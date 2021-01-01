Крізь туман: що потрібно робити в умовах обмеженої видимості

АвтоОбоз разом з фахівцями компанії Bosch підготували рекомендації, які дозволять зробити їзду в тумані максимально безпечною.

Тепла зима, викликана глобальними змінами клімату, в черговий раз прийшла в Україну. Для неї властиві дощі і тумани.

Туман – одне з найбільш небезпечних погодних умов. Він з'являється раптово та скорочує видимість до критичних показників. В ідеалі, потрапивши в густий туман, слід зупинитися на узбіччі та перечекати негоду з увімкненими габаритними або стоянковими сигналами. І зробити це необхідно не тільки з причини погіршення видимості, але і суттєвого викривлення реального відстані до об'єктів на дорозі, а також швидкості руху транспортних засобів.

Потрапивши у зону туману важливо негайно знизити швидкість до 30-50 км / ч, а в разі дуже поганої видимості – до 25 км/год bosch.com

В умовах густого туману відстань до авто, що рухається назустріч, здається більше, а його швидкість – значно менше. При цьому обриси предметів розмиті, що ускладнює адекватну оцінку їх справжніх розмірів. Потрапивши у зону туману важливо негайно знизити швидкість до 30-50 км/год, а в разі дуже поганої видимості – до 25 км/год.

Необхідно також дотримуватися дистанції, щоб встигнути вчасно зреагувати на перешкода, що раптово з'явився попереду . Якщо ви їдете по трасі за межами міста, варто пам'ятати про старі авто з неякісно працюючими "габаритами", помітити які в умовах густого туману дуже складно. Також є шанс зустріти на своєму шляху пішоходів та велосипедистів без світловідбивних елементів на одязі, а також гужовий транспорт без освітлення.

В тумані велика ймовірність зустріти на шляху пішоходів та велосипедистів без світловідбивних елементів на одязі, а також гужовий транспорт без освітлення

Освітлення: дальній – off, ближній – on

Туман – це дрібні краплі води, що завислі у повітрі. Ближче до дорожнього покриття їх концентрація менше, тому ближнє світло забезпечує кращий огляд. А ось потужні пучки горизонтально направленого дальнього світла відбиваються від крапель, створюючи непроникну білу завісу, тим самим посилюючи видимість дороги. Тому незалежно від часу доби потрапивши у туман, необхідно включати ближнє світло фар. Вдень він зробить ваш автомобіль помітним для інших учасників дорожнього руху, а вночі його дальності вистачить для достатнього освітлення дороги.

Максимально убезпечити рух в умовах обмеженої видимості допоможуть протитуманні фари. Вони розміщені нижче фар та створюють широкий горизонтальний пучок світла, що йде паралельно дорозі та краще проникає скрізь туман. Дальність освітлення протитуманними фарами становить близько 25 метрів.

Протитуманні фари: що необхідно враховувати?

Протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі збільшують безпеку дорожнього руху, але повинні використовуватися тільки в певних умовах. Перші слід включати тільки в умовах погіршення видимості внаслідок дощу, туману або снігу. Задні протитуманні ліхтарі повинні використовуватися тільки у разі, якщо видимість становить менше 50 метрів.

Задні протитуманні ліхтарі повинні використовуватися тільки у разі, якщо видимість становить менше 50 метрів

Як правильно відрегулювати світло фар?

Неправильно відрегульовані фари можуть не тільки ускладнити водіння, але і стати причиною аварійної ситуації на дорозі. Сильно підняті вгору передні фари засліплюють водіїв зустрічних авто, а в умовах густого туману створюють ефект двох стовпів, що світяться, посилюючи і без того погану видимість.

Вимогам безпечного руху найкраще відповідають заводські регулювання фар. Тому якщо у вас нове авто, немає приводів для переживань. В інших випадках для заміни та професійної регулювання автомобільної світлотехніки краще звернутися на СТО, де на спеціальному стенді фахівці проведуть точну настройку фар ближнього та дальнього світла.

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