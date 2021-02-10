Техогляд в Україні можуть повернути цього року, наклейок не буде, – радник глави МВС

Обов’язковий технічний огляд автомобілів в Україні має повернутися вже поточного року. Ймовірно, наклейки на лобовому склі про проходження техогляду не будуть використовуватися.

Про це в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповів радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко. Він додав, що техогляд є вимогою Євросоюзу, з яким Україна підписала Угоду про асоціацію.

"Україна, підписуючи Асоціацію з Європейським Союзом, зокрема, підписала документи, де взяла на себе зобов’язання проводити техогляд автомобілів. Йдеться не про 2022, а про 2021 рік. Техогляди вже мають бути", – наголосив він.

Радник міністра зауважив, що для відновлення техоглядів профільне міністерство повинно прописати всі нюанси. "Тут питання до ініціаторів усього цього процесу, до Міністерства інфраструктури, яке має детально прописати в законопроєктах і в урядових постановах цей процес", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи повернуться наклейки на лобовому склі, які використовувалися раніше, Мартиненко сказав, що, найімовірніше, їх замінять більш сучасні способи контролю.

"Стоїть питання не про наклейки на лобове скло. Однією з причин їхнього прибирання була корупція, пов’язана із продажом таких наклейок", – нагадав він.

"Я думаю, що тут йтиметься не стільки про наклейку, скільки про використання сучасних засобів ідентифікації, зокрема й через електронний кабінет водія, через електронні бази. Там можна буде визначати, проходив той чи інший автомобіль технічний огляд чи ні", – підсумував радник міністра.

Як писав OBOZREVATEL, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що технічний огляд транспортних засобів в Україні можуть розпочати 2022 року. Насамперед техогляд матимуть пройти автівки, що ввозяться на територію України. Раніше техогляд в Україні було скасовано 2011 року.