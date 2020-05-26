Як вигідно і безпечно купити авто в США: питання і відповіді

Велика кількість компаній пропонують свої послуги з купівлі, доставки та легалізації б/у авто з США для жителів України.

Авто Обоз спробував розібратися, з якими питаннями зазвичай стикається покупець.

Щорічно на продаж в США виставляються сотні тисяч б / у авто newspress.co.uk

Чому авто з США коштує дешевше, ніж його аналог в Україні?

Автомобільний ринок в США щороку поповнюється мільйонами нових авто. Тож не дивно, що американці, в більшості своїй, відносяться до машин, як до засобу пересування. При аварії в США вважають за краще отримати страховку і купити нову. Биту машину страхова компанія відправляє на аукціон, щоб повернути частину грошей, виплачених за страховку. Таких машин в Америці налічується величезна кількість, тому ціни на них досить низькі. Наприклад, один з найбільших американських аукціонів Copart має в наявності понад 150 тисяч машин.

ЧИТАЙТЕ: Як стати власником нового авто і заощадити: просто про складне

99% машин, які привозять в Україну з США – були в ДТП різного ступеня тяжкості newspress.co.uk

ЧИТАЙТЕ: Навіть 1 євро не просять: які авто в Німеччині віддають безкоштовно

Чи безпечно їздити на такому авто?

Перед покупкою необхідно отримати всю інформацію про ступінь пошкоджень. Якщо під час аварії не були пошкоджені силові елементи кузова, а також важливі вузли і агрегати, то після ремонту автомобіль буде безпечний для експлуатації. Тому краще звернутися за консультацією до фахівців, які зможуть оцінити рівень пошкоджень і доцільність покупки лота.

Щоб оцінити всі ризики покупки варто скористатися допомогою спеціалізованих компаній newspress.co.uk

Чи можна купити ціле авто, яке не було в ДТП?

Безумовно, купити в США можна будь-який автомобіль, включаючи антикварний. Але це має сенс, якщо дана модель представляє інтерес не стільки для повсякденної експлуатації, скільки "для душі". Якщо вас цікавить "робоча конячка", то дешевше знайти машину без пошкоджень в Європі.

ЧИТАЙТЕ: В Україні очікується потік дешевих і не битих авто із США

Купувати в США можна не тільки звичайні авто, а й колекційні екземпляри newspress.co.uk

Як не стати об'єктом шахраїв?

Єдиним способом убезпечити себе від недобросовісних продавців, звернутися в компанію з досвідом і репутацією. Можна самостійно зареєструватися на аукціоні, але це може спрацювати, якщо ви вже стикалися з подібним завданням і добре знаєте всі нюанси і тонкощі процесу. Ніколи не давайте грошей за авто вперед. Оплату всіх інвойсів необхідно робити самостійно, причому, уважно перевіряйте, кому ви платите і за що! Переконайтеся, що компанія, якій ви плануєте довірити процес покупки авторизована на аукціоні і має відповідний контракт.

Можна купувати авто на аукціоні самостійно, але для цього потрібно добре розбиратися в нюансах newspress.co.uk

Які платежі передбачені в процесі покупки авто з США?

Важливо розуміти, що вартість авто на аукціоні, це тільки верхня частина айсберга. Крім неї є ще безліч інших платежів: аукціонний збір, місцеві платежі, пов'язані з оформлення документів на авто, витрати на логістику по території США, вартість доставки в порт Одеси і т.д. Приблизно в $1000 обійдуться послуги компанії, яка буде займатися всіма питаннями, пов'язаними з вашою покупкою. Додайте до цього вартість ремонту і необхідних запчастин. Ну і, звичайно ж, витрати по митному очищенню, сертифікації та постановці машини на облік в Україні.

Аукціонна вартість – лише верхня частина айсберга вартості авто newspress.co.uk

Скільки часу проходить між покупкою на аукціоні і доставкою в Україну?

Залежно від місця розташування аукціону, часу оформлення документів і інших факторів весь процес до прибуття в одеський порт займає в середньому від 60 до 90 днів.

Час від покупки авто до його доставки в Одесу складе від 60 до 90 днів newspress.co.uk

Хто відповідає за збереження авто в процесі доставки?

По дорозі в Україну все вантажі страхуються перевізником. Крім того, можна оформити додаткову страховку від будь-яких ризиків, але це зажадає додаткових витрат.

Як писав раніше OBOZREVATEL, на аукціон виставили автомобіль з фільму "Трансформери".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!