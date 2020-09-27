Як правильно підготувати автомобіля до далекої поїздки
АвтоОбоз спільно з фахівцями компанії Bosch розбиралися, як правильно підготувати автомобіль до далекої дороги.
Літо закінчилося, але сезон авто подорожей триває. Оксамитовий сезон – ідеальний час для далеких поїздок: немає пекучої жари і великого скупчення туристів, та й ціни на відпочинок істотно знижені. Якщо ви відклали свою відпустку на осінь, саме час підготувати автомобіль до поїздки.
Перевірте роботу гальмівної системи. Від її справності залежить ваша безпека на дорозі. Якщо гальмівні колодки зношені на 50%, фахівці рекомендують їх замінити на нові, особливо якщо ви відправляєтеся в гірську місцевість, де навантаження на гальмівну систему збільшується в рази.
Перевірте рівень робочих рідин та олив. Рівень гальмівної рідини, антифризу, води в бачку склоомивача, а також рівень моторного і трансмісійного олив повинні відповідати нормі. Якщо наближається термін планової заміни олив або гальмівної рідини, її краще провести до від'їзду. Це допоможе мінімізувати можливі ризики для авто, яке буде експлуатуватися з підвищеними навантаженнями.
Перевірте тиск в шинах і цілісність протектора. Якщо плануєте поїздку в гори, де місцями може бути бездоріжжя, сльота або бруд, огляньте стан гуми: якщо залишкова глибина протектора менше 4 мм, то на таких колесах їхати не рекомендується. Обов'язково перевірте запасне колесо – переконайтеся, що воно в доброму стані, а в багажнику є повний комплект інструментів для заміни.
Переконайтеся в справній роботі свічок запалювання. Рекомендований інтервал заміни для іридієвих і платинових свічок становить від 60 до 90 і більше тисяч км. При використанні свічок невідповідного типу і їх експлуатації понад норму відбувається ерозія електроду. Це призводить до погіршення характеристик і може викликати його руйнування. Свічки перед поїздкою краще встановити нові.
Перевірте приводні ремені на наявність пошкоджень, а також перевірте їх натяг.
Перевірте працездатність АКБ. Пам'ятайте: робоча напруга в акумуляторі становить 13,8 – 14,5 В; повністю заряджена батарея, відключена від навантажень, в справному стані повинна видавати не менше 12,6 – 12,7 В. Якщо зважилися на заміну, вибирайте акумулятор відомого бренду.
Перевірте роботу світлових приладів. Від справності освітлення багато в чому залежить комфорт і безпеку вашої подорожі. Під час довгої дороги абсолютно неможливо спрогнозувати, коли перегорить одна з численних ламп розжарювання, тому завчасно придбайте і візьміть з собою запасний комплект ламп.
Перевірте салонний фільтр. При експлуатації засмітився салонного фільтра частки бруду і пилу, що проникають в салон, можуть вивести з ладу систему кондиціонування. Результатом стане поява бактерій і цвілі, а внаслідок – і неприємного різкого запаху в автомобілі.
Перевірте наявність аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки, світловідбивних жилетів та необхідного комплекту інструментів, в той числі, насоса, домкрата і балонного ключа. Не зайвими будуть рукавички і ліхтар.
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