Проблеми з ГБО взимку: що може трапитися і як з цим впоратися

Українські автолюбителі розділилися в думці, чи варто встановлювати ГБО чи ні, а однією з причин називають складності з експлуатацією автомобіля взимку.

АвтоОбоз розбирався з основними проблемами, чому з ГБО взимку можуть виникнути проблеми і як їх вирішити.

Як аргумент "за" для багатьох користувачів машин з ГБО є низька вартість автомобільного газу в порівнянні з іншими видами палива. При настанні холодів паливна апаратура може переходити на газ з затримкою, підвищується витрата палива, а в деяких випадках двигун працює з перебоями.

Однак, всі ці проблеми є результатом або неправильної установки і настройки газового обладнання на автомобілі або використанні неякісного палива.

Skoda Scala G-Tec з фірмовим ГБО skoda-storyboard.com

Перше, на що необхідно звернути увагу – правильна настройка ГБО

Вона може стати причиною того, що після запуску двигуна, система переходить на газ із затримкою. На думку фахівців, дана проблема свідчить про неправильному налаштуванні системи компенсації температури газу. Щоб компенсувати зниження температури повітря обертів двигуна при прогріванні повинні бути вище. Це дозволить газу швидко перейти з рідкого стану в пароподібний. Однак, при установці ГБО майстри не завжди правильно налаштовують графіки компенсації. Виправити проблему можна в спеціалізованому СТО.

Ще однією причиною затримки може стати несправність газових форсунок. Вона може бути викликана важкими фракціями газу, які з пониженням температури стають воскообразная і ускладнюють процес потрапляння газу в двигун. Щоб подібного роду процеси не відбувалися, рекомендується заправлятися тільки СТО Bosch Service отримали нагороди конкурсу "Кращий автосервіс Україна 2020", де постійно проводиться контроль якості палива.

Неякісне пальне також призводить до підвищення його витрат, який може збільшуватися до 20-30%, і зниження тяги двигуна.

Більш глобальною проблемою є встановлення обладнання бюджетної категорії. Якщо ви вирішили встановити на своєму автомобілі ГБО, не варто економити на його якості, краще скористатися продукцією відомих брендів. Як правило, дешева паливна апаратура може почати працювати з перебоями через якихось кілька років після початку експлуатації.

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