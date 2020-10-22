Китайські авто в Україні: скільки коштують і що можна вибрати

Гривневі ціни на нові автомобілі в Україні зростають на тлі зміцнення долара. Традиційно в такій ситуації багато хто поглядає у бік китайського автопрому.

АвтоОбоз детально дослідив український ринок, щоб розглянути пропозиції. Зазвичай у "китайцях" покупців приваблюють нижчі ціни й багате оснащення порівняно з більш іменитими суперниками з європейських країн, Японії та Кореї. До того ж у нас великий вибір моделей із Піднебесної.

FAW

Державний автомобілебудівний концерн FAW є найстарішим китайським виробником особистих транспортних засобів, який існує з 1953 року. В Україні легковий модельний ряд представлений двома моделями, хоча на домашньому ринку лінійка набагато ширша.

FAW B30. FAW

Найдешевша пропозиція бренду – бюджетний седан FAW B30, серед суперників якого можна відзначити Renault Logan, Peugeot 301 і Fiat Tipo. За китайську модель просять від 329 900 грн. За 16 000 грн можна встановити заводське ГБО з гарантією.

Є у FAW і компактний кросовер – без такої машини сьогодні на ринку нема чого робити. Х40 оцінено щонаймеше в 389 900 грн. Це можна назвати конкурентною сумою на тлі суперників, серед яких – Renault Duster, Suzuki Vitara і Nissan Juke.

FAW Х40. FAW

Great Wall

Виробник імені Великої Стіни більшою мірою спеціалізується на позашляховиках. В Україні можна купити три пікапи. У конструкції цих моделей немає нічого принципово нового, але це, ймовірніше, плюс. Нашим покупцям автомобілі Great Wall давно знайомі як дуже надійні машини.

Great Wall Wingle 5. Great Wall

Стартовий пікап – Wingle 5 за 489 255 грн. Рамний позашляховик оснащено дизельним двигуном потужністю 139 к.с. і повнопривідною трансмісією. Наступний варіант – Wingle 6 за 521 443 грн. У такому разі покупці отримають повний привід із блокуванням диференціалу і бензиновий мотор на 122 к.с.

"Топовий" пікап Great Wall Wingle 7 коштує від 638 400 за конфігурацію з дизелем, повним приводом і 6-ступеневою механічною КПП.

Great Wall Wingle 7. Great Wall

Haval

Дочірній бренд Great Wall займається винятково SUV навіть на китайському ринку. Те саме ми бачимо і в Україні. Найдоступніша модель – міський кросовер Haval H2, за який просять від 464 595 грн. У суперниках – FAW Х40, про який ми вже говорили вище.

Більший і статусний Haval H6 оцінено в 560 628 грн за базову комплектацію. Автомобіль завжди передньопривідний – навіть у найдорожчій модифікації за 628 011 грн. Серед переваг – яскравий дизайн, стильний інтер'єр і гарне оснащення.

Haval H6. Haval

На вершині української модельної лінійки (яка за традицією менша, ніж у Китаї) – рамний Haval H9. Серйозне становище зобов'язує вимагати велику суму грошей – від 1 017 436 грн. Це найдорожчий автомобіль з КРН в Україні. Проте він завжди повнопривідний і оснащений потужним 2-літровим двигуном на 245 к.с. у зв'язці з 8-ступеневою автоматичною КПП.

Haval H9. Haval

JAC

Китайський JAC вирішив завоювати наш ринок розширеною модельної лінійкою. Схоже, все виходить – автомобілі компанії часто трапляються на дорогах. Це стосується і найдешевшого електромобіля в Україні, але про нього трохи пізніше. А почнемо з седану JAC J4 за 299 250 грн, який доступніший за свого суперника – FAW B30.

JAC J4. JAC

Найбільший кросовер бренду – JAC S4 – коштує від 456 000 дол, але за довжини кузова 4410 мм він все одно доволі компактний. Є модель простіша і менша – за S3 просять 399 000 грн у мінімальній комплектації. Найдешевший кросовер S2 оцінено в 370 500 грн.

JAC IEV7S. JAC

Саме на базі JAC S2 розроблено найдоступніший електромобіль, який офіційно можна купити в Україні новим. JAC IEV7S коштує 675 000 грн. Але у вересні модель пропонували за акційною ціною – всього за 570 000 грн! Невідомо, чи залишилися у дилерів машини з цієї спецпропозиції. Хай там як, виробник обіцяє запас ходу на рівні 300 км.

У популярного китайського бренду є і пікап. Великий JAC Т8 коштує 644 000 грн.

JAC Т8. JAC

Chery

Цього виробника в Україні знають відмінно. Завдяки великому асортименту і багаторічній присутності на ринку компанія добре себе зарекомендувала. Chery давно вловила тренд на позашляховики і пропонує в нас лише SUV.

Базова модель – Chery Tiggo 2, яка мінімально оцінена в 309 233 грн. За ці гроші покупець отримає 1,5-літровий мотор у поєднанні з 5-ступеневою механічною КПП. Наступний автомобіль коштує 380 158 грн. Це більший Tiggo 3, який давно вийшов на ринок і за довгі роки зазнав значних модернізацій.

Chery Tiggo 3. Chery

Трохи доплативши – до 394 343 грн – можна придбати по-справжньому новий Tiggo 4 зі стильним дизайном і сучасним інтер'єром. Але найбільший інтерес становить Chery Tiggo 7. За китайського суперника Kia Sportage і Nissan Qashqai просять від 456 757 грн.

Останнім часом увагу покупців привертає флагман модельного ряду – Chery Tiggo 8 за 581 585 грн. Автомобіль можна замовити з містким салоном із трьома рядами крісел, що особливо важливо в разі покупки машини для великої родини.

Chery Tiggo 8. Chery

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найдешевші позашляховики та інші моделі, які можна придбати в Україні з повним приводом. Ми зібрали найдешевші авто – деякі пропозиції відверто здивували.