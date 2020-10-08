Стало відомо про головний секрет культового Peugeot 406 з фільму "Таксі"

Французькому YouTube-каналі Movie Car Central вдалося отримати у своє розпорядження культовий Peugeot 406 з фільму "Таксі". Блогери зробили огляд автомобіля, і розкрили його головний секрет – двигун, завдяки якому машина демонструвала вражаючу динаміку в кадрах.

Як видно з відео, зараз машина знаходиться в "Музеї пригод Пежо" у Франції. Загалом в зйомках "Таксі" брало участь шість однакових Peugeot 406, і цей автомобіль, власне, один із них. А ось куди поділася решта 5 авто, наразі невідомо (щоб подивитися відео, доскольте новину до кінця).

Peugeot 406 з фільму "Таксі". Скриншот відео

Цікаво, що цей автомобіль Даніеля є не простим седаном, а гоночним Peugeot 406 STW. Довгі роки велика кількість фанатів фільму вважала, що в седані встановлено 1,8-літровий чотирициліндровий двигун, але насправді це не так – як виявилося, під його капотом ховається мотор V6 потужністю 194 к.с.

Peugeot 406 з фільму "Таксі". Скриншот відео

Пробіг машини-кінозірки становить 10 000 км. Загалом автомобіль знаходиться в хорошому стані, хоча деякі його елементи вже постраждали в силу віку.

Peugeot 406 з фільму "Таксі". Скриншот відео

Відзначимо, що перша частина "Таксі" вийшла на екрани 1998 року. Цей фільм вважається одним із найкращих в кар'єрі режисера Люка Бессона. За роки свого існування тюнінгований Peugeot 406 Даніеля (Самі Насері) став справжньою іконою серед любителів кіно і спортивних автомобілів.

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