До кінця місяця на всій території України збережеться спекотна погода. Як зробити поїздку на авто в таких умовах максимально приємною і комфортною розбирався АвтоОбоз.

Як захистити авто від спекотного сонця, і що не варто залишати в салоні. Фото: newspress.co.uk

З приходом теплої пори року наш автомобіль піддається руйнівному впливу сонячних променів. Щоб пластик і дерево інтер'єру автомобіля не псувалися, а задоволення від водіння можна було отримати з перших хвилин поїздки навіть у жарку погоду досить дотримуватися простих рекомендацій:

Найпростіше рішення – не залишати машину під палючим сонцем на тривалий час. Рекомендується ставити автомобіль в гараж, скористатися послугами критих паркінгів або вибрати місце в тіні. Це дозволить захистити авто від проникнення прямих сонячних променів і зберегти нормальну температуру в салоні.

Як захистити авто від спекотного сонця, і що не варто залишати в салоні. Фото: newspress.co.uk

Якщо нічого з вище перерахованого з якихось причин неможливо, можна накрити транспортний засіб брезентом. В якості альтернативи можна використовувати світловідбиваючий екран, який встановлюється на торпеду перед лобовим склом. Можна встановити такий екран і ззаду. Це не тільки знизить нагрівання салону, але і збереже від пошкоджень пластмасові деталі інтер'єру.

Як захистити авто від спекотного сонця, і що не варто залишати в салоні. Фото: newspress.co.uk

Якщо автомобіль стоїть на закритій від сторонніх території, вікна можна залишити злегка прочиненими. Невеликої щілини буде досить для того, щоб в салоні постійно циркулював свіже повітря, яке не тільки провітрить автомобіль, але і не дасть салону нагрітися до критичної температури.

Як захистити авто від спекотного сонця, і що не варто залишати в салоні. Фото: diono.com

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Крім того, не варто забувати, що в спеку салон автомобіля, залишений під відкритим сонцем, може перетворитися в справжню сауну. Тому дуже важливо не залишати в машині предмети, які можуть деформуватися або вибухнути під впливом високих температур:

Запальнички та балони з газом/бензином для їх зарядки;

Аерозольні балончики;

Косметика (крем, помада і т.д.);

Кисломолочні продукти харчування;

Банківські та інші пластикові картки;

Різноманітні напої в пластикових пляшках. Під впливом високої температури пластик починає виділяти токсичні речовини.

Як захистити авто від спекотного сонця, і що не варто залишати в салоні. Фото: diono.com

Дотримуючись цих нехитрих рекомендацій ваша поїздка на авто буде комфортною і приємною навіть у жарку погоду.

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