Впала потужність? Перевіримо фільтр

Зміна сезону – час, коли важливо приділити увагу технічному стану свого автомобіля. У тому числі перевірити, чи не час міняти паливний фільтр.

Він служить для додаткового очищення палива, відсіваючи дрібні частинки пилу і бруду, а також воду. Так він захищає компоненти двигуна від забруднення і продовжує термін їх служби.

Коли?

Перші ознаки проблем з паливним фільтром – автомобіль погано заводиться, можуть бути ривки при русі, втрата потужності і динаміки при обгоні. Через засмічення паливного фільтра бензин (дизель) починає подаватися з перебоями. Це відразу позначається на ефективності роботи всіх елементів паливної системи: знижується продуктивність паливного насоса, підвищується знос деталей двигуна. Якщо засмічений паливний фільтр в дизельному двигуні почне пропускати частинки бруду, з ладу може вийти форсунки або ТНВТ.

Терміни заміни паливного фільтра регламентовані автовиробником. Але з урахуванням не завжди ідеальної якості палива та запилення наших доріг, відвідувати СТО для перевірки паливної системи краще частіше, ніж рекомендовано виробниками.

Який?

Підібрати правильно фільтр не менш важливо. Сучасні бензинові і дизельні системи упорскування дуже чутливі до чистоти палива. Навіть найдрібніші сторонні частинки можуть призвести до їх передчасного зносу. Тому краще не економити на покупці якісного фільтра, ніж згодом витрачатися на дорогий ремонт двигуна.

Після заміни фільтра паливна система вимагає регулювання, виконання якої краще довірити фахівцям volkswagen.com

Де?

На перший погляд, заміна фільтра може здатися простим завданням, але це не завжди так.

По-перше, багато що залежить від конкретної марки і моделі автомобіля. Деякі виробники відводять для розташування паливного фільтра важкодоступні місця, дістатися до яких досить складно. А в тих випадках, коли паливний фільтр інтегрований в паливний модуль, самостійно витягти його для заміни в принципі неможливо.

По-друге, процес заміни паливного фільтра вимагає дотримання суворих заходів безпеки: деяку кількість палива при від'єднанні відпрацювала деталі неминуче проллється, і досить однієї іскри, щоб воно запалало. Тому автомобіль необхідно знеструмити, а також переконатися, що поблизу відсутні інші потенційні джерела небезпеки.

По-третє, після заміни фільтра паливна система вимагає регулювання, виконання якої краще довірити фахівцям.

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