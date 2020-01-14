Суперкар за $ 300 000: в Європі помітили рідкісне авто з України

У Польщі сфотографували рідкісний суперкар McLaren 720S. Автомобіль примітний тим, що він – на українській реєстрації.

Як з'ясував OBOZREVATEL, раніше цей "британець" вже потрапляв у поле зору в Україні, але тепер його зняли в Європі.

Помічений в Польщі McLaren 720 на українських номерах carspottingpolska, Instagram

Чому автомобіль вивезли, сказати складно, є дві версії. Перша – автомобіль поїхав на техобслуговування, найближчий фірмовий сервіс McLaren знаходиться якраз у Польщі. Друга версія –машину відправили на зимовий період в теплі країни з хорошими дорогами (або ж вона виїхала разом з господарем).

Помічений у Польщі McLaren 720 на українських номерах carspottingpolska, Instagram.com

Відзначимо, що McLaren 720S є одним з найкрутіших суперкарів сучасності. Він оснащується 4,0-літровим бі-турбо V8 потужністю 720 к.с., з яким до "сотні" прискорюється за 2,9 сек і набирає максимальну швидкість у 340 км/год. Машина випускається дрібносерійно з 2017 року, ціна кожного езкземпляра – від 300 000 доларів.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні засвітився 6-колісний позашляховик Toyota вартістю $ 300 000.

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