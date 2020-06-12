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12 червня • оновлено в 13:16
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Пробив колесо: що робити?

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Подорож на автомобілі може бути перервана прикрим проколом або порізом колеса.

Така ситуація на українських дорогах може статися з кожним, особливо, з урахуванням якості наших доріг. Що потрібно зробити, щоб максимально швидко розв'язати цю задачу і продовжити поїздку, розбирався АвтоОбоз ?

Перше, що потрібно обов'язково зробити перед поїздкою, це провести візуальний огляд шин і перевірити тиск. Також необхідно переконатися, що в багажнику є запасне колесо або "докатка", насос, домкрат, балонний ключ і портативний манометр.

Регулярна перевірка тиску в шинах допоможе продовжити термін їх служби

Регулярна перевірка тиску в шинах допоможе продовжити термін їх служби

newspress.co.uk

Варто пам'ятати, що при тривалій стоянці тиск в шинах знижується. Тому обов'язково раз в три тижні рекомендується перевіряти тиск в шинах. Пам'ятайте, пересування на спущених шинах не тільки підвищує їх знос, а й може призвести до аварійної ситуації.

Якщо під час руху автомобіль починає тягнути в сторону, кермо важчає, з'являється сильна тряска на нерівностях і шум – необхідно негайно зупинитися в безпечному місці і оглянути авто.

Спустило колесо? Не біда...

Якщо колесо спущене, найпростішим і дієвим способом швидко продовжити рух – встановити "запаску" або "докатку", а на найближчому шиномонтажі провести ремонт пошкодженої шини.

Якщо з якоїсь причини у вас немає запасного колеса або "докатки", а причиною проколу став цвях або шуруп, не поспішайте його видаляти. Перевірте тиск в шині, якщо потрібно, підкачайте колесо і вирушайте в найближчий шиномонтаж на невеликій швидкості і з включеною "аварійкою".

Що робити, якщо пробило колесо?

Що робити, якщо пробило колесо?

newspress.co.uk

В останні роки багато автовиробників економлять на запасному колесі, – в кращому випадку авто комплектують "докаткой", а в гіршому – ремкомплектом. Можливо в цивілізованих країнах з хорошими дорогами і якісним сервісом це виправдано. Але в Україні, як показує практика, маніпуляції з герметиком, – це марно витрачений час і сили, бо основна причина неприємностей з шинами викликані не проколом, а боковим порізом.

При сильному пошкодженні протектора або порізі боковини ніякої герметик вам не допоможе!

При сильному пошкодженні протектора або порізі боковини ніякої герметик вам не допоможе!

nokiantyres.com

Технологія Flat Run

Деякі сучасні автомобілі комплектуються шинами з технологією Flat Run, що дозволяє продовжити рух навіть на повністю спущеному колесі. Наприклад, шини Nokian Tyres дозволяють при повному завантаженні автомобіля на спущеній шині проїхати до 50 км, а якщо в машині їде один водій, відстань збільшується до 150 км. Такі шини рекомендується використовувати тільки на автомобілях з датчиками контролю тиску в колесах (TPMS). Важливою перевагою шин Nokian Tyres з технологією Flat Run є те, що вони не вимагають особливої конструкції колісних дисків.

Використовувати шини Flat Run рекомендується при наявності в авто системи TPMS

Використовувати шини Flat Run рекомендується при наявності в авто системи TPMS

newspress.co.uk

Процес заміни шин

Перш ніж виконувати всі операції по заміні колеса, поверніть на узбіччя, а при її відсутності – припаркуйтеся в безпечному місці. Обов'язково вкажіть аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки на відстані 20 м від авто в населеному пункті або 40 м – поза ним.

Обов'язково вкажіть аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки на відстані 20 м від авто в населеному пункті або 40 м – поза ним

Обов'язково вкажіть аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки на відстані 20 м від авто в населеному пункті або 40 м – поза ним

newspress.co.uk

Обов'язково поставте автомобіль на гальмо стоянки та зафіксуйте одне з коліс за допомогою упору, каменю або будь-якого відповідного для цього предмета. Повністю готова запаска змінюється за 10-15 хвилин, в залежності від досвіду і спритності водія. Тиск в "запасці" також необхідно обов'язково перевірити перед установкою на машину.

Важливо відзначити, що запасне колесо, навіть жодного разу не використане, необхідно міняти раз в 5-10 років, бо навіть найякісніша гумова суміш має властивість старіти, всихати і втрачати свої властивості.

Якщо в дорозі вам довелося міняти колесо, за його якісним ремонтом можна звернутися в шинний центр Vianor. Зараз в Україні їх налічується близько 160, а дізнатися, де знаходиться найближчий з них можна на фірмовому сайті. Фахівці компанії виконають ремонт, а якщо він неможливий, то тут же можна буде придбати нову шину.

Якщо в дорозі вам довелося міняти колесо, за його якісним ремонтом можна звернутися в шинний центр Vianor

Якщо в дорозі вам довелося міняти колесо, за його якісним ремонтом можна звернутися в шинний центр Vianor

nokiantyres.com

Крім того, на преміальні шини Nokian Tyres, придбані в мережі Vianor поширюється "Розширена Hakka-гарантія". Якщо шина була пошкоджена протягом року з дня покупки, ремонт буде проведений безкоштовно. У разі, якщо відремонтувати гарантійну шину неможливо, її замінять на нову – теж безкоштовно.

OBOZREVATEL раніше розповідав, як запобігти нерівномірному зносу шин.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
шини Nokian Tyres авто новини Vianor
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