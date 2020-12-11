Вибрати 'двірники' допоможе додаток Bosch Wiper App

Компанія Bosch оновила додаток Wiper App – тепер вибір "двірників" доступний і для комерційного автотранспорту

Про це повідомляє пресслужба виробника. З останнім оновленням в додаток були додані 318 моделей автомобілів, а їх загальна кількість у базі перевищила 1700.

На вибір щіток склоочисника для автомобіля впливають не тільки відмінності у властивостях і характеристиках. Не менш важливо, щоб обрані щітки підходили до існуючого кріпленню, відповідали габаритам і геометрії стекол. Додаток Bosch Wiper App полегшує процес вибору відповідних "двірників", позбавляючи водія від необхідності запам'ятовувати всі необхідні параметри. Досить вказати модель свого автомобіля – і відповідні варіанти система підбере сама.

Вибравши потрібний варіант, користувач отримує рейтинг доступних варіантів відповідних для нього щіток склоочисників, а також можливість переглянути детальну інформацію про кожну з них, включаючи артикул для замовлення , відеоінструкції з установки та ін. Додаток доступний для скачування в AppStore та Google Play.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно вибрати щітки склоочисника, а також чому важливо міняти задній "двірник".