П'ять причин надмірного зносу шин: на що звертати увагу

Фахівці Nokian Tyres поділилися своїми рекомендаціями, на що слід звернути увагу перед установкою зимових шин на автомобіль.

Якщо ви до цих пір не поміняли шини на зимові, то перед "перевзування" обов'язково проведіть їх огляд. Як показує досвід, багато власників з подивом виявляють, що при помірному пробігу за минулий сезон, шини зносилися набагато сильніше, ніж очікувалося. Для того, щоб уникнути подібної ситуації в майбутньому, важливо звертати увагу на основні фактори, що сприяють передчасного зносу шин.

Перед установкою шин на автомобілі необхідно провести їх ретельний огляд на предмет зносу і пошкоджень nokiantyres.ua

Новини Nokian Tyres представила нові зимові шини для українських автомобілістів

Взуття по сезону

Використовувати взимку літні шини небезпечно, проте це зупиняє далеко не всіх. Є і така категорія водіїв, які все літо можуть проїздити на зимовому комплекті. І хоча це прямо не заборонено, чинити так категорично не рекомендується: в гумової суміші набагато більше натурального каучуку, що забезпечує шинам м'якість в умовах низьких температур – серед іншого, це означає, що в спеку зимові шини стираються об асфальт набагато сильніше.

Розвал-сходження і тиск в шинах

Мабуть, найпопулярніша причина проблем з шинами - це неправильний розвал-сходження. Далеко не всі водії дотримуються рекомендацій коригувати кути установки коліс після кожного втручання в підвіску автомобіля. Якщо таку перевірку не зробити вчасно, згодом може виявитися, що передня або задня пара шин "з'їдена" з країв.

Конкуренцію неправильним кутах установки коліс може скласти не менш популярна причина швидкого зносу - неправильний тиск в шинах. Перевіряти тиск в шинах необхідно раз в три тижні і обов'язково - перед тривалою поїздкою.

Регулярние контроль за тиск в шинах дозволить запобігти передчасному зносу шин nokiantyres.ua

несправна підвіска

Налаштування кінематики ходової - надзвичайно складний і відповідальний процес, в ході якого враховується безліч чинників. Лише після цього нова модель автомобіля отримує путівку на конвеєр. Разом з тим, пошкодження підвіски в ході експлуатації можуть негайно позначитися на стані шин: на це в тому числі вказують множинні зони підвищеного зносу протектора. Такі симптоми є показанням до відвідування сервісної станції і перевірці підвіски авто.

агресивне водіння

Форсування бордюрів на швидкості призводить до деформації каркаса шини, який хоч і має запас міцності, але після певних навантажень не повертається до колишньої форми. У найбільш важких випадках на шині залишається вм'ятина або розрив, що роблять її експлуатацію неможливою, але навіть якщо зовні все виглядає непогано, пошкодження від стрибків по бордюрах порушують геометрію і шини напевно прослужать значно менше.

В Nokian Tyres знайшли рішення проблеми пошкоджених боковин і розробили технологію Aramid Sidewalls. Використання надміцних волокон арамида збільшує стійкість боковини до проколів і порізів, забезпечує ще більший пробіг шини та дає більше впевненості водіям на дорогах.

І звичайно ж, варто звернути увагу на свій стиль водіння. Чим швидше їде автомобіль в повороті і чим вище у нього при цьому маса, тим сильніше стираються шини, забезпечуючи необхідне зчеплення і утримуючи машину на траєкторії.

У шинах Nokian Tyres використовуються арамідні волокна, які оберігають боковини від проколів і порізів nokiantyres.ua

Наслідки неправильного зберігання

Стан шин можна погіршити не тільки неправильною експлуатацією, а й порушенням вимог до їх зберігання. Шини потрібно зберігати в прохолодному, добре провітрюваному і з нормальною вологістю приміщенні. Крім того, шини без дисків можна класти один на одного або підвішувати, а шини на дисках ставити вертикально. Якщо у вас немає необхідних умов для зберігання шин, можна скористатися послугою "Hakka-готель", що надається шинними центрами Vianor. Все, що потрібно – це записатися на відвідування шинного центру, залишити автомобіль і почекати, поки фахівці Vianor дістануть зі складу зимові шини, проведуть шиномонтаж і відправлять на склад літні.

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