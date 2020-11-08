Розширена гарантія на шини Nokian Tyres: що це і як працює

Компанія Nokian Tyres не тільки виробляє високоякісні шини для різних умов і різноманітної гами автомобілів, але і пропонує унікальний сервіс, під назвою Розширена гарантія (Hakka Guarantee).

АвтоОбоз розбирався, що ж таке Розширена гарантія, і як цей сервіс працює.

Що таке Розширена гарантія?

Розширена гарантія від Nokian Tyres передбачає безкоштовний ремонт або заміну пошкодженої шини протягом року з дня покупки шин в шинному центрі Vianor.

Уявіть, ви вирушили у відпустку і по дорозі несподівано пробили цвяхом шину. Не біда, міняєте пошкоджену шину на "запаску", приїжджаєте в найближчий шинний центр Vianor і вам її відремонтують абсолютно безкоштовно. Якщо пошкодження виявиться більш серйозним, то шину вам замінять, причому, так само безкоштовно! І не варто плутати Розширену гарантію зі звичайною 5-річної заводською гарантією, яка надається на всі шини NokianTyres.

Як отримати "Розширену гарантію"?

При покупці шин Nokian Tyres шинний центр заносить інформацію до єдиного електронного реєстру та видає покупцеві електронний Гарантійний талон з унікальним номером. Після цього покупцеві відправляється СМС-ка з присвоєним унікальним номером талона. Все талони зберігаються в єдиному електронному реєстрі.

Як скористатися послугою Розширеної гарантії?

Право на отримання гарантійного обслуговування дають тільки експлуатаційні ушкодження шин природного характеру (прокол, розрив, здуття боковини і т.п.). Споживач надає:

пошкоджену шину;

СМС-повідомлення, з присвоєним унікальним номером Гарантійного талона;

посвідчення водія;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, на якому встановлені шини.

Скористатися сервісом можна в тому випадку, якщо:

з моменту придбання пошкодженої шини в шинному центрі пройшло не більше року;

пошкодження шини не є негарантійним випадком;

залишкова глибина протектора пошкодженої шини ≥ 4 мм;

шина використовувалася відповідно до правил експлуатації.

На які моделі шин Nokian Tyres діє Розширена гарантія?

"Хакка Гарантія" поширюється на:

зимові шини Nokian Hakkapeliitta R3 і R3 SUV, Nokian WR SUV 4, Nokian Hakkapeliitta 9 і 9 SUV, Nokian Hakkapeliitta 8 і 8 SUV;

літні шини Nokian моделей Nokian Hakka Black 2 і Black 2 SUV, Nokian Hakka Blue 2 і Blue 2 SUV, а також на Nokian Hakka Green 2.

Подробиці щодо Розширеної гарантії і списку шинних центрів можна дізнатися на сайті компанії або за телефоном гарячої лінії – 0 800 50 11 20.