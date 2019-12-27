У Раду внесли новий законопроєкт про парковку: водіям загрожують захмарні штрафи

У Верховну Раду внесли законопроєкт про посилення покарання для водіїв, які паркуються в недозволених місцях.

Група народних депутатів від фракції "Слуга народу" виступила за більш високі штрафи. Текст документа з'явився на сайті парламенту.

У законопроєкті запропонували позначити місця, де не можна паркуватися спеціальними дорожніми знаками – трикутниками жовтого кольору.

В Україні можуть злетіти штрафи за парковку m.day.kyiv.ua

На думку нардепів, це дозволить водіям зрозуміти те, де можна залишати свій транспортний засіб, а правоохоронцям буде простіше довести порушення і притягнути водія до відповідальності. Для того, щоб довести факт неправильного паркування, необхідно буде надати три відповідні фотографії.

Згідно з документом, штрафи будуть такими: за стандартне порушення правил парковки планують ввести штраф на суму до 8,5 тисяч гривень, але якщо водій припаркував авто на місцях, призначених для людей з інвалідністю, то сума становитиме 34 тисячі гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 листопада в Україні набув чинності закон, який передбачає штраф за неправильне перевезення дітей в авто.

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