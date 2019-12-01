Як не "вбити" шиповані шини за сезон

Неправильна експлуатація може призвести до швидкого зносу шин і втрати шипів.

Якщо ви вибрали на зиму шиповані шини, OBOZREVATEL рекомендує звернути увагу на 5 простих способів зберегти гуму і не втратити шипів вже в перший сезон експлуатації. Важливо пам'ятати, що при втраті шипів шини втрачають свої основні переваги зчіпні якості погіршуються і збільшується гальмівний шлях. Якщо на покришці менше 50% шипів від початкового кількості, то використовувати її не рекомендується.

При втраті шипів зимові шини втрачають свої властивості nokiantyres.com

Як уникнути передчасної втрати шипів?

Чи не буксує!

При старті з місця або розгоні не варто сильно "газувати", особливо на асфальті. Пробуксовка коліс викликає різке збільшення навантаження на шипи. Це може привести до їх сильного зносу або від'єднання від шини. Та й з точки зору безпеки, будь-які різкі дії на зимовій дорозі можуть викликати занос або спровокувати ДТП.

Індикатор зносу допоможе контролювати стан шин nokiantyres.com

Паркуемся з розумом

На парковці бажано вибирати таку траєкторію руху, щоб вам не довелося обертати кермо, стоячи на одному місці. Чим більше ви будете крутити рульове колесо без руху, тим вище ймовірність вирвати шипи з посадочних місць.

Слідкуйте за тиском

Тиск в шинах необхідно перевіряти регулярно, бажано не рідше ніж один раз на три тижні. Якщо ж ви збирається в далеку дорогу, то перед поїздкою обов'язково перевірте тиск. Імовірність втрати шипів істотно зростає, якщо тиск в шинах менше рекомендованого автовиробником.

Тиск в шинах повинен відповідати рекомендаціям автовиробника nokiantyres.com

здоровий баланс

Балансування коліс виконується для того, щоб контакт шин з дорогою був рівномірним. Якщо колеса не збалансовані, то навантаження на шипи в місці контакту зростає. В результаті вони можуть деформуватися або від'єднатися, причому, чим вище швидкість руху, тим більша ймовірність втратити шипи.

Чи не сезон

Їздити на шиповану гуму в теплу пору року, все одно що кататися на ковзанах по асфальту. При їзді шина нагрівається, а в теплу пору вона нагрівається сильніше. Зимова гума має певний хімічний склад, який не дозволяє їй твердіти при низьких температурах. У теплу пору року зимова гума сильніше нагрівається, що веде до її підвищеного зносу. Природно, що при збільшенні навантаження, шипи швидко деформуються або відокремлюються від шин.

Використовувати зимові шини в теплу пору року небезпечно nokiantyres.com

Не варто забувати, що якість шин – важливий елемент безпеки на дорозі і до них потрібно ставитися уважно.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні представлені нові моделі зимових шипованих і фрикційних шин.

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