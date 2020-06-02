Нерівномірний знос шин: в чому небезпека і як йому запобігти

Авто Обоз розбирався, що може привести до пошкодження проектора і як цього уникнути.

знос шин nokiantyres.com

При русі шини піддаються цілому спектру навантажень – механічних і температурних. Чим складніше умови експлуатації, тим вище навантаження на шини, а, отже, вище знос.

Стиль їзди і дотримання ПДР

На стан шин впливає якість дорожнього покриття, але дотримання ПДР і спокійний стиль водіння сприяє уникненю проблем. Наприклад, безпечна швидкість дозволить своєчасно помітити яму на дорозі і об'їхати її, щоб не допустити пошкодження шини і деформації колісного диска.

Дотримання безпечної дистанції дозволить уникнути різких гальмувань. Крім того, не варто різко рушати з місця і допускати пробуксовку коліс. Це дозволить уникнути швидкого зносу протектора і появи "залисин".

Пробуксовка призводить до швидкого зносу протектора nokiantyres.com

Розвал-сходження

Крім стану доріг, до нерівномірного зносу і пошкоджень шин може привести несправність самого автомобіля. Наприклад, підвищений знос протектора з зовнішнього або внутрішнього краю протектора може свідчити про неправильний кут розвалу-сходження. Своєчасне регулювання сприяє повноцінному контакту шини з дорожнім покриттям, що позитивно позначається на керованості автомобіля. Тому рекомендується робити розвал-сходження після кожної сезонної заміни шин.

Своєчасне регулювання розвалу-сходження допоможе зберегти шини nokiantyres.com

Тиск у шинах

Якщо знос виявлений в центральній частині протектора, або з боків, причина може полягати в неправильному тиску в шинах. Рекомендується перевіряти тиск перед далекими поїздками, після тривалого простою автомобіля, а також при різких перепадах температури.

Регулярно перевіряйте тиск в шинах nokiantyres.com

Ударна дія

Вм'ятини на протекторі з'являються після штурму високих бордюрів і в результаті серйозних проблем демпфуючих елементів ходової, коли підвіска не гасить удар і колесо стикається з підвищеними навантаженнями.

Несправності підвіски

Якщо протектор стирається з внутрішньої сторони тільки одного з передніх коліс, найімовірніше пошкоджений важіль підвіски. При русі з такою несправністю автомобіль може відводити в бік.

Нерівномірний знос однієї з шин свідчить про проблеми з ходовою nokiantyres.com

Якщо на шинах помітні горби з утворенням на протекторі хвилястою поверхні, це говорить про неправильне балансування диска або проблеми з амортизаторами. Хвилі на протекторі також можуть з'явитися через люфт в підшипниках маточин або шарнірах підвіски. І не забувайте регулярно перевіряти кріплення коліс.

Геометрія кузова

Найнеприємніша причина нерівномірного зносу шин – порушення геометрії несучого кузова. Саме кузов задає точність встановлення елементів підвіски відносно один одного. При деформації силової структури кузова може порушуватися геометрія підвіски, що, в свою чергу, призводить до зносу шин.

Контролювати стан шин допоможе індикатор зносу nokiantyres.com

Своєчасна діагностика

У будь-якому випадку, при появі нерівномірного зносу рекомендується пройти діагностику в найближчому шинному центрі. Компетентні фахівці зможуть діагностувати проблему і запропонувати свої рекомендації щодо їх усунення.

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