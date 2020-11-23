Хороший огляд з усіх боків: чому важливо міняти задній "двірник"

Повноцінний огляд на 360 градусів грає важливу роль в забезпеченні безпеки руху. Якщо задній "двірник" зношений або несправний, складно отримати повну картину того, що відбувається позаду.

Хороший огляд в будь-яких умовах

Про задні склоочисники власники універсалів, хетчбеків або кросоверів згадують, як правило, взимку. Конструкція цих авто така, що заднє скло при поганих погодних умовах швидко покривається товстим шаром бруду. Чому важливо підтримувати його в чистоті?

Якщо задній огляд обмежений, водій орієнтується тільки по бічних дзеркалах. Але їх недостатньо, щоб вчасно помітити, наприклад, раптово з'явився пішохода під час паркування. Крім того, перш ніж зробити який-небудь маневр необхідно знати, що відбувається позаду.

Як вибрати і замінити задній "двірник"?

За конструкцією задні склоочисники бувають каркасними і безкаркасними. Найпоширеніші – щітки для склоочисника заднього виду з металевим каркасом – є в асортименті всіх без винятку брендів. А ось більш специфічні безкаркасні і пластикові випускаються помітно рідше.

Компанія Bosch випускає більше 100 найменувань "двірників" спеціально для задніх стекол bosch.com

Склоочисники Bosch, в тому числі, для заднього скла, виготовляються під конкретну марку авто. В цьому випадку можна бути впевненим в тому, що він точно підійде саме для вашої машини. Це дозволить якісно очистити заднє скло і отримати хороший задній огляд.

Компанія Bosch випускає більше 100 найменувань двірників спеціально для задніх стекол – у тому числі, знамениті Aerotwin. Інноваційна технологія Power Protection Plus, яка використовується в їх виробництві, забезпечує оптимальну твердість/м'якість, стійкість до стирання, впливу озону і ультрафіолету.

Міняти задній склоочисник слід не рідше, ніж раз на 3 роки. Однак орієнтуватися краще на якість очищення – якщо щітка залишає смуги, розводи та неочищені ділянки на склі, краще замінити її на нову.

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