметру тепер розміщені ближче до зовнішніх країв автомобіля.

Mazda6 obozrevatel.com

Естети зможуть оцінити не тільки оригінальний малюнок 19-дюймових легкосплавних дисків, а й виразний фірмовий колір кузова Soul Red Crystal, який став ще більш чуттєвим.

Адаптивні світлодіодні фари ALH не тільки надають машині стильний вигляд, але ще і мають унікальні властивості, що дозволяють забезпечити високий рівень безпеки. Набір світлодіодів в кожній фарі розділений на 20 блоків, які можуть включатися і вимикатися незалежно один від одного.

Mazda6 obozrevatel.com

Дальнє світло також було значно вдосконалено і тепер висвітлює простір перед автомобілем до 80 метрів. Система ALH дозволяє змінювати освітлення дороги в залежності від кута повороту керма в більш широкому діапазоні, а також регулювати роботу фар дальнього світла за трьома різними схемами в залежності від швидкості авто.

Mazda6 obozrevatel.com

Інтер'єр

Внутрішнє оздоблення салону стало ще більш респектабельним. Наприклад, приладову панель прикрашає 8-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи MZD Connect, а для топ-версії підготували нову шкалу приладів з великим TFT-дисплеєм по центру. Крім того, в максимальній комплектації салон оброблений шкірою Nappa, декоративними панелями з японського ясена, а також інноваційним мікроволокном Ultrasuede.

Приладову панель прикрашає 8-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи MZD Connect obozrevatel.com

Mazda6 obozrevatel.com

Mazda6 obozrevatel.com

Mazda6 obozrevatel.com

Крім мультимедійних функцій центральний монітор працює з камерою заднього виду, яка робить процес руху заднім ходом простим і невимушеним. А вся оперативна інформація виводиться проекційний дисплей ADD безпосередньо на лобове скло перед очима водія.

Камера кругового огляду допоможе припаркуватися в будь-яких умовах obozrevatel.com

Регулювання водійського крісла і рульової колонки дозволяють зручно розміститися за багатофункціональним кермом. Крім того, Mazda6 пропонує тепер не тільки підігрів, але і вентиляцію передніх крісел, правда, за умови, що вони оброблені шкірою.

Ззаду комфорт пасажирам забезпечать профільовані подушки сидінь і широкий підлокітник. Крім двох підстаканників, тут є відділення для дрібниць з кришкою, а два USB-порту всередині нього дозволять заряджати пасажирам свої гаджети під час подорожі.

Для задніх пасажирів передбачили індивідуальні дефлектори системи вентиляції obozrevatel.com

У підлокітнику є два підстаканники, кнопки включення підігріву сидінь і роз'єми USB obozrevatel.com

Mazda6 obozrevatel.com

Для перевезення довгих предметів задні сидіння можна скласти частково або повністю obozrevatel.com

Об'єм багажного відділення складає 480 літрів obozrevatel.com

Під підлогою є невеликий органайзер для інструментів obozrevatel.com

Економічний і "зелений"

Нова Mazda6 в Україні пропонується з двома бензиновими моторами SKYACTIV-G на вибір – 2-літровим потужністю 165 к.с., а також 2,5-літровим 194-сильним двигуном з системою деактивації циліндрів. У парі з ними пропонується 6-ступіневий "автомат". Ці двигуни відповідають найсучаснішим екологічним нормам Euro 6d Temp. Домогтися цього допомагає фірмова система запуску і зупинки двигуна I-STOP, а на моторі SKYACTIV-G 2.5 – ще й система рекуперації енергії i-ELOOP.

Mazda6 obozrevatel.com

Тандем 165-сильного мотора і "автомата" не викликає жодних нарікань. При необхідності машина з легкістю прискорюється, а якщо вам більше до душі спокійний стиль водіння, то Mazda6 здатна зробити подорож комфортною і безпечною.

Незважаючи на солідні розміри, Mazda6 відмінно управляється, а повороти і перестроювання виконуються чітко і прогнозовано. Завдяки фірмовій системі G-Vectoring Control (GVC) в поворотах і швидкісному маневруванні, особливо на слизьких поверхнях, машина точно прописує задану траєкторію руху. При цьому немає необхідності безперервно підрулювати або виконувати будь-які інші дії щодо коригування траєкторії. Налаштування підсилювача керма забезпечують приємну вагу зі збільшенням швидкості, а на паркінгу, навпаки, кермо стає максимально легким. Модернізована підвіска з амортизаторами збільшеного діаметру забезпечує високий рівень комфорту.

Допомога водієві

Залежно від комплектації в списку опцій Mazda6 є системи контролю за "сліпими" зонами і автомобілями, що наближаються, стеження за дорожньою розміткою та виїзд за межі смуги руху. Причому остання акуратно, але наполегливо вносить коректування в алгоритм роботи рульового колеса, перешкоджаючи незапланованого виїзду на сусідню смугу. Крім того, якщо відпустити кермо, електроніка неодмінно нагадає про це текстовим повідомленням на проекційному дисплеї, розташованому над щитком приладів.

Оперативна інформація проектується на лобове скло безпосередньо перед очима водія obozrevatel.com

У щільному міському трафіку не зайвою стане система автоматичного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів. У разі загрози зіткнення вона заздалегідь збільшує тиск в гальмівній системі, щоб скоротити час спрацьовування гальм, коли вони вам потрібні. На щастя, перевіряти її роботу під час тесту нам не довелося.

Цін и і комплектації

Покупцям пропонується можливість вибирати між двома варіантами бензинового мотора, а також трьома комплектаціями: Touring, Style+ і Top. В даний час офіційні дилери пропонують спеціальні ціни на Mazda6. Так, машина початкового рівня в комплектації Touring з 2-літровим мотором обійдеться в 754 900 грн *. Версія з 2,5-літровим двигуном в аналогічному виконанні буде коштувати 799 900 грн. Топова модифікація з 194-сильним мотором обійдеться в 1 033 100 грн.

* Ціни дані за станом на 02.10.2020.

Mazda6 obozrevatel.com

Резюме

Mazda6 – оптимальний вибір для любителів великих комфортних седанів. Серед незаперечних переваг цього автомобіля – привабливий позачасовий дизайн, практичний і зручний салон, комфортна підвіска і прекрасна шумоізоляція. 2,5-літровий двигун в парі з 6-ступінчастим "автоматом" забезпечує високий рівень комфорту поїздки, як в місті, так і на швидкісній магістралі.

Mazda6 obozrevatel.com

Дякуємо ДП "АВТО Інтернешнл", офіційного імпортера і дистриб'ютора Mazda в Україні, за допомогу в організації тесту.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mazda випустить до свого 100-річчя лімітовану серію 100th Anniversary.