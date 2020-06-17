Активістка, спортсменка, красуня: тестуємо Mazda CX-5

У компанії Mazda не звикли спочивати на лаврах, тому модернізація модельного ряду відбувається перманентно.

АвтоОбоз вирішив скористатися можливістю і провести тест-драйв оновленого кросовера Mazda CX-5 2020 модельного року, щоб розібратися, що ж змінилося в бестселері японського бренду.

На українському ринку Mazda CX-5 займає особливе місце. Можна з упевненістю назвати цю модель локомотивом продажів марки й це не випадково. Річ у тому, що кросовер припав до душі українським покупцям завдяки своєму ефектному дизайну, високому рівню комфорту поїздки та надійності.

Mazda CX-5 першої приміряла на себе емоційний стиль Kodo obozrevatel com

Про важливість кросовера в ієрархії продукції Mazda свідчить і той факт, що саме СХ-5 став першою моделлю компанії, яка отримала ефектний дизайн KODO і інноваційні технології SKYACTIV. А насичений і глибокий відтінок червоного Soul Red Crystal запам'ятовується назавжди. На жаль, наш тестовий екземпляр був пофарбований в темно синій Deep Crystal Blue, але це анітрохи не применшує достоїнств машини.

Mazda CX-5 obozrevatel com

Салон

Інтер'єр топової Mazda CX-5 оздоблений ексклюзивної шкірою Nappa з перфорацією, а на торпеді і дверних панелях використовується м'який і фактурний пластик. Крім того, контрастна строчка і декоративні панелі "під дерево" підкреслюють статус моделі.

Інтер'єр топової Mazda CX-5 оздоблений шкірою Nappa, а на торпеді і дверних панелях використовується м'який і фактурний пластик obozrevatel com

Водійське крісло забезпечене електроприводом і пам'яттю положення для двох користувачів, а рульова колонка регулюється в двох площинах. Саме сидіння має зручну форму і розвинену бічну підтримку.

Водійське крісло забезпечене електроприводом і пам'яттю положення для двох користувачів obozrevatel com

Зручний спортивне кермо з трьома спицями і V-подібної вставкою з полірованого алюмінію вносить нотку спортивності. Кнопки на кермі інтуїтивно зрозумілі, а в холодну пору року не буде зайвою функція підігріву. obozrevatel com

Цифро-аналоговий щиток приладів отримав 7-дюймовий дисплей по центру. На нього виводиться різноманітна інформація, причому візуально не відразу розумієш, що спідометр – цифровий. obozrevatel com

Екран мультимедійної системи став більший і тепер має діагональ 8 дюймів, а управління ним покладено на звичний контролер HMI на трансмісивному тунелі. Але, завдяки системі проекції на лобове скло, про традиційні прилади з часом забуваєш ...

Екран мультимедійної системи став більший і тепер має діагональ 8 дюймів obozrevatel com

На трансмісивному тунелі знайшлося місце для двох підстаканників, широкої ніші для смартфона або дрібниць, а також глибокий бокс з двома USB-портами і слотом під SD-карту.

На трансмісивному тунелі знайшлося місце для двох підстаканників ... obozrevatel com

... а також глибокий бокс з двома USB-портами і слотом під SD-карту obozrevatel com

Під торпедою є невелике відділення для дрібниць і розетка для прикурювача або підключення додаткових пристроїв obozrevatel com

Для більшого комфорту для задніх пасажирів передбачені власні дефлектори системи кондиціонування і вентиляції, а в відкидному центральному підлокітнику є USB-порти для підключення гаджетів, два підстаканники і клавіші включення підігріву сидінь.

Навіть втрьох ззаду буде зручно, так як трансмісійний тунель має мінімальні розміри obozrevatel com

Для пасажирів заднього ряду передбачені індивідуальні дефлектори системи вентиляції та кондиціонування obozrevatel com

У центральному підлокітнику є USB-порти для підключення гаджетів, два підстаканники і клавіші включення підігріву сидінь obozrevatel com

Багажник в залежності від положення спинки задніх сидінь вміщує від 580 до 1377 літрів, а двері мають електропривод з функцією пам'яті висоти підйому. Шкода лише, що тут не передбачено штатних багажних гачків.

