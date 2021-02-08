Як не потрапити у ДТП взимку: наші рекомендації

Їздити взимку у складних погодних умовах можна безпечно та комфортно, якщо дотримуватися простих рекомендацій, які підготував АвтоОбоз.

Перше, що необхідно зробити у разі погіршення погоди, – знизити швидкість.

За можливості, збільште дистанцію до найближчого авто.

Не робіть різких рухів кермом. На слизькому покритті це може призвести до заносу.

Управляти педалями "газу" та натискати гальма необхідно плавно.

Періодично перевіряйте зчеплення коліс із дорогою, виконуючи плавне гальмування. Це допоможе краще розуміти, наскільки слизьке покриття на дорозі, та у який момент колеса починають блокуватися.

Якщо ваш автомобіль оснащений ABS, під час екстреного гальмування утримуйте педаль гальма під тиском. Якщо ABS немає – не допускайте повного блокування коліс, гальмуєте переривчастими натисканнями на педаль, щоб зберегти контроль над машиною.

У разі виникнення заносу в жодному разі не використовуйте гальмо, а сконцентруйтеся на керування кермом та педаллю "газу".

У випадку з переднім приводом акуратне використання керма та плавне збільшення подачі палива дозволять стабілізувати машину та повернути їй прямолінійний напрямок руху. У разі із заднім приводом під час занесення необхідно скинути "газ" та повернути кермо у бік заносу.

Повнопривідний автомобіль – найстабільніший з усіх трьох типів приводу. Але зрив у ковзання відбувається різко, і це треба пам'ятати. Працювати "газом", у будь-якому випадку, потрібно плавно. У разі достатньої тяги машина знову стане керованою.

Прогнозуйте ситуацію наперед. Якщо зимова дорога погано очищена, освітлена, видно ділянки льоду або попереду крутий поворот – заздалегідь зменште швидкість та будьте уважні.

Під час руху в дворах та на відкритому паркінгу підтримуйте мінімальну швидкість, щоб встигнути вчасно загальмувати в екстреній ситуації.

Гальмувати необхідно виключно на рівних колесах, якщо вони вивернуті, занесення не уникнути.

Якщо зіткнення не вдається уникнути, – не робіть різких рухів, це може призвести до більш тяжких наслідків. Постарайтеся зберегти максимальний контроль над машиною.

Якщо є можливість не використовувати особистий автомобіль та пересуватися громадським транспортом, скористайтеся цим.

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