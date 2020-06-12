Пробив колесо: що робити?

Подорож на автомобілі може бути перервана прикрим проколом або порізом колеса.

Така ситуація на українських дорогах може статися з кожним, особливо, з урахуванням якості наших доріг. Що потрібно зробити, щоб максимально швидко розв'язати цю задачу і продовжити поїздку, розбирався АвтоОбоз ?

Перше, що потрібно обов'язково зробити перед поїздкою, це провести візуальний огляд шин і перевірити тиск. Також необхідно переконатися, що в багажнику є запасне колесо або "докатка", насос, домкрат, балонний ключ і портативний манометр.

Регулярна перевірка тиску в шинах допоможе продовжити термін їх служби newspress.co.uk

Варто пам'ятати, що при тривалій стоянці тиск в шинах знижується. Тому обов'язково раз в три тижні рекомендується перевіряти тиск в шинах. Пам'ятайте, пересування на спущених шинах не тільки підвищує їх знос, а й може призвести до аварійної ситуації.

Якщо під час руху автомобіль починає тягнути в сторону, кермо важчає, з'являється сильна тряска на нерівностях і шум – необхідно негайно зупинитися в безпечному місці і оглянути авто.

Спустило колесо? Не біда...

Якщо колесо спущене, найпростішим і дієвим способом швидко продовжити рух – встановити "запаску" або "докатку", а на найближчому шиномонтажі провести ремонт пошкодженої шини.

Якщо з якоїсь причини у вас немає запасного колеса або "докатки", а причиною проколу став цвях або шуруп, не поспішайте його видаляти. Перевірте тиск в шині, якщо потрібно, підкачайте колесо і вирушайте в найближчий шиномонтаж на невеликій швидкості і з включеною "аварійкою".

Що робити, якщо пробило колесо? newspress.co.uk

В останні роки багато автовиробників економлять на запасному колесі, – в кращому випадку авто комплектують "докаткой", а в гіршому – ремкомплектом. Можливо в цивілізованих країнах з хорошими дорогами і якісним сервісом це виправдано. Але в Україні, як показує практика, маніпуляції з герметиком, – це марно витрачений час і сили, бо основна причина неприємностей з шинами викликані не проколом, а боковим порізом.

При сильному пошкодженні протектора або порізі боковини ніякої герметик вам не допоможе! nokiantyres.com

Технологія Flat Run

Деякі сучасні автомобілі комплектуються шинами з технологією Flat Run, що дозволяє продовжити рух навіть на повністю спущеному колесі. Наприклад, шини Nokian Tyres дозволяють при повному завантаженні автомобіля на спущеній шині проїхати до 50 км, а якщо в машині їде один водій, відстань збільшується до 150 км. Такі шини рекомендується використовувати тільки на автомобілях з датчиками контролю тиску в колесах (TPMS). Важливою перевагою шин Nokian Tyres з технологією Flat Run є те, що вони не вимагають особливої конструкції колісних дисків.

Використовувати шини Flat Run рекомендується при наявності в авто системи TPMS newspress.co.uk

Процес заміни шин

Перш ніж виконувати всі операції по заміні колеса, поверніть на узбіччя, а при її відсутності – припаркуйтеся в безпечному місці. Обов'язково вкажіть аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки на відстані 20 м від авто в населеному пункті або 40 м – поза ним.

Обов'язково вкажіть аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки на відстані 20 м від авто в населеному пункті або 40 м – поза ним newspress.co.uk

Обов'язково поставте автомобіль на гальмо стоянки та зафіксуйте одне з коліс за допомогою упору, каменю або будь-якого відповідного для цього предмета. Повністю готова запаска змінюється за 10-15 хвилин, в залежності від досвіду і спритності водія. Тиск в "запасці" також необхідно обов'язково перевірити перед установкою на машину.

Важливо відзначити, що запасне колесо, навіть жодного разу не використане, необхідно міняти раз в 5-10 років, бо навіть найякісніша гумова суміш має властивість старіти, всихати і втрачати свої властивості.

Якщо в дорозі вам довелося міняти колесо, за його якісним ремонтом можна звернутися в шинний центр Vianor. Зараз в Україні їх налічується близько 160, а дізнатися, де знаходиться найближчий з них можна на фірмовому сайті. Фахівці компанії виконають ремонт, а якщо він неможливий, то тут же можна буде придбати нову шину.

Якщо в дорозі вам довелося міняти колесо, за його якісним ремонтом можна звернутися в шинний центр Vianor nokiantyres.com

Крім того, на преміальні шини Nokian Tyres, придбані в мережі Vianor поширюється "Розширена Hakka-гарантія". Якщо шина була пошкоджена протягом року з дня покупки, ремонт буде проведений безкоштовно. У разі, якщо відремонтувати гарантійну шину неможливо, її замінять на нову – теж безкоштовно.

OBOZREVATEL раніше розповідав, як запобігти нерівномірному зносу шин.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!