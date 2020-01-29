Розумна камера врятує життя: Bosch представив унікальну технологію

Компанія Bosch розробила нову систему контролю стану водія на основі камер і засобів штучного інтелекту.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Сонливiсть, зниження концентрації, непристебнутий пасок безпеки, – далеко не повний список проблем, який можуть привести до ДТП. Для запобігання критичних ситуацій і можливих нещасних випадків в конструкцію авто планується інтегрувати системи, які будуть контролювати стан водія і пасажирів у салоні.

Компанія Bosch розробила нову систему контролю стану водія на основі камер і засобів штучного інтелекту bosch-presse.de

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У компанії Bosch розробили систему контролю за станом водія на основі камер і засобів штучного інтелекту (ШI). "Якщо автомобіль буде "знати", що відбувається з водієм і пасажирами, водіння стане більш безпечним і комфортним", – коментує Харальд Крегер, член правління німецького виробника.

Тенології контролю за стан водія допоможуть знизити ризик ДТП bosch-presse.de

Система може бути запущена у виробництво в 2022 році. До цього часу в планах Євросоюзу внести такі технологи безпеки, як система попередження про зниження концентрації і засинання, в перелік стандартного оснащення для всіх нових автомобілів. За прогнозами Комісії ЄС, за період до 2038 року завдяки новим вимогам до оснащення автомобілів засобами активної безпеки, близько 25 тисяч життів можуть бути врятовані, і не менше 140 тисяч важких травм запобігти.

Засоби стеження за станом водія будуть актуальні і для розробки системи автоматизованого водіння. Якщо в процесі руху відбувається передача управління від автопілота до водія, система повинна упевнитися, що в цей момент водій повністю контролює дорожню ситуацію.

Розумна камера, що постійно стежить за станом водія

Дослідження показали, що майже кожен 10 нещасний випадок викликаний зниженням концентрації або станом сонливості. Це спонукало інженерів Bosch взятися за розробку системи контролю, яка розпізнає ознаки втоми водія, попереджає його про небезпеку і надає допомогу в управлінні.

Дослідження показали, що майже кожен 10 нещасний випадок викликаний зниженням концентрації або станом сонливості bosch-presse.de

Вбудована в кермо камера направлена на обличчя водія, а програмне забезпечення розпізнає положення повiк, і реагує, якщо людина заплющує очі. Реакція передбачена і на той випадок, коли водій відволікся від дороги і повернув голову до пасажирів на передньому чи задньому сидінні. Завдяки ШІ система робить висновки з отриманої інформації: вона може попередити про небезпеку неуважного водія, порекомендувати зробити зупинку для відпочинку, а, в деяких випадках знизити швидкість руху. Точна реакція може залежати від налаштувань, вибраних автовиробником, і вимог законодавства.

"Камери і штучний інтелект дозволяють перетворити автомобіль на рятувальника", – зазначає Харальд Крегер. Створюючи свою систему, інженери Bosch задіяли інтелектуальні алгоритми обробки зображень і засоби машинного навчання, що дозволяють стежити за поведінкою водія.

Щоб розпізнавати стан втоми і сонливості, систему навчають на прикладі реальних ситуацій і відео з різним становищем століття і частотою кліпання. На основі цих даних штучний інтелект робить висновки про ступінь втоми водія і видає попередження, відповідне ситуації, а також підключає інші системи активної безпеки.

Розроблена Bosch система стежить не тільки за водієм, а й за пасажирами bosch-presse.de

Планується, що Європейська програма тестування нових автомобілів (NCAP) буде враховувати наявність систем моніторингу в рейтингу безпеки транспортних засобів вже з 2025 року.

Камера, що стежить за пасажирами

Розроблена Bosch система стежить не тільки за водієм, а й за пасажирами. Для цього камера, встановлена над або під дзеркалом заднього виду, контролює весь салон. Система здатна стежити за тим, чи пристебнуті діти або дорослі пасажири задніх рядів пасками безпеки, і попереджає водія, якщо бачить, що паски не задіяні.Система також запобіжить спрацьовування подушки безпеки, якщо сидіння пасажира зайнято дитячим кріслом.

Тенології контролю за стан водія допоможуть знизити ризик ДТП bosch-presse.de

Дитина в салоні

Замикання дитини в салоні припаркованого автомобіля нерідко представляє смертельну небезпеку. У США в 2018 році загинуло більше 50 дітей (за даними KidsAndCars.org), коли їх ненадовго залишали без нагляду, або коли вони залишалися в салоні непоміченими. Нова технологія зможе розпізнавати і цю небезпеку і попереджати власника автомобіля повідомленням, відправленим на смартфон. У разі надзвичайної ситуації, система буде самостійно звертатися в службу порятунку.

Камера для підвищення комфорту

Нова технологія також підвищує зручність водіння. Камера спостереження дозволяє визначити, хто збирається вести машину, і відрегулювати дзеркало заднього виду, положення сидіння, висоту рульового колеса і параметри інформаційно-розважальної системи відповідно індивідуальним уподобанням водія. Також камеру можна використовуватидля управління налаштуваннями і програванням мультимедіа за допомогою жестів або погляду.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Нацполіціі опублікували страшні дані про кількість ДТП в Україні.

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