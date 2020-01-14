Головна Новини
14 січня • оновлено в 21:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Автомобільні новини

Суперкар за $ 300 000: в Європі помітили рідкісне авто з України

1.6т
Читати матеріал російською

У Польщі сфотографували рідкісний суперкар McLaren 720S. Автомобіль примітний тим, що він – на українській реєстрації.

Як з'ясував OBOZREVATEL, раніше цей "британець" вже потрапляв у поле зору в Україні, але тепер його зняли в Європі.

Помічений в Польщі McLaren 720 на українських номерах

Помічений в Польщі McLaren 720 на українських номерах

carspottingpolska, Instagram

Новини
В Україні може з'явитися узбецький конкурент Renault Logan

Чому автомобіль вивезли, сказати складно, є дві версії. Перша – автомобіль поїхав на техобслуговування, найближчий фірмовий сервіс McLaren знаходиться якраз у Польщі. Друга версія –машину відправили на зимовий період в теплі країни з хорошими дорогами (або ж вона виїхала разом з господарем).

Помічений у Польщі McLaren 720 на українських номерах

Помічений у Польщі McLaren 720 на українських номерах

carspottingpolska, Instagram.com

Відзначимо, що McLaren 720S є одним з найкрутіших суперкарів сучасності. Він оснащується 4,0-літровим бі-турбо V8 потужністю 720 к.с., з яким до "сотні" прискорюється за 2,9 сек і набирає максимальну швидкість у 340 км/год. Машина випускається дрібносерійно з 2017 року, ціна кожного езкземпляра – від 300 000 доларів.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні засвітився 6-колісний позашляховик Toyota вартістю $ 300 000.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Валентин Петров
Теги
авто суперкар McLaren
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
4
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
И кто владелец этой игрушки?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини авто

Топпублікації

Топблоги