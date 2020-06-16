Паливний насос: причини поломки і правильне обслуговування

Сергій Іванов Сервіс 13:35, 16.06.2020

Паливний насос є важливою деталлю паливної системи будь-якого автомобіля. І в силу своєї ролі вимагає до себе відповідального ставлення.

АвтоОбоз розбирався, як визначити неполадки в роботі паливного насоса і до яких наслідків вони можуть привести?

Основні причини поломки паливних насосів

Причини поломки паливних насосів можна звести до декількох основних груп:

  • Забруднення в паливному баку автомобіля. Їх джерела можуть бути різними, від не надто якісного палива до корозії самого бака. Будь-яке сміття рано чи пізно потрапляє в насос разом з паливом і, накопичуючись, сприяє його виходу з ладу.

  • Перепади тиску в паливній системі. Причини цього явища, знову ж таки, можуть бути різними (наприклад, проблеми з герметичністю паливної системи), але на стан паливного насоса негативно позначається в першу чергу засмічення паливного фільтра. Через зниження його пропускної здатності насосу доводиться "качати" паливо в режимі підвищеного навантаження, і ресурс його роботи значно скорочується.

  • Проблеми з електропроводкою. Більшість сучасних паливних насосів управляються електричним реле. Якщо в електросхемі порушується контакт, дроти окислюються, реле не може нормально працювати, подача палива припиняється.

  • Перегрів. Його основна причина – хронічно низький рівень палива в баку, причому як в бензинових, так і в дизельних двигунах. Справа в тому, що паливо для нього виступає свого роду охолоджувальною рідиною і мастилом. А коли бензину або солярки мало, замість них насос починає захоплювати повітря і працювати в буквальному сенсі на знос, перегріваючись і рано чи пізно ламаючись.

При перших підозрах на проблеми в роботі паливного модуля в цілому і паливного насоса рекомендується звернутися на СТО, щоб виявити і усунути можливі несправності
newspress.co.uk

Чому не варто економить на покупку паливного насоса

Деякі автолюбителі, зіткнувшись з необхідністю заміни паливного модуля або паливного насоса як одного з найважливіших його компонентів, прагнуть заощадити і знайти якомога дешевші аналоги. Але робити так категорично не рекомендується. Дослідження, проведені фахівцями компанії Bosch показали:

  • Використання неякісного паливного модуля може привести до відмови або некоректної роботи його елементів. Наприклад, до заклинювання датчика рівня палива і, як підсумок, – некоректного розрахунку залишився пробігу до заправки або некоректної роботи індикатора низького рівня палива (лампочка включається при достатньому рівні палива або не включається при практично порожньому баку).

  • Витік палива. Причиною може стати мала товщина пластикових стінок паливного модуля, наявність невидимих оку механічних пошкоджень, а наслідком – в кращому випадку запах палива в салоні, а в гіршому – по-справжньому небезпечні ситуації.

  • Некоректна робота паливного насоса або датчика рівня палива через неправильно встановлених штекерів або їх відсутності. У зв'язку з цим не відображається рівень палива або двигун не запускається.

  • Швидкий знос неякісної ізоляції. Це веде до коротких замикань і непередбачених поломок автомобіля.

  • Мінімальний термін служби: знос щіток, поломка комутатора і т. Д. Насос відмовляє після короткого терміну служби, автомобіль раптово глухне і більше не запускається.

При перших підозрах на проблеми в роботі паливного модуля в цілому і паливного насоса рекомендується звернутися на СТО, щоб виявити і усунути можливі несправності. Але краще за все не доводити до поломки, а своєчасно проводити діагностику авто, щоб уникнути можливих неприємностей і зайвих витрат.

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