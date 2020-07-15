Правильне обслуговування акумулятора: поради та рекомендації

За допомогою фахівців компанії Bosch АвтоОбоз розбирався, що необхідно робити з акумуляторною батареєю, щоб забезпечити її безперебійну роботу і продовжити термін її служби.

Зазвичай про те, що пора купувати новий акумулятор, автолюбителі дізнаються взимку: стара, що вимагає заміни АКБ просто не в змозі пережити сильні морози і виходить з ладу. Однак в цьому році аномально теплі зимові місяці не дозволили відбутися цьому "природньому відбору". А значить, є додатковий привід звернути найпильнішу увагу на акумулятор вашого автомобіля влітку.

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Навіть найякісніший новий акумулятор може зажадати заміни вже через 5-7 років. І чим сучасніше ваш автомобіль, тим більше навантаження лягає на АКБ. Просто забезпечувати запуск двигуна, роботу "двірників", сигналів і фар вже недостатньо: електроніки на борту автомобіля стає все більше, і кожному з цих пристроїв, будь то навігація, регулювання дзеркал або підігрів сидінь, необхідне живлення. Ось чому так важливо стежити за станом акумулятора і правильно його експлуатувати – в тому числі і влітку.

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Які проблеми в роботі АКБ можуть виникати влітку і чому

Зима – час, коли проблеми в роботі АКБ проявляються у всій красі, але закладаються вони саме в теплий період. Через спеку повітря в підкапотному просторі нагрівається набагато сильніше, ніж взимку. І чим спекотніше, тим швидше протікають електрохімічні реакції всередині акумулятора і швидше розряджається батарея. Крім того, через випаровування води з електроліту і подальшого падіння його рівня відбувається необоротна сульфатація електродів і пластин АКБ (на них утворюється кристалічний наліт, який не проводить електричний струм). Це негативно позначається на ресурсі роботи акумулятора. І далеко не завжди проблему можна вирішити доливом електроліту, наприклад, в разі використання сучасних необслуговуваних акумуляторів. Тому так важливо періодично перевіряти стан АКБ, а також слідувати простим рекомендаціям, які дозволять продовжити ресурс її роботи.

Правильне обслуговування акумулятора: поради та рекомендації. фото: newspress.co.uk

10 порад від Bosch

1. При покупці акумулятора варто віддавати перевагу відомим і перевіреним брендам.

2. Регулярно перевіряйте напругу, рівень заряду і пускову потужність акумулятора. Робоча напруга в акумуляторі становить 13,8-14,5 В; повністю заряджена батарея, відключена від навантажень, в справному стані повинна видавати не менше 12,6-12,7 В.

3. Здійснюйте огляд акумулятора як мінімум двічі на рік.

4. Періодично перевіряйте встановлення АКБ в акумуляторному відсіку і підтягуйте контакти.

5. Уникайте повної розрядки акумулятора (це може статися, наприклад, якщо забути вимкнути світлові прилади після завершення поїздки).

6. Перед запуском двигуна відключайте все додаткове електрообладнання: радіо, кондиціонер або обігрів та ін.

7. Якщо автомобілем довго не користувалися, акумулятор необхідно зняти і зарядити за допомогою спеціального зарядного пристрою.

8. Раз на місяць рекомендується заряджати акумулятор і в тому випадку, якщо ви їздите мало або на невеликі відстані – в таких випадках рівень заряду не встигає заповнити за рахунок роботи генератора.

9. При регулярних поїздках на великі відстані, навпаки, необхідно піклуватися про те, щоб батарея не перезаряджується: використовуйте якомога більше приладів, які споживають електрику.

10. Тримайте АКБ в чистоті, своєчасно звільняйте його поверхню від забруднень, а клеми від окислів.

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