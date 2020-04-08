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8 квітня • оновлено в 21:52
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Як продовжити термін служби гальмівної системи: поради фахівців

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Гальмівна система – не тільки важлива, але і досить дорога частина автомобіля. Щоб вона служила довго, ми пропонуємо скористатися простими і корисними рекомендаціями.

Як продовжити термін служби гальмівної системи: поради фахівців

Як продовжити термін служби гальмівної системи: поради фахівців

bosch.ua

Нові гальмівні диски і колодки важливо обкатати

Розженете автомобіль до 50-60 км / ч, після чого починайте поступово пригальмовувати, поки швидкість не знизиться до 10 км / ч. Повторіть цю схему близько 10 разів. Перші 200-300 км слід уникати різких гальмувань, та й в цілому прискорювати процес обкатки тривалої і посиленою роботою гальм - не найкраща ідея. Замість цього практикуйте гальмування на малих швидкостях.

Дотримуючись спокійного стилю водіння без різких розгонів і гальмувань і з плавними зупинками

Мінімум 2 рази на рік заїжджайте на СТО для профілактичного огляду гальмівної системи

Перевіряти слід стан самих дисків і колодок, а також рівень гальмівної рідини

При появі шумів необхідно провести повне обслуговування гальмівної системи: демонтувати супорт, перевірити стан всіх деталей, почистити і змастити ті елементи, які цього потребують. Ті ж самі операції варто повторити при будь заміні компонентів гальмівної системи.

Фахівці рекомендують використовувати якісні склади від перевірених виробників. Крім перевірки гальм, заодно не забудьте перевірити стан деталей підвіски і рульового управління (тяг, сайлентблоков, стійок стабілізатора, амортизатора і т. Д.).

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як не залишитися без гальм.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
новини авто
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