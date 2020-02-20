Якість бензину А-95 на українських АЗС продовжує рости, але...

Столичний Інститут споживчих експертиз перевірив бензин на українських АЗС на відповідності національним стандартам.

Споживання скрапленого вуглеводневого газу в Україні в 2019 році збільшилася до 2,03 млн т (+ 11,1%) у порівнянні з 2018 роком. Більш того, в минулому році обсяг ринку автогазу вперше перевищив обсяг ринку бензину, який в 2019 р склав 1,95 млн т.

Оценка качества бензина на украинских АЗС expertise.in.ua

Зниження споживання бензину в Україні викликано зростанням реєстрацій б / у іномарок, велика частина яких оснащена дизельними моторами, а також переобладнанням як нових, так і старих авто на роботу на газі.

На тлі цих тенденцій на перший план виходить якість пропонованого автолюбителям бензину. В Інституті споживчих експертиз провели чергову перевірку найбільш популярного 95-го бензину. Експерти надали увагу не тільки великим мережним АЗС, але і більш скромним дистриб'юторам автомобільного палива. У цьому дослідженні були відібрані зразки 11 мереж – Parallel, WOG, KLO, Chipo, Glusco, ANP, UPG, SunOil, Grand petrol, Avantage і Marshall.

Спроби були відправлені в сертифіковану лабораторію, де їх досліджували на відповідність нормативам профільного ДСТУ 7687 до: 2015 (бензин А-95-Евро5). Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки, об'ємні частини ароматичних вуглеводнів, бензолу, етанолу і метанолу. З 12 зразків лише один виявився не відповідає вимогам ДСТУ.

В першу чергу був перевірений найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число, яке характеризує стійкість палива до детонації - передчасного згорання бензину в камері згоряння. Детонація шкідлива для мотора не тільки підвищеною витратою палива і зниженням потужності, але і передчасним зносом двигуна через зайві навантажень. Октанове число вимірювали по дослідницькому методу, відповідно до якого норматив встановлений на рівні не нижче 95,0 одиниць.

Всі зразки уклалися в норматив, відмінні показники продемонстрували зразки WOG (96,8) й Parallel – (96,7). Також "запас" продемонстрували Chipo (96,6) і KLO (Shebel 95) (96,5). А замикають рейтинг зразки від UPG (95,3) і Marshall (95.4).

Оценка качества бензина на украинских АЗС expertise.in.ua

Наступним важливим показником є вміст сірки. Високий вміст цієї речовини в паливі призводить до утворення нагару, забруднення паливних форсунок і швидкого виходу з ладу каталізатора. Природно, що при згорянні палива з великим кількість сірки в атмосферу викидаються більше шкідливих газів, яким ми дихаємо. За нормами ДСТУ для А-95-Евро5 вміст сірки не повинно перевищувати 10 мг/кг.

Серед досліджених проб бензину анти-рейтинг очолило паливо від Marshall, практично вдвічі перевищило норму – 19,5. Ще одна проба виявилася "граничної" – 10 мг / кг сірки виявлено в паливі від Avantage. Для порівняння, у лідерів кількість сірки було мінімальним – WOG (3 мг / кг) і KLO (Shebel 95) (4 мг / кг). Важливо відзначити, що в порівнянні з минулими дослідженнями показники у палива від Chipo і Parallel (5 мг / кг) покращилися. Результат мережі KLO особливо приємний, так як паливо Shebel 95 виробляється на вітчизняному Шебелинському НПЗ.

Далі паливо оцінювалося на вміст бензолу. Ця речовина здатна змивати масляну плівку, що призводить до підвищеного зносу циліндрів двигуна. За ДСТУ об'ємна частина вмісту бензолу має перевищувати 1%. За цим показником порушником виявилося паливо від Marshall, яке перевищила норму в 3,4 рази! Найменше сірки виявилося у проб, відібраних на АЗС Parallel (0,38%) і WOG (0,39%).

Оценка качества бензина на украинских АЗС expertise.in.ua

При перевірці об'ємної частини ароматичних вуглеводнів перевищень виявлено не було. Для довідки – при збільшенні змісту "ароматики" зростає токсичність вихлопу, а в камері згоряння утворюється більше нагару. У всіх учасників цей показник в межах допуску, причому з хорошим запасом. Мінімальні значення у KLO (Shebel 95) і Parallel. Аномально низьким в цій категорії стало паливо від Marshall (15%), а в кінці списку опинилися UPG (28,8%) і ANP (29,3%).

Ну і останнім іспитом стало виявлення в складі бензину кисневмісних сполук – етанолу і метанолу. На жаль, не всі зразки проб змогли пройти цей тест. За нормами ДСТУ об'ємний вміст етилового і метилового спирту не повинно перевищувати 3% для метанолу і від 5 до 10% – для (біо) етанолу. 11 з 12-ти проб палива пройшли перевірку, а ось зразок А-95 від АЗС Marshall продемонстрував високий вміст спиртів, значно перевищивши допустимі норми.

Оценка качества бензина на украинских АЗС expertise.in.ua

Підводячи підсумки досліджень, варто відзначити більшість українських мережевих АЗС як пропонують паливо, що відповідає європейським нормам, а й з часом покращують його якість. Але, на жаль, ризик заправитися паливом з великою кількістю сірки і спирту ще зберігається ...

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