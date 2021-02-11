Коли міняти свічки запалювання та інші факти про свічки запалювання

Продукція компанії Bosch допомагає вигравати автомобільні гонки по всьому світу, а провідні виробники транспортних засобів використовують свічки запалювання Bosch на конвеєрі.

Вперше автомобільна система запалювання зі свічкою, з'єднаної з магнето високої напруги, була представлена в далекому 1902 році компанією Bosch. З того часу, на протязі вже майже 120 років, німецький бренд встановлює стандарти в галузі свічок запалювання.

Свічки запалювання працюють в особливо екстремальних умовах: їм доводиться витримувати напругу до 40000 В, температуру у камері згоряння більше 1000 ° C та змінюється тиск у 100 бар. Щоб забезпечувати стабільно високу якість запалювання при таких надвисоких навантаженнях свічки повинні володіти рядом особливих характеристик.

Дорогоцінні метали – для високої продуктивності двигуна.

Сучасні двигуни працюють при дуже високих температурах камери згоряння, та електроди свічок запалювання піддаються більшому зносу. Тому до складу електродів входять сплави дорогоцінних металів. Залежно від використовуваного металу лінійка свічок запалювання Bosch представлена наступними рішеннями:

Bosch Platinum, Bosch Double Platinum, Bosch Iridium або Bosch Double-Iridium. Такі свічки забезпечують першокласний рівень займання для високої продуктивності двигуна.

Свічки запалювання – індикатор стану автомобіля.

Після вилучення відпрацювала свічки запалювання по її станом можна визначити, чи правильно працює двигун і чи правильно він відрегульований. Якщо з двигуном, паливом або навіть свічкою запалювання щось не так, на останній з'являється характерне ушкодження, так званий "нагар свічки запалювання" – з його допомогою фахівці відразу можуть визначити причину несправності та прискорити ремонт.

Процес лазерного зварювання CW продовжує термін служби свічок запалювання

Від свічок запалювання за часів перших автомобілів їх сучасні варіанти відрізняються методом виробництва, матеріалами і дизайном. Наприклад, технологія безперервної зварювання на 360° допомогла значно покращити якість продукту. При звичайній імпульсної лазерної зварюванні існує ризик утворення тріщин на центральному електроді у місці зварювання через високого тиску у камері згоряння, а також відриву головки свічки з дорогоцінного металу. Завдяки процесу лазерного зварювання, запатентованому Bosch, такі наслідки виключені, оскільки центральний електрод приварений на етапі виробництва, що значно подовжує термін служби свічки.

Протестовано на гоночній трасі

Найчастіше нові технологічні рішення у галузі свічок запалювання Bosch починаються на гоночній трасі, а автоспорт служить "пересувним центром розробки". Наприклад,

– Платинові електроди для свічок запалювання вперше були використані в 1970 році на 24-годинній гонці Ле-Ман для Porsche 917, який в той день прийшов першим. З 1974 року та до цього дня Bosch пропонує високоякісні свічки запалювання з платиновим електродом. Такий тип різьблення, як M10, також спочатку використовувався уу автоспорті, а тепер це рішення застосовується на серійних автомобілях.

– Спочатку розроблявся для двигунів гоночних автомобілів та штекерний роз'єм. Свічки запалювання з такою різьбленням мають подовжений ізолятор для кращого опору та з'єднувач для компенсації довжини. У той же час свічки Bosch з цією інноваційною технологією з'єднання використовуються в серійних двигунах зі зменшеним робочим об'ємом або малою кількістю циліндрів та підвищеним тиском наддуву, що вимагає підвищеної напруги запалювання.

– Свічки запалювання з орієнтованим приварним заземляющим електродом, який точно поєднується з форсункою у камері згоряння, спочатку були розроблені для гоночних автомобілів Ле-Мана, але тепер також використовуються на серійних двигунах з прямим уприскуванням палива.

Коли і як правильно міняти свічки запалювання?

Інтервали заміни свічок запалювання можна знайти у керівництві по експлуатації автомобіля. Однак Bosch рекомендує проводити щорічну перевірку свічок запалювання і, якщо це необхідно для поліпшення роботи двигуна, їх заміну. Установка свічок запалювання не представляє особливої складності. Проте, щоб забезпечити справну роботу знову встановленої свічки, необхідно дотримуватися деяких правил:

перед зняттям старої свічки запалювання видаліть з настановної шахти бруд і наліт;

акуратно викрутити свічки спеціальним свічковим ключем;

викрутити свічку і видаліть бруд з свічкового колодязя;

вкрутите нову свічку;

для затягування свічки використовуйте динамометрический ключ.

Неправильна установка свічок запалювання негативно відбивається на потужності двигуна, витраті палива, на ефективності пуску двигуна, викиди відпрацьованих газів та навіть може привести до виходу компонентів системи запалювання з ладу.

З огляду на складність сучасних двигунів та окремих компонентів Bosch настійно рекомендує робити заміну свічок на професійних станціях технічного обслуговування.

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