Вибираємо шини для літнього сезону: на що звернути увагу

Розхожа фраза "автомобіль – не розкіш, а засіб пересування", в умовах карантину набуває зовсім іншого звучання.

Вибираємо літні шини: на що звернути увагу nokiantyres.com

Коли громадський транспорт не працює, саме автомобіль залишається єдиним засобом дістатися куди-небудь всією сім'єю. І в такій ситуації як ніколи важлива готовність і надійність техніки.

Незважаючи на нетипово м'яку зиму, відповідальні автомобілісти все ж "перевзулися" по сезону, як того вимагають ПДР і здоровий глузд. Навесні для багатьох з них настає час оцінити готовність річного комплекту пережити ще один сезон. І тут власники шин Nokian Tyres знаходяться в привілейованої позиції, адже вони можуть швидко і без будь-якого інструментарію перевірити залишкову глибину протектора.

У шинах Nokian Tyres є унікальний індикатор зносу шини DSI (Driving Safety Indicator). Він розташований на протекторі і являє собою цифру, яка ніколи його залишкову глибину в міліметрах.

Вибираємо літні шини: на що звернути увагу nokiantyres.com

Згідно ПДР України, мінімально дозволений залишок глибини протектора шин для легкових автомобілів вагою до 3,5 тонн становить 1,6 мм. Однак, в реальних умовах настійно рекомендовано міняти шини, як тільки зітреться остання цифра – 4. Шина з залишком протектора менше 4 міліметрів може не впоратися з відведенням води з плями контакту в разі, якщо водій потрапить в сильна злива.

Вибираємо літні шини: на що звернути увагу nokiantyres.com

В асортименті шин Nokian Tyres кожен клієнт знайде модель, яка підходить саме йому. Наприклад, швидкісна Nokian Hakka Black 2 для активних водіїв забезпечує передбачуваність як при русі по прямій, так і при маневруванні на високій швидкості. Технологія Dynamic Grip дозволяє шині адаптуватися до нерівностей поверхні і швидко реагувати на повороти керма навіть у дощову погоду.

У свою чергу Nokian Hakka Blue 2 дозволяє зберегти контроль над машиною на мокрій дорозі, запобігаючи акваплануванню навіть в сильний дощ. Ламелі Dry Touch 2 ефективно видаляють вологу з плями контакту, відводячи воду в широкі головні канавки, форма ламелей гарантує стабільний рівень у міру зносу шини.

Вибираємо літні шини: на що звернути увагу nokiantyres.com

Nokian Hakka Green 2 – кращий вибір для компактного міського автомобіля. Ця шина має низький опір коченню, що заощадить паливо і продовжить термін служби – зносостійкість Nokian Hakka Green 2 на 15% вище, ніж у попередниці. Шина комфортна в експлуатації завдяки технології "тихих боковин" Silent Sidewall, а гумова суміш з розумною силікою адаптується до погодних умов, забезпечуючи зчеплення і керованість навіть на мокрій дорозі.

Вибираємо літні шини: на що звернути увагу nokiantyres.com

Крім того, шини Nokian Hakka Blue 2 і Hakka Black 2 існують у версіях SUV для кросоверів – в них використовуються надміцні арамідні волокна, що захищають боковини шини від раптових проколів і порізів. При раптовому наїзді на бордюр або вибоїну на дорозі технологія Nokian Aramid Sidewalls збереже цілісність шини та гроші водія.

Вибираємо літні шини: на що звернути увагу nokiantyres.com

Шини Nokian Rotiiva створені для важких пікапів, а для підкорювачів по-справжньому важкого офроуд передбачена модель Rockproof – "зубаста" позашляхова модель, здатна чіплятися за розріджений грунт і проїхати там, де інші загрузнуть на підступах. Nokian Rockprof також рекомендована для їзди по гострому камінню – наприклад, в горах.

Вибираємо літні шини: на що звернути увагу nokiantyres.com

Клієнти Nokian Tyres, купивши шини в шинних центрах Vianor, зможуть скористатися перевагами розширеної Hakka-гарантії: якщо ви випадково пошкодили шину, її безкоштовно відремонтують або замінять на нову протягом року з моменту покупки. З огляду на стан наших доріг, додаткова страховка точно не зашкодить.

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