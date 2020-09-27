Як правильно підготувати автомобіля до далекої поїздки

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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Як правильно підготувати автомобіля до далекої поїздки

АвтоОбоз спільно з фахівцями компанії Bosch розбиралися, як правильно підготувати автомобіль до далекої дороги.

Літо закінчилося, але сезон авто подорожей триває. Оксамитовий сезон – ідеальний час для далеких поїздок: немає пекучої жари і великого скупчення туристів, та й ціни на відпочинок істотно знижені. Якщо ви відклали свою відпустку на осінь, саме час підготувати автомобіль до поїздки.

Готуємо авто до подорожі. фото:

  • Перевірте роботу гальмівної системи. Від її справності залежить ваша безпека на дорозі. Якщо гальмівні колодки зношені на 50%, фахівці рекомендують їх замінити на нові, особливо якщо ви відправляєтеся в гірську місцевість, де навантаження на гальмівну систему збільшується в рази.

  • Перевірте рівень робочих рідин та олив. Рівень гальмівної рідини, антифризу, води в бачку склоомивача, а також рівень моторного і трансмісійного олив повинні відповідати нормі. Якщо наближається термін планової заміни олив або гальмівної рідини, її краще провести до від'їзду. Це допоможе мінімізувати можливі ризики для авто, яке буде експлуатуватися з підвищеними навантаженнями.

Готуємо авто до подорожі. фото:

  • Перевірте тиск в шинах і цілісність протектора. Якщо плануєте поїздку в гори, де місцями може бути бездоріжжя, сльота або бруд, огляньте стан гуми: якщо залишкова глибина протектора менше 4 мм, то на таких колесах їхати не рекомендується. Обов'язково перевірте запасне колесо – переконайтеся, що воно в доброму стані, а в багажнику є повний комплект інструментів для заміни.

Перевірте тиск в шинах і цілісність протектора. фото:

  • Переконайтеся в справній роботі свічок запалювання. Рекомендований інтервал заміни для іридієвих і платинових свічок становить від 60 до 90 і більше тисяч км. При використанні свічок невідповідного типу і їх експлуатації понад норму відбувається ерозія електроду. Це призводить до погіршення характеристик і може викликати його руйнування. Свічки перед поїздкою краще встановити нові.

  • Перевірте приводні ремені на наявність пошкоджень, а також перевірте їх натяг.

  • Перевірте працездатність АКБ. Пам'ятайте: робоча напруга в акумуляторі становить 13,8 – 14,5 В; повністю заряджена батарея, відключена від навантажень, в справному стані повинна видавати не менше 12,6 – 12,7 В. Якщо зважилися на заміну, вибирайте акумулятор відомого бренду.

Перевірте працездатність АКБ. фото:

  • Перевірте роботу світлових приладів. Від справності освітлення багато в чому залежить комфорт і безпеку вашої подорожі. Під час довгої дороги абсолютно неможливо спрогнозувати, коли перегорить одна з численних ламп розжарювання, тому завчасно придбайте і візьміть з собою запасний комплект ламп.

  • Перевірте салонний фільтр. При експлуатації засмітився салонного фільтра частки бруду і пилу, що проникають в салон, можуть вивести з ладу систему кондиціонування. Результатом стане поява бактерій і цвілі, а внаслідок – і неприємного різкого запаху в автомобілі.

Перевірте салонний фільтр. фото:

  • Перевірте наявність аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки, світловідбивних жилетів та необхідного комплекту інструментів, в той числі, насоса, домкрата і балонного ключа. Не зайвими будуть рукавички і ліхтар.

Перевірте наявність необхідного обладнання та інструментів. фото:

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