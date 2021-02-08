Як не потрапити у ДТП взимку: наші рекомендації

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Сервіс
7,5 т.
Як не потрапити у ДТП взимку: наші рекомендації

Їздити взимку у складних погодних умовах можна безпечно та комфортно, якщо дотримуватися простих рекомендацій, які підготував АвтоОбоз.

  • Перше, що необхідно зробити у разі погіршення погоди, – знизити швидкість.

  • За можливості, збільште дистанцію до найближчого авто.

  • Не робіть різких рухів кермом. На слизькому покритті це може призвести до заносу.

  • Управляти педалями "газу" та натискати гальма необхідно плавно.

  • Періодично перевіряйте зчеплення коліс із дорогою, виконуючи плавне гальмування. Це допоможе краще розуміти, наскільки слизьке покриття на дорозі, та у який момент колеса починають блокуватися.

Якщо ваш автомобіль оснащений ABS, під час екстреного гальмування утримуйте педаль гальма під тиском. Якщо ABS немає – не допускайте повного блокування коліс, гальмуєте переривчастими натисканнями на педаль, щоб зберегти контроль над машиною.

  • У разі виникнення заносу в жодному разі не використовуйте гальмо, а сконцентруйтеся на керування кермом та педаллю "газу".

У випадку з переднім приводом акуратне використання керма та плавне збільшення подачі палива дозволять стабілізувати машину та повернути їй прямолінійний напрямок руху. У разі із заднім приводом під час занесення необхідно скинути "газ" та повернути кермо у бік заносу.

Повнопривідний автомобіль – найстабільніший з усіх трьох типів приводу. Але зрив у ковзання відбувається різко, і це треба пам'ятати. Працювати "газом", у будь-якому випадку, потрібно плавно. У разі достатньої тяги машина знову стане керованою.

Перше, що необхідно зробити під час погіршення погоди, – знизити швидкість

  • Прогнозуйте ситуацію наперед. Якщо зимова дорога погано очищена, освітлена, видно ділянки льоду або попереду крутий поворот – заздалегідь зменште швидкість та будьте уважні.

  • Під час руху в дворах та на відкритому паркінгу підтримуйте мінімальну швидкість, щоб встигнути вчасно загальмувати в екстреній ситуації.

  • Гальмувати необхідно виключно на рівних колесах, якщо вони вивернуті, занесення не уникнути.

  • Якщо зіткнення не вдається уникнути, – не робіть різких рухів, це може призвести до більш тяжких наслідків. Постарайтеся зберегти максимальний контроль над машиною.

  • Якщо є можливість не використовувати особистий автомобіль та пересуватися громадським транспортом, скористайтеся цим.

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