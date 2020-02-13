Штормове попередження: як підготуватися до зимової негоди

Зима виявилася теплою, але кліматичні катаклізми можуть викликати різку зміну погоди. Щоб бути готовим до несподіванок, в Nokian Tyres підготували рекомендації для читачів АвтоОбоза :

Взимку варто прислухатися до прогнозів синоптиків nokiantyres.ua

Слідкуйте за прогнозом погоди. Проста рекомендація, яка в критичний момент дозволить як мінімум заощадити час жителів великих міст. У разі передбачуваного снігового колапсу водіям запропонують скористатися метро і трамваєм. Інакше варто приготуватися до сильних заторів і упевнитися, що палива в автомобілі вистачить на кілька годин роботи двигуна. Дана рекомендація стосується перш за все жителів Києва, але автомобілі на "лампочці" зустрічаються в заторах і в інших містах.

Метеозведення особливо важливо враховувати при плануванні заміських поїздок. Дороги за містом чистять не так інтенсивно, а снігопад при температурі близькій до нуля означає, що їхати доведеться по слизькому асфальту. Тут потрібно тверезо оцінювати свої сили і стан автомобіля: якщо водій відчуває невпевненість, краще по можливості перенести поїздку. Якщо ж прийнято рішення їхати незважаючи на погоду, варто бути готовим до значного зниження зчеплення з дорогою і подовженню гальмівного шляху.

Збираючись в дальню дорогу варто поцікавитися прогнозом погоди по маршруту подорожі nokiantyres.ua

Свіжі щітки склоочисників і заправлений бачок омивача. Велика кількість бруду з-під коліс сусідів по трафіку за кілька хвилин покриють лобове скло шаром багнюці. Тому, особливо в далеких поїздках, рекомендується мати запас омиваючої рідини в багажнику. Не варто забувати про регулярну заміну "двірників", причому, не лише на лобовому склі, а й на задньому.

Навички водіння на слизькому покритті. Для початку, варто віддавати собі звіт в тому, що дорожні умови змінилися і вимагають підвищеної уваги. Необхідно хоча б в теорії ознайомитися з поведінкою автомобіля в ковзанні залежно від приводу – переднього, заднього або повного.

Експлуатація авто взимку вимагає максимальної концентрації уваги nokiantyres.ua

У разі занесення заднеприводного авто кермо потрібно повернути в бік заносу і прибрати газ, для передньопривідного – додати газ, повертаючи кермо в сторону потрібної траєкторії. Для повнопривідних машин можна виділити загальне правило: при додаванні газу в ковзанні радіус повороту збільшується, при скиданні – зменшується.

Необхідно пам'ятати про характер поведінки авто в разі занесення nokiantyres.ua

Якісні зимові шини. Повний привід в снігопад, безумовно, буде не зайвим, але основний фактор, що впливає на безпеку і здатність без пригод дістатися до пункту призначення – вибір шин. Якісні преміум-шини Nokian Tyres навіть на льоду борються за зчеплення і зберігають керованість автомобіля, їх переваги підтверджені незалежними тестами.

Новини Nokian Tyres представила нові зимові шини для українських автомобілістів

Навіть міські хетчбеки, оснащені шипованими шинами Nokian Hakkapeliitta 9, в снігу будуть демонструвати чудеса прохідності. Більш підходящі для нинішньої зими, фрикційні Nokian Hakkapeliitta R3 і WR Snowproof в разі негоди також не підведуть водія і забезпечать передбачуваність поведінки автомобіля.

Правильний вибір зимових шин дозволить зробити поїздку приємною, а головне – безпечної nokiantyres.ua

Більш детальну інформацію про компанії Nokian Tyres і шинах Nokian ви знайдете на сайті, а також читайте новини на корпоративних сторінках Facebook і Instagram.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зберегти шиповані шини і підвищити термін їх експлуатації.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!