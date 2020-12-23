СТО Bosch Service отримали нагороди конкурсу "Кращий автосервіс Україна 2020"

За результатами всеукраїнської акції "Кращий автосервіс України 2020" дві автомайстерні мережі Bosch Service увійшли до списку фіналістів.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Bosch Service Автодром Тернопіль отримав нагороду у категорії VIP СТО, а також "Краща СТО з експрес ремонту та обслуговування легкових автомобілів". А Bosch Service Tandem у Чернівцях перемогла у категорії "Краща універсальна СТО".

Мережа СТО Bosch Service здобула перемогу у трьох номінаціях конкурсу bosch.ua

Крім того, Bosch Service Автодром Тернопіль переміг у спеціальній номінації "Перспектива 2021". Лише за рік своєї роботи інтелектуальному автосервісу мережі вдалося завоювати прихильність автовласників та стати кращим СТО у місті.

Засновник мережі авторизованих сервісних станцій "Автодром" Олег Романюк прокоментував перемогу свого наймолодшого автосервісу, створеного за стандартами Bosch: "Автодром у Тернополі – це вже третє СТО, створене за моделлю Бош Авто Сервіс. Bosch. Ми вдячні нашим клієнтам за зворотний зв’язок та високу оцінку нашої роботи".

Мережа незалежних автосервісів Bosch Service в Україні об'єднує 100 СТО bosch.ua

"Вже декілька років поспіль СТО мережі Bosch Service посідають провідні позиції у рейтингу кращих автосервісів України. Це свідчить про високу оцінку їх роботи з боку клієнтів, визнання майстерності та професіоналізму персоналу, а також підтверджує високі стандарти сервісу компанії Bosch. Ми раді успіху наших партнерів і вітаємо їх з перемогою" – зазначив Костянтин Кляхін, керівник відділу розвитку автосервісних концепцій компанії Bosch в Україні та Молдові.

Мережа незалежних автосервісів Bosch Service в Україні об'єднує 100 СТО. Усі вони оснащені найсучаснішими діагностичними системами для швидкого та точного усунення несправностей, а персонал пройшов відповідне навчання. До того ж компанія Bosch надає своїм партнерським станціям постійну технічну підтримку.

компанія Bosch надає своїм партнерським станціям постійну технічну підтримку bosch.ua

Рейтинг-акція "Кращий автосервіс України 2020" проводиться щорічно для визначення кращих автомайстерень у понад 20 номінаціях. Цього року заявки на участь подали 786 станцій технічного обслуговування.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вибрати "двірники" допоможе додаток Bosch Wiper App.