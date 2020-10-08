Страхова або МТСБУ: хто відшкодує збитки від ДТП

Сергій Іванов Сервіс 17:00, 8.10.2020

АвтоОбоз розбирався, в яких випадках страхове відшкодування виплачує не страхова компанія, а МТСБУ?

  • Перший і найбільш поширений випадок – винуватцем ДТП є водій без поліса ОСАЦВ. Бюро проводить виплату компенсації потерпілому з гарантійних фондів, а потім пред'являє регресний позов до винуватця ДТП. В цьому випадку потерпілому не доведеться звертатися до суду, щоб самостійно отримати з винуватця кошти для компенсації збитків, а, крім того, він отримає свої гроші незалежно від фінансових можливостей винуватця.

  • Другий випадок, якщо винуватець ДТП відноситься до пільгової категорії громадян, він інвалід першої групи або учасник бойових дій. У таких випадках регресивний позов не пред'являється, оскільки ця пільга передбачена державою. Єдина умова: якщо винуватець ДТП є учасником бойових дій, він зобов'язаний підтвердити свій статус наданням копії документа, завіреного належним чином.

  • Третій випадок, якщо винуватець зник з місця ДТП, або ДТП сталося з автомобілем, яким заволоділи неправомірно, наприклад, викравши його.

  • Четвертий випадок – МТСБУ виплачує компенсацію, якщо страхова компанія винуватця ДТП визнана банкрутом або ліквідована в установленому порядку, а також, якщо компанія, припинила свою роботу, і не виконала всіх зобов'язань перед постраждалими.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , з 2022 року в Україні мають намір повернути обов'язковий техогляд транспортних засобів.

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