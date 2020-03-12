Українські власники BMW і Mini отримали доступ до мобільних додатків myBMW UA/myMINI UA – спільному проекту BMW Group і "АВТ Баварія Україна".

Як стало відомо OBOZREVATEL, вже сотні власників авто і шанувальників брендів в Україні приєдналися до інтерактивного сервісу myBMW UA/myMINI UA. Вони відкрили для себе доступ до унікальних подій та новин, несподіваним можливостям, а також закритим заходам брендів BMW і Mini.

В Україні стали доступні додатки myBMW UA і myMINI UА bmw.ua

Користувачі програми мають можливість першими отримати найсвіжіші новини компанії, інформацію про сервісні акції та спеціальні пропозиції. Вони дізнаються про можливості стати гостями заходів BMW і Mini Україна або, наприклад, зможуть стати володарями фірмової продукції BMW і Mini Lifestyle, за допомогою участі в онлайн-активаціях і різних конкурсах.

В Україні стали доступні додатки myBMW UA і myMINI UА bmw.ua

Додатковою перевагою сервісу є відкритий доступ до всього складу нових автомобілів і авто з пробігом, де можна вибрати вподобану модель. Також можна без зусиль оформити заявку на тест-драйв, сервіс або технічне обслуговування всього в кілька кліків. Тут же можна запросити пропозицію за умовами кредитування або страхування. Спілкуватися онлайн з дилерським центром, отримуючи всю необхідну інформацію.

Відтепер кожен покупець нового автомобіля BMW або Mini може активувати функцію телематичного контакту автомобіля і додатки, з чим відкриється можливість спостерігати за станом транспортного засобу: місце розташування, швидкість, температура, стан акумулятора, залишок палива і запас ходу на цьому залишку і багато іншого.

В Україні стали доступні додатки myBMW UA і myMINI UА bmw.ua

Крім цього, при кожному запуску двигуна відбувається оперативна перевірка стану основних систем, результати якої відразу видно в додатку і, при необхідності, є можливість в режимі реального часу зв'язатися з дилерським центром для отримання консультації професіоналів.

З додаткових можливостей для власників – відстеження стилю водіння, яке удосконалить водійський досвід і зробить його ще більш ефективним, і збережена в системі історія поїздок авто, яка допоможе не втратити цікаві або значущі маршрути. Серед них також швидкий доступ до вбудованого контакту Roadside Assistance для отримання допомоги на дорозі і спеціальні push-повідомлення, які відстежують перевищення швидкості, пошкодження припаркованого авто і евакуацію автомобіля.

В Україні стали доступні додатки myBMW UA і myMINI UА bmw.ua

Деякі моделі, котрі перебувають в експлуатації, також можуть бути дооснащена даної телематической функцією. Власники можуть проконсультуватися у офіційних дилерів BMW і Mini про можливість дообладнання своїх авто.

Встановлюйте мобільний додаток myBMW UA / myMINI UA і будьте на зв'язку з вашим автомобілем і світом BMW і MINI.

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