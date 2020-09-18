В Україні презентували нову лінійку шин Nokian Tyres

В Україні відбулася презентація нових літніх шин Nokian Tyres для майбутнього літнього сезону 2021.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Через кілька днів після офіційного дебюту нових літніх шин, новинки презентували в Україні.

Компанія Nokian Tyres завоювала визнання автолюбителів в першу чергу, як виробник шин для складних зимових умов. Однак, з урахуванням глобального потепління і розширення ринків збуту, фінський виробник активно збільшує лінійку літніх шин.

Nokian Hakka Green 3

Нова літня шина Nokian Hakka Green 3 преміум-класу створена для мінливих погодних умов. Вона забезпечує низький опір коченню і безпеку на мокрій дорозі з ранньої весни до холодних осінніх днів. За показниками комфорту поїздки і дбайливого ставлення до навколишнього середовища ця літня шина стане хорошим вибором для компактних і середньорозмірних сімейних автомобілів.

В основі новинки лежить концепція Green Sense, яка дозволяє шині швидко зупинятися, а також ефективно запобігати аквапланування на дорогах навіть з глибокими коліями. Керованість залишається стабільною, точною та комфортною і на сухому покритті, і під дощем.

Біо-смола в складі гумової суміші підвищує зносостійкість, покращує паливну економічність, а також забезпечує надійне зчеплення з вологою поверхнею.

Зносостійкість нової шини Nokian Hakka Green 3 стала вище на 35% в порівнянні з показниками попередньої моделі. Це означає, що вона прослужить як мінімум на один сезон довше або приблизно 10000 кілометрів пробігу на одному комплекті, в залежності від стилю водіння. Рівень зчеплення з мокрим покриттям і ефективність використання палива згідно з європейською маркування шин відносять Nokian Hakka Green 3 до кращих моделей на ринку в класах "А" та "В". А пропонований асортимент типорозмірів дозволить використовувати новинку на найсучасніших гібридах і електромобілях.

Nokian Hakka Van

Ще одна новинка преміального сімейства Hakka адресована власникам мікроавтобусів і фургонів. Незважаючи на те, що ця модель створена для комерційної техніки, за своїми характеристиками вона не поступається аналогам для звичайних легкових автомобілів. В даному випадку, мова йде про точність управління, стабільності і акустичний комфорт. Незалежно від того, чи здійснюєте ви доставку вузькими міськими вулицями, або курсуєте на фургоні сільськими горбистими дорогами, Nokian Hakka Van безпечно доставить важкі вантажі в пункт призначення, зберігаючи спокій водія і власника бізнесу.

Nokian Hakka Van – стане хорошим вибором для професіоналів і автомобільних мандрівників завдяки чудовому зчепленню на мокрій дорозі і стійкості до аквапланування в поєднанні з вражаючою довговічністю. Зносостійкість нової шини істотно збільшено завдяки унікальній технології Aramid Sidewalls, яка захищає боковину від ударів і порізів, міцній конструкції і особливої гумової суміші з використанням новітніх матеріалів.

Концепція Durable Control & Comfort, розроблена найпівнічнішим у світі виробником шин для комфортного і передбачуваного управління під час мінливого літа. Низький опір коченню забезпечує економію палива і зменшує шкідливі викиди.

Nokian Nordman SZ2

Літня шина Nokian Nordman SZ2 призначена для активних водіїв. Високоефективна шина розроблена для спортивних автомобілів і відноситься до категорії UHP. Вона забезпечує точність реакцій при повороти керма, дозволяючи зберегти контроль над машиною на асфальті і гравії.

Інноваційні канавки Hydro Grooves ефективно протистоять акваплануванню, відводячи воду з плями контакту в поздовжні канавки. Особливий склад гумової суміші дозволяє протектору витримувати сильні навантаження при їзді по розбитим дорогам, забезпечує високу стійкість до порізів і ударів, покращує комфорт і знижує шум.

Nokian Nordman S2 SUV

Ще одна новинка фінського виробника призначена зростаючої кількості власників кросоверів і позашляховиків. Nokian Nordman S2 SUV витримує високі навантаження на бездоріжжі і гравійних покриттях. Висока міцність цієї спортивної шини дозволяє продовжувати рух в найскладніших дорожніх умовах.

Кулеподібні канавки Trumpet Grooves ефективно видаляють воду із зони контакту, підвищуючи зчеплення навіть на залитих дощем дорогах. "Кігті" Off-Road Claws міцно чіпляються за дорожнє покриття, підвищуючи рівень зчеплення і ефективність гальмування на піщаних грунтах і м'якій поверхні. Виштовхувачи каменів Stone Ejectors перешкоджають накопиченню каменів в канавках і блоках протектора, запобігаючи пошкодженню шин. Широкий асортимент типорозмірів містить спеціальні моделі з індексом XL, призначених для автомобілів підвищеної вантажопідйомності.

Придбати нові моделі літніх шин сімейств Nokian Hakka і Nokian Nordman українські автолюбителі зможуть вже навесні наступного року.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, в чому відмінності шин преміум-класу від "бюджетних" аналогів.