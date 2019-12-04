Купівля зимових шин: як вибрати оптимальну модель

Як правильно вибрати зимові шини АвтоОБОЗ допомагають розібратися фахівці найпівнічнішого виробника шин, фінської компанії Nokian Tyres.

При величезному асортименті зимових шин важливо правильно підібрати оптимальний варіант для конкретного авто і умов експлуатації. Очевидно, що спеціалізовані шини для певних зимових умов забезпечать кращі характеристики, ніж універсальна усереднена модель. Тому, крім наявності або відсутності шипів, шини Nokian Tyres для м'яких і суворих зим досить сильно відрізняються за складом гумової суміші і малюнку протектора.

Nokian Tyres пропонує широкий асортимент зимових шин nokiantyres.ua

Розробники, інженери і випробувачі виконали величезну роботу, щоб клієнт зміг вибрати модель, максимально відповідну для свого авто і звичних умов експлуатації. Зробити правильний вибір буде простіше, якщо пам'ятати про кілька аспектів, критично важливих для придбання шин.

Фрикційні або шиповані?

Переваги шипованих шин найкраще проявляються на снігу і мокрому льоду при температурі близько 0 градусів. Це ідеальні умови для роботи шипів, які вгризаються у лід і укочений сніг, не даючи шині зісковзнути з траєкторії. Однак, на сухому асфальті шиповані шини програють фрикційним насамперед через збільшеній гальмівной шлях. Крім того, вони завдають шкоди дорожньому покриттю і тому заборонені в багатьох країнах ЄС.

Зимові шини Nokian Nokian Hakkapeliitta 9 з унікальною подвійний шипування nokiantyres.ua

Зимові шини Nokian Hakkapeliitta 9 з двома типами шипів забезпечують надійне зчеплення в поворотах і при прямолінійній русі nokiantyres.ua

З огляду на це шиповані шини краще підходять водіям, які часто їздять за містом, особливо по другорядних дорогах – їх традиційно чистять гірше і рідше міських вулиць. Компанія Nokian Tyres пропонує шиповані шини Nokian Hakkapeliitta 9 з двома видами шипів, що забезпечують надійне зчеплення в поворотах і стабільність при прямолінійному русі.

Фрикційні шини стануть оптимальним вибором для жителів великих міст і тих, хто може собі дозволити не виїжджати на авто при різкому погіршенні погоди. Вони не шкодять асфальту і забезпечують чудове зчеплення на сухих і засніжених дорогах. До того ж, вони не такі гучні, як шиповані. Однак, на мокрих заледенілих дорогах фрикційні шини помітно поступаються шипованим моделям.

У 2019 Nokian Tyres презентувала фрикційну Nokian WR Snowproof, створену для мінливих погодних умов. Ця шина забезпечує чудові характеристики зчеплення на снігу, сльоти та мокрому асфальті і однаково добре працює в широкому діапазоні температур.

Новинка сезону – фрикційні шини Nokian WR Snowproof для м'яких зимових умов nokiantyres.ua

Новини Nokian Tyres представила нові зимові шини для українських автомобілістів

Вже добре відома українським споживачам модель Nokian Hakkapeliitta R3 наближається до характеристик шипованих шин за рахунок додавання в гумову суміш органічних кристалів Cryo Crystal 3. Її можна вважати компромісом між максимальним рівнем зчеплення в складних умовах і традиційним поведінкою фрикційної шини на сухому асфальті.

Для SUV і "легковиків"

Важливо пам'ятати, що до шин для кросоверів і позашляховиків пред'являються більш жорсткі вимоги, тому що навантаження на ці шини значно вище, а умови експлуатації – складніші.

Спеціально для власників позашляховиків і важких кросоверів існують версії шин з більш міцною конструкцією і посиленими боковинами: Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian WR SUV 4. Ключова відмінність цих шин – посилення боковин міцними арамідними волокнами, які використовуються в аерокосмічній галузі та при виробництві бронежилетів. З їх допомогою вдається значно збільшити стійкість шин до бічних порізів, що вкрай важливо при їзді по розбитим дорогам з великою кількістю ям з гострими краями.

У шинах Nokian Tyres використовується арамідні волокна, які підвищують зносостійкість nokiantyres.ua

Більш детальну інформацію про компанії Nokian Tyres і шинах Nokian ви знайдете на сайті компанії, а також на корпоративних сторінках в Facebook і Instagram.

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