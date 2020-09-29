Для активного відпочинку: тестуємо універсал Ford Focus Active

Щоб максимально задовольнити потреби покупців в нинішньому покоління Ford Focus з'явилася нова модифікація Active, яка побувала на тесті АвтоОБОЗ.

Модель Focus Active з'явилася в портфоліо компанії зовсім недавно. Вона стала своєрідною відповіддю Ford на модний стиль off-road. Рецепт створення новинки простий, як все геніальне, – встановлюємо пластиковий захисний обвіс по периметру кузова, додаємо контрастні вставки в бампери, встановлюємо рейлінги і, звичайно ж, збільшуємо кліренс.

В даному випадку в порівнянні зі звичайним Focus без приставки Active дорожній просвіт виріс на 31 мм. Шанувальники Ford можливо згадають дрібносерійну версію універсала Focus X Road, яка дебютувала в 2009 році, і була виконана в аналогічному ключі... Правда, таких машин було виготовлено всього 300 примірників, та й ті продавалися виключно в Голландії.

Але якщо в 2009 році бум в сегменті кросоверів тільки починався, то сьогодні практично всі виробники пропонують широкий асортимент подібних авто будь-яких розмірів. Причому, більшість "позашляхових" модифікацій не мають ні повного приводу, ні будь-яких особливих конструктивних відмінностей. Та й покупці не особливо горять бажанням за все це переплачувати. Так що, як ви розумієте, у Ford Focus Active класичний привід на передні колеса.

Зручність і практичність

Салоні Ford Focus Active виконаний в новій стилістиці бренду. Приладова панель і всі органи управління не вимагають звикання, – все просто, зрозуміло і доступно. Дизайн межує з мінімалізмом, що пояснюється широкою купівельної аудиторією, на яку розрахована ця модель. Прості, чисті лінії і ретельно підібрані матеріали обробки залишають приємне враження. Сидіння мають оригінальну обшивку з монохромними вставками і контрастною білою строчкою. Передні крісла мають розвинену бічну підтримку і зручну глибоку посадку.

У моделі з'явився новий 8-дюймовий дисплей мультимедійної системи, який розташований на верхній частині торпеди, а блок управління клімат-контролем отримав елегантний вигляд з великими кнопками і піктограмами. До речі, варто відзначити, що у моделі є підігрів передніх сидінь, керма і лобового скла, опція в наших широтах зовсім не зайва.

Шкала приладів забезпечує водія всією необхідною оперативною інформацією, як в цифровому, так і в аналоговому вигляді. Яскраве підсвічування з чітким шрифтом і бірюзовими стрілками, що світяться, прекрасно читається навіть при яскравому сонці.

Для задніх пасажирів в салоні нашого тестового універсала місця вдосталь. Нікому не буде тісно і при необхідності навіть утрьох ззаду буде достатньо комфортно. Місця для ніг і голови – з надлишком. Крім того, навіть при максимальному завантаженні салону залишається ще 608 літрів для багажу.

Під фальшполом до нашої радості виявилася "докатка". Так, нехай це не повноцінне колесо, але, все ж, вона набагато краще ремкомплекта з марним при бічних порізах балончиком з герметиком.

"Механіка" – це здорово!

Наш тестовий Focus Active був оснащений турбодизелем EcoBlue об'ємом 1,5 л і 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Подібний тандем прекрасно справляється з усіма покладеними на нього завданнями. Тяговітий мотор має в своєму розпорядженні 120 к.с. і 300 Нм крутного моменту. А правильно підібрані передавальні числа "шестиступкой" не тільки дозволяють мінімізувати кількість перемикань, але і економити паливо. До речі, кажучи про економічність можна відзначити, що в середньому з урахуванням "пробок" і постійно включеного кондиціонера витрата в місті склав приблизно 5,3-5,8 л на 100 км.

Але низькі витрати, це лише частина переваг універсала Focus Active. Він має добре збалансовану підвіску, яка дозволяє досить комфортно переміщатися на легкому бездоріжжі, і стабільний на високих швидкостях. Щільна, але не жорстка, вона згладжує більшість нерівностей, що трапляються на наших дорогах.

За динамікою і швидкісними показниками Focus можна порівняти з більшістю "однокласників". Тут варто згадати, що споживча аудиторія модифікації Active шукає в ній в першу чергу практичність і універсальність. Але це зовсім не означає, що на цьому автомобілі можна рухатися швидко. Максимальна швидкість тестової версії досягає 194 км/год.

Комплектації та ціни

Версія Active у Ford може бути в двох кузовах – 5-дверний хетчбек і універсал. Обидва варіанти на сьогоднішній день пропонуються з 1,5-літровим 150-сильним бензиновим мотором і 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Вартість хетчбека Focus Active стартує з 884 912 грн*, а за універсал під "позашляховому" виконанні просять від 905 112 грн*.

* Вартість вказана станом на 31.08.2020 року по курсу, який розміщений на сайті winner.ua .

Резюме

У лінійці бренду Ford Focus займає особливе місце, адже на частку цієї популярної моделі припадає левова частка всіх продажів. Версія Active без зусиль зможе знайти своїх покупців, які цінують практичність, надійність і економічність. Крім того, вона дозволить відчувати себе більш впевнено за межами доріг загального користування. Також новинка повинна сподобатися любителям активного відпочинку, адже величезний багажник дозволить взяти з собою найрізноманітніший спортивний інвентар.

Дякуємо компанії "Віннер Імпортс Україна", офіційного імпортера автомобілів Ford в Україні, за допомогу в організації тесту.

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