Зимове дизпаливо на українських АЗС: що показала перевірка

Столичний Інститут споживчих експертиз перевірив українські АЗС на наявність зимового дизпалива і відповідності національним стандартам.

В рамках досліджень були відібрані проби зимового дизпалива на 12 популярних мережевих АЗК. На щастя для українських власників дизельних машин результати виявилися цілком оптимістичними.

Тести зимового дизпалива в Україні expertise.in.ua

Дизельна дюжина

Ми постаралися зробити максимальну вибірку, відібравши проби у дискаунтерів і мереж зі світовим ім'ям, неофітів і у старожилів ринку. У сертифіковану лабораторію вирушили зразки "важкого палива" з столичних заправок WOG, ОККО, КЛО, Amic, ANP, Chipo, Glusco, Marshal, Motto, Shell, Sunoil і БРСМ-Нафта. Крім товарних сортів ми досліджували і фірмові коктейлі, збагачені різними присадками. Дослідження проводилися за п'ятьма основними параметрами, що регулюються ГОСТ 7688 до: 2015: гранична температура фільтрації, масова частка води, цетановий індекс, вміст сірки і щільність.

Ступінь "окоченения"

Головне дізтоплівне питання, яке турбує водіїв – його морозостійкість. Занадто свіжі в пам'яті часи, коли в паливо трубопроводах доводилося відігрівати паяльними лампами. Вищезгаданий галузевий стандарт розділяє паливо на літній і зимовий по граничній температурі фільтрування. У першому випадку граничний поріг рухливості повинен настати лише після досягнення -5 ° С, у другому вже при -20 ° С.

Тести зимового дизпалива в Україні expertise.in.ua

Цей же норматив регулює наявність в паливі води – максимум 0,02%. Інакше при мінусовій температурі кристали льоду заб'ють паливний фільтр і трубопроводи не гірше запарафінівшегося дизпалива. І хоча ні в одній з експертних проб води не виявлено (що говорить про грамотності логістики і правильності зберігання ДТ), до дійсно зимових можна віднести тільки вісім зразків них.

Відрадно, що "важке паливо" WOG і OKKO загусло лише після досягнення - 30 ° С і ще двом пробам (Chipo і Motto) до "арктичної" позначки не вистачило буквально градуси.

Число і індекс

Не менш важливий параметр для ДТ – цетановий індекс, що відображає вплив на паливо присадок, що поліпшують його цетанове число. Чим індекс вище, тим легше двигун запускається в мороз і стабільніше працює. На цей раз складнощів з подоланням порогу в мінімальні 46 одиниць ні у кого не виникло. І знову найбільший "запас міцності" – у зразків WOG і OKKO, непогані результати також показали проби БРСМ-Нафта і Chipo.

енергетична щільність

Якщо цетана багато не буває, то щільність дизпалива (виділяється їм кількість енергії) повинна перебуває в суворо визначених рамках. Згідно ГОСТ 7688 до: 2015 щільність при температурі +15°С вона повинна залишатися в межах 820-845 кг / м3. І знову всі дванадцять проб строго відповідають визначеним коридору.

Тести зимового дизпалива в Україні expertise.in.ua

Група ризику

Головний екологічний параметр дизельного палива – надлишок сірки. При згорянні концентрат сірчаної і сірчистої кислот не тільки закоксовивается нейтралізатори і паливну апаратуру, а й подразнює слизову оболонку людини.

Тести зимового дизпалива в Україні expertise.in.ua

Якщо раніше з "підвищеною кислотністю" мирилися через непоганих змащувальних властивостей сірки, то з винаходом досконаліших і екобезпечних змащувальних присадок сере оголошений бій. З кожною новою Євронорми її має залишатися все менше: прийнятий в 1999 році Euro-3 допускав наявність 350 ррm (мг/кг) сірки в 1 кг, а введений 10 років по тому (і сьогодні діє в Україні) Євро-5 – 10 ррm.

І хоча всі відібрані проби вклалися в норматив, за цим показником серед них серйозний розкид. Так, лідируюча четвірка (ОККО, WOG, Chipo, Motto) уклалася в 3-4 мг / кг, в той час як проби Glusco і Marshall пройшлися по самому краю – 10 мг/кг.

Тести зимового дизпалива в Україні expertise.in.ua

резюме

Судячи з експертизи, якість солярки на вітчизняних АЗС як ніколи високо, а по деяких позиціях воно навіть відповідає відстроченого ще на рік Євро-6. Але головне, що ніхто не дозволяє собі торгувати "літнім" дизелем в період холодів, що не раз зазначалося раніше.

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