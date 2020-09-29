Для активного відпочинку: тестуємо універсал Ford Focus Active

Щоб максимально задовольнити потреби покупців в нинішньому покоління Ford Focus з'явилася нова модифікація Active, яка побувала на тесті АвтоОБОЗ.

Модель Focus Active з'явилася в портфоліо компанії зовсім недавно. Вона стала своєрідною відповіддю Ford на модний стиль off-road. Рецепт створення новинки простий, як все геніальне, – встановлюємо пластиковий захисний обвіс по периметру кузова, додаємо контрастні вставки в бампери, встановлюємо рейлінги і, звичайно ж, збільшуємо кліренс.

В даному випадку в порівнянні зі звичайним Focus без приставки Active дорожній просвіт виріс на 31 мм. Шанувальники Ford можливо згадають дрібносерійну версію універсала Focus X Road, яка дебютувала в 2009 році, і була виконана в аналогічному ключі... Правда, таких машин було виготовлено всього 300 примірників, та й ті продавалися виключно в Голландії.

2009 Ford Focus X Road був виготовлений в кількості всього 300 екземплярів і продавався виключно в Голландії. Фото: media.ford.com

Але якщо в 2009 році бум в сегменті кросоверів тільки починався, то сьогодні практично всі виробники пропонують широкий асортимент подібних авто будь-яких розмірів. Причому, більшість "позашляхових" модифікацій не мають ні повного приводу, ні будь-яких особливих конструктивних відмінностей. Та й покупці не особливо горять бажанням за все це переплачувати. Так що, як ви розумієте, у Ford Focus Active класичний привід на передні колеса.

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

Зручність і практичність

Салоні Ford Focus Active виконаний в новій стилістиці бренду. Приладова панель і всі органи управління не вимагають звикання, – все просто, зрозуміло і доступно. Дизайн межує з мінімалізмом, що пояснюється широкою купівельної аудиторією, на яку розрахована ця модель. Прості, чисті лінії і ретельно підібрані матеріали обробки залишають приємне враження. Сидіння мають оригінальну обшивку з монохромними вставками і контрастною білою строчкою. Передні крісла мають розвинену бічну підтримку і зручну глибоку посадку.

Передні крісла мають розвинену бічну підтримку і зручну глибоку посадку. Фото: obozrevatel.com

У моделі з'явився новий 8-дюймовий дисплей мультимедійної системи, який розташований на верхній частині торпеди, а блок управління клімат-контролем отримав елегантний вигляд з великими кнопками і піктограмами. До речі, варто відзначити, що у моделі є підігрів передніх сидінь, керма і лобового скла, опція в наших широтах зовсім не зайва.

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

Шкала приладів забезпечує водія всією необхідною оперативною інформацією, як в цифровому, так і в аналоговому вигляді. Яскраве підсвічування з чітким шрифтом і бірюзовими стрілками, що світяться, прекрасно читається навіть при яскравому сонці.

Яскраве підсвічування з чітким шрифтом і бірюзовими стрілками, що світяться, прекрасно читається навіть при яскравому сонці. Фото: obozrevatel.com

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

Для задніх пасажирів в салоні нашого тестового універсала місця вдосталь. Нікому не буде тісно і при необхідності навіть утрьох ззаду буде достатньо комфортно. Місця для ніг і голови – з надлишком. Крім того, навіть при максимальному завантаженні салону залишається ще 608 літрів для багажу.

Для задніх пасажирів в салоні нашого тестового універсала місця вдосталь. Фото: obozrevatel.com

Навіть при максимальному завантаженні салону залишається ще 608 літрів для багажу. Фото: obozrevatel.com

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

Під фальшполом до нашої радості виявилася "докатка". Так, нехай це не повноцінне колесо, але, все ж, вона набагато краще ремкомплекта з марним при бічних порізах балончиком з герметиком.

Під фальшполом до нашої радості виявилася "докатка". Фото: obozrevatel.com

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

"Механіка" – це здорово!

Наш тестовий Focus Active був оснащений турбодизелем EcoBlue об'ємом 1,5 л і 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Подібний тандем прекрасно справляється з усіма покладеними на нього завданнями. Тяговітий мотор має в своєму розпорядженні 120 к.с. і 300 Нм крутного моменту. А правильно підібрані передавальні числа "шестиступкой" не тільки дозволяють мінімізувати кількість перемикань, але і економити паливо. До речі, кажучи про економічність можна відзначити, що в середньому з урахуванням "пробок" і постійно включеного кондиціонера витрата в місті склав приблизно 5,3-5,8 л на 100 км.

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

Але низькі витрати, це лише частина переваг універсала Focus Active. Він має добре збалансовану підвіску, яка дозволяє досить комфортно переміщатися на легкому бездоріжжі, і стабільний на високих швидкостях. Щільна, але не жорстка, вона згладжує більшість нерівностей, що трапляються на наших дорогах.

За динамікою і швидкісними показниками Focus можна порівняти з більшістю "однокласників". Тут варто згадати, що споживча аудиторія модифікації Active шукає в ній в першу чергу практичність і універсальність. Але це зовсім не означає, що на цьому автомобілі можна рухатися швидко. Максимальна швидкість тестової версії досягає 194 км/год.

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

Комплектації та ціни

Версія Active у Ford може бути в двох кузовах – 5-дверний хетчбек і універсал. Обидва варіанти на сьогоднішній день пропонуються з 1,5-літровим 150-сильним бензиновим мотором і 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Вартість хетчбека Focus Active стартує з 884 912 грн*, а за універсал під "позашляховому" виконанні просять від 905 112 грн*.

* Вартість вказана станом на 31.08.2020 року по курсу, який розміщений на сайті winner.ua .

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

Резюме

У лінійці бренду Ford Focus займає особливе місце, адже на частку цієї популярної моделі припадає левова частка всіх продажів. Версія Active без зусиль зможе знайти своїх покупців, які цінують практичність, надійність і економічність. Крім того, вона дозволить відчувати себе більш впевнено за межами доріг загального користування. Також новинка повинна сподобатися любителям активного відпочинку, адже величезний багажник дозволить взяти з собою найрізноманітніший спортивний інвентар.

2020 Ford Focus Active. Фото: obozrevatel.com

Дякуємо компанії "Віннер Імпортс Україна", офіційного імпортера автомобілів Ford в Україні, за допомогу в організації тесту.

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