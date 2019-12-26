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26 грудня • оновлено в 17:05
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Зимова автоподорож по Європі: що важливо знати, вирушаючи у відпустку

1.1т
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Про що слід знати українським автолюбителям, перш ніж відправитися на зимовий відпочинок на авто в Європу, розповіли OBOZREVATEL фахівці Nokian Tyres.

Після запуску безвізового режиму європейський напрямок стає все більш популярним серед українців. Але перш, ніж відправитися в подорож на авто, слід згадати про правила використання зимових шин в європейських країнах.

що важливо знати, збираючись в зимову подорож по Європі

що важливо знати, збираючись в зимову подорож по Європі

nokiantyres.ua

Зимові шини – обов'язкові!

У більшості країн ЄС використання зимових шин є обов'язковим, хоча є й винятки – це Іспанія, Франція, Португалія, Греція і деякі інші держави Європи. Але навіть перебуваючи в цих країнах варто пам'ятати, що взимку, особливо в горах, періодично з'являється ожеледь і опади у вигляді мокрого снігу, що може бути вкрай небезпечно для автомобіля на літніх або всесезонних шинах. Крім того, до південних регіонів ще потрібно дістатися, і їхати доведеться через країни, в яких строго контролюють сезонну зміну шин.

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Так, наприклад, в Австрії, Ісландії, Румунії, Сербії та Чехії потрібне використання зимових шин вже з 1 листопада. Деякі держави вводять обмеження з середини листопада або 1 грудня, і до середини весни. У Боснії і Герцеговині, Хорватії, Ісландії та Австрії перехід на літні шини дозволений після 15 квітня, в інших країнах – трохи раніше.

що важливо знати, збираючись в зимову подорож по Європі

що важливо знати, збираючись в зимову подорож по Європі

nokiantyres.ua

Вирушаючи до Європи, варто пам'ятати, що з початку листопада до середини квітня необхідно мати зимові шини з маркуванням M + S, MS, MS, M & S, а мінімальна глибина протектора повинна бути не менше 3 мм (в деяких країнах Європи – не менше 4 мм).

Крім того, не зайвим буде взяти з собою ланцюги проти ковзання. Місця в багажнику вони займають небагато, а в разі необхідності стануть гарною підмогою в складних дорожніх умовах.

Використання шипованих шин заборонено в 18 країнах Європи

Використання шипованих шин заборонено в 18 країнах Європи

nokiantyres.ua

C шипами або без?

При підготовці до подорожі варто враховувати, що в багатьох країнах Європи взимку заборонено використання не тільки літніх, але і зимових шипованих шин. Тому при складанні маршруту необхідно уважно ознайомитися з правилами в кожній транзитній країні. Наприклад, по дорозі на гірськолижні курорти Австрії, Франції або Швейцарії мандрівникам з України доведеться проїжджати через як мінімум одну країну, де використання зимових шипованих шин заборонено: Словаччину, Польщу, Угорщину чи Румунію. Також в списку Нідерланди, Німеччина, Чехія, Болгарія, Хорватія, Македонія, Чорногорія – всього 18 країн. Причина – турбота про дорожнє покриття.

У деяких країнах Європи заборонено використання шипованих шин

У деяких країнах Європи заборонено використання шипованих шин

З цієї причини для поїздок взимку в Центральну і Південну Європу Nokian Tyres рекомендує фрикційні шини Nokian Hakkapeliitta R3, або ж модель Nokian WR Snowproof, створену спеціально для порівняно м'яких зим з частими перепадами температур близько нуля і великою кількістю дощів.

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Втім, якщо мета подорожі знаходиться на півночі – в країнах Прибалтики або Скандинавії – зимові шини все ще представляються виправданим вибором. У цих країнах вони дозволені через максимальної ефективності на засніжених дорогах. Тому всім бажаючим відправитися на північ на автомобілі з шипованими шинами доведеться їхати через Білорусь до Латвії або Литви, а потім – поромом з Естонії до Фінляндії. Безумовно, це довгу подорож, але в Новий Рік немає нічого кращого справжнього Півночі, найчистішого морозного повітря і прекрасних ландшафтів, якими самі фіни дуже пишаються і намагаються підтримувати їх в первозданному вигляді.

В асортименті Nokian Tyres є широкий асортимент зимових шин

В асортименті Nokian Tyres є широкий асортимент зимових шин

nokiantyres.ua

Хоч би яка була задача, в асортименті Nokian Tyres знайдеться інструмент для її вирішення. Ось уже понад сто років найпівнічніший виробник шин в світі піклується про безпеку своїх клієнтів, їх транспортних засобів і пішоходів, випускаючи найсучасніші високотехнологічні шини, постійно вдосконалюючи свою продукцію. До того ж, фахівцям Nokian Tyres відомо все про довгих морозними зимами, і це безцінний досвід вони втілюють в кожної нової моделі – і шипованої, і фрикційної.

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Більш детальну інформацію про компанію Nokian Tyres і шини Nokian ви знайдете на сайті, а також читайте новини на корпоративних сторінках в Facebook і Instagram.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
шини Nokian Tyres авто Подорожі Європою новини
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