Багажник в залежності від положення спинки задніх сидінь вміщує від 580 до 1377 літрів obozrevatel com

Під підлогою розташувався органайзер з компонентами акустичної системи Bose і ремкомплект, так що, якщо ви плануєте вирушити в далеку дорогу, варто обзавестися як мінімум "докаткой". До речі, Bose дуже добре звучить, чому сприяють аж 10 динаміків і відмінна звукоізоляція.

Під підлогою розташувався органайзер з компонентами акустичної системи Bose obozrevatel com

Двигуни і трансмісія

Українським покупцям пропонується кілька силових агрегатів і трансмісій. У моделі початкового рівня під капотом розташовується 2-літровий 165-сильний бензиновий двигун. Для тих, кому цього здасться мало, можна вибрати більш потужний 2,5-літровий мотор, віддача якого – 194 л. с. Обидва мотори можна замовити як з переднім, так і з повним приводом. Все CX-5 мають в своєму арсеналі 6-ступінчасту АКП.

Mazda CX-5 obozrevatel com

Наша тестова версія була оснащена 2,5-літровим мотором і повнопривідною трансмісією з системою векторизації тяги GVC+. Потужності мотора (194 л.с.) І крутного моменту (258 Нм) цілком достатньо, щоб відчувати себе комфортно і безпечно в дорожньому потоці.

Незважаючи на 19-дюймові колісні диски і відповідну гуму, пружна підвіска згладжувала дрібні нерівності, а до великих "проявляла інтерес" тільки на малих швидкостях, підтверджуючи справедливість тези "вище швидкість – менше ям". Варто також відзначити, що при діагональних навантаженнях ніяких сторонніх шумів не виявилося, що підтверджує тезу про високу якість збірки і використовуваних матеріалів.

Mazda CX-5 obozrevatel com

За винятком початкової комплектації, все СХ-5 оснащуються адаптивними світлодіодними фарами головного світла (ALH), які складаються з 12 окремих світлодіодних елементів. У темний час доби вони допомагаю побачити найдрібніші деталі на дорозі і при цьому не засліплюють зустрічних водіїв.

Mazda CX-5 obozrevatel com

Дуже багато уваги в компанії приділяють питанням безпеки. Тому в списку опцій у СХ-5 більше кількість електронних помічників, які постійно контролюють процес руху і, в разі необхідності, вступають в дію, наприклад, активно утримуючи машину в смузі.

Комплектації та ціни

Mazda CX-5 2020 року випуску пропонується на українському ринку в трьох комплектаціях: Touring, Style + та Top. Мінімальна акційна ціна новинки – 759800 грн. * За ці гроші пропонується передньопривідна модифікація в комплектації Touring з 165-сильним 2-літровим мотором. У максимально укомплектованої версії Тор з 2,5-літровим 194-сильним мотором і повним приводом кросовер обійдеться в 1083100 грн. * Незалежно від версії всі вони комплектуються 6-ступінчастим "автоматом".

* Ціна дана за станом на 17.06.2020.

Люк в даху пропонується за доплату в топової версії obozrevatel com

Резюме

Купівля Mazda СХ-5 – це, в першу чергу емоційний вибір. Автомобіль помітно виділяється на тлі конкурентів своїм дизайном, причому, як зовнішнім, так і внутрішнім. Важливим аспектом є хороша стартова комплектація, що включає великий пакет систем безпеки.

Автомобіль добре вписується в міський пейзаж, а за своїми розмірами він не настільки крупніше СХ-3 або СХ-30, щоб це викликало незручність від повсякденного використання. До того ж, з урахуванням менталітету наших співвітчизників, чим більше машина, тим більше вона викликає повагу на дорозі.

Досвід експлуатації Mazda CX-5 в далеких подорожах також додає чимало балів "в скарбничку" чеснот кросовера. По-перше, в автомобілі дуже комфортно не тільки для водія і переднього пасажира, а й для мешканців заднього ряду. По-друге, місткий багажник дозволить захопити з собою в поїздку все необхідне.

Дякуємо ДП "АВТО Інтернешнл", офіційного імпортера і дистриб'ютора Mazda в Україні, за допомогу в організації тесту.

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