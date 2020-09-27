Як правильно підготувати автомобіля до далекої поїздки

Перевірте тиск в шинах і цілісність протектора. Якщо плануєте поїздку в гори, де місцями може бути бездоріжжя, сльота або бруд, огляньте стан гуми: якщо залишкова глибина протектора менше 4 мм, то на таких колесах їхати не рекомендується. Обов'язково перевірте запасне колесо – переконайтеся, що воно в доброму стані, а в багажнику є повний комплект інструментів для заміни.