Розширена гарантія на шини Nokian Tyres: що це і як працює

Компанія Nokian Tyres не тільки виробляє високоякісні шини для різних умов і різноманітної гами автомобілів, але і пропонує унікальний сервіс під назвою Розширена гарантія (Hakka Guarantee).

АвтоОбоз розбирався, що ж таке Розширена гарантія і як цей сервіс працює.

Що таке Розширена гарантія?

Розширена гарантія від Nokian Tyres передбачає безкоштовний ремонт або заміну пошкодженої шини протягом року з дня купівлі шин у шинному центрі Vianor.

Розширена гарантія від Nokian Tyres передбачає безкоштовний ремонт або заміну пошкодженої шини протягом року з дня покупки шин в шинному центрі Vianor nokiantyres.com

Уявіть, ви вирушили у відпустку й по дорозі несподівано пробили цвяхом шину. Не біда, міняєте пошкоджену шину на "запаску", приїжджаєте в найближчий шинний центр Vianor і вам її відремонтують абсолютно безкоштовно. Якщо пошкодження виявиться більш серйозним, то шину вам замінять, до того ж так само безкоштовно! І не варто плутати Розширену гарантію зі звичайною 5-річною заводською гарантією, яка надається на всі шини NokianTyres.

Якщо пошкодження виявиться більш серйозним, то шину вам замінять, до того ж так само безкоштовно nokiantyres.com

Як отримати Розширену гарантію?

Під час купівлі шин Nokian Tyres шинний центр заносить інформацію до єдиного електронного реєстру та видає покупцеві електронний гарантійний талон з унікальним номером. Після цього покупцеві надсилається СМС-ка з присвоєним унікальним номером талона. Все талони зберігаються в єдиному електронному реєстрі.

Як скористатися послугою Розширеної гарантії?

Право на отримання гарантійного обслуговування дають тільки експлуатаційні ушкодження шин природного характеру (прокол, розрив, здуття боковини і т.п.). Споживач надає:

пошкоджену шину;

СМС-повідомлення, з присвоєним унікальним номером гарантійного талона;

посвідчення водія;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, на якому встановлені шини.

Право на отримання гарантійного обслуговування дають тільки експлуатаційні ушкодження шин природного характеру nokiantyres.com

Скористатися сервісом можна в тому разі, якщо:

з моменту придбання пошкодженої шини в шинному центрі пройшло не більше ніж рік;

пошкодження шини не є негарантійним випадком;

залишкова глибина протектора пошкодженої шини ≥ 4 мм;

шина використовувалася відповідно до правил експлуатації.

Залишкова глибина протектора пошкодженої шини повинна бути не менш ніж 4 мм nokiantyres.com

На які моделі шин Nokian Tyres діє Розширена гарантія?

"Хакка Гарантія" поширюється на:

зимові шини Nokian Hakkapeliitta R3 і R3 SUV, Nokian WR SUV 4, Nokian Hakkapeliitta 9 і 9 SUV, Nokian Hakkapeliitta 8 і 8 SUV;

літні шини Nokian моделей Nokian Hakka Black 2 і Black 2 SUV, Nokian Hakka Blue 2 і Blue 2 SUV, а також на Nokian Hakka Green 2.

nokiantyres.com

Подробиці щодо Розширеної гарантії і списку шинних центрів можна дізнатися на сайті компанії або за телефоном гарячої лінії – 0 800 50 11 20.