Паливний насос: причини поломки і правильне обслуговування

Паливний насос є важливою деталлю паливної системи будь-якого автомобіля. І в силу своєї ролі вимагає до себе відповідального ставлення.

АвтоОбоз розбирався, як визначити неполадки в роботі паливного насоса і до яких наслідків вони можуть привести?

Основні причини поломки паливних насосів

Причини поломки паливних насосів можна звести до декількох основних груп:

Забруднення в паливному баку автомобіля. Їх джерела можуть бути різними, від не надто якісного палива до корозії самого бака. Будь-яке сміття рано чи пізно потрапляє в насос разом з паливом і, накопичуючись, сприяє його виходу з ладу.

Перепади тиску в паливній системі. Причини цього явища, знову ж таки, можуть бути різними (наприклад, проблеми з герметичністю паливної системи), але на стан паливного насоса негативно позначається в першу чергу засмічення паливного фільтра. Через зниження його пропускної здатності насосу доводиться "качати" паливо в режимі підвищеного навантаження, і ресурс його роботи значно скорочується.

Проблеми з електропроводкою. Більшість сучасних паливних насосів управляються електричним реле. Якщо в електросхемі порушується контакт, дроти окислюються, реле не може нормально працювати, подача палива припиняється.

Перегрів. Його основна причина – хронічно низький рівень палива в баку, причому як в бензинових, так і в дизельних двигунах. Справа в тому, що паливо для нього виступає свого роду охолоджувальною рідиною і мастилом. А коли бензину або солярки мало, замість них насос починає захоплювати повітря і працювати в буквальному сенсі на знос, перегріваючись і рано чи пізно ламаючись.

При перших підозрах на проблеми в роботі паливного модуля в цілому і паливного насоса рекомендується звернутися на СТО, щоб виявити і усунути можливі несправності newspress.co.uk

Чому не варто економить на покупку паливного насоса

Деякі автолюбителі, зіткнувшись з необхідністю заміни паливного модуля або паливного насоса як одного з найважливіших його компонентів, прагнуть заощадити і знайти якомога дешевші аналоги. Але робити так категорично не рекомендується. Дослідження, проведені фахівцями компанії Bosch показали:

Використання неякісного паливного модуля може привести до відмови або некоректної роботи його елементів. Наприклад, до заклинювання датчика рівня палива і, як підсумок, – некоректного розрахунку залишився пробігу до заправки або некоректної роботи індикатора низького рівня палива (лампочка включається при достатньому рівні палива або не включається при практично порожньому баку).

Витік палива. Причиною може стати мала товщина пластикових стінок паливного модуля, наявність невидимих оку механічних пошкоджень, а наслідком – в кращому випадку запах палива в салоні, а в гіршому – по-справжньому небезпечні ситуації.

Некоректна робота паливного насоса або датчика рівня палива через неправильно встановлених штекерів або їх відсутності. У зв'язку з цим не відображається рівень палива або двигун не запускається.

Швидкий знос неякісної ізоляції. Це веде до коротких замикань і непередбачених поломок автомобіля.

Мінімальний термін служби: знос щіток, поломка комутатора і т. Д. Насос відмовляє після короткого терміну служби, автомобіль раптово глухне і більше не запускається.

При перших підозрах на проблеми в роботі паливного модуля в цілому і паливного насоса рекомендується звернутися на СТО, щоб виявити і усунути можливі несправності. Але краще за все не доводити до поломки, а своєчасно проводити діагностику авто, щоб уникнути можливих неприємностей і зайвих витрат.

